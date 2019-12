Pikkuinen piimäviiksi kertoo pilkahduksen taiteilijan mielestä — Taiteilijaseuran uudet jäsenet löytyvät Valtakadun kulttuurisuoralta vuodenvaihteessa

Pikkulapsi valkoisissa piimäviiksissä tuijottaa Taidekeskus Idän seinällä näyttelyvierasta. Mitä teos kertoo lappeenrantalaisen taiteilijan Aki Scharinin mielestä? Scharinin teoskokonaisuudessa yhtä julistetta koristavat Scharinin kaksivuotiaan pojan kasvot ja sen vieressä vaikuttavat terrorismia ja lihansyöntiä kuvaavat julisteet.

— Kokonaisuudessa on nähtävillä pilkahdus siitä, mitä poikani sotamaalauksessaan eli piimäviiksissään kohtaa nykymaailmassa, Scharin kertoo.

Scharin sovittaa pojalleen ongelmanratkaisijan viittaa. Kuten julistekokoelma kuvaa, kohtaa poika maailmassaan kaoottisuutta ja sekavuutta.

Vaikkei taiteilijan tulisi Scharinin mukaan liiaksi avata teoksiaan katsojalle, on se tässä yhteydessä perusteltua. Scharinin teokset ovat esillä Etelä-Karjalan taiteilijaseuran ja Korutaideyhdistyksen galleriassa, taidekeskus Idässä Lappeenrannassa. Itä täyttyy vuodenvaihteeksi neljäntoista taiteilijaseuran uuden jäsenen teoksista, joissa kurkistetaan tekijöiden mieliin.

Torstaina avautuvassa Pilkahduksia tekijöiden mieliin -näyttelyssä piirustukset, julisteet ja veistokset seisovat sulassa sovussa.

Mika Strandén Heidi Suikkanen innostuu mekaanisista asioista, sillä niiden muodot, vivut ja muut yksityiskohdat viehättävät häntä.

Valtakatua voisi kutsua kulttuurisuoraksi

Taiteilijaseura tarjoaa jäsenilleen yhteyden muihin taiteilijoihin, sillä muuten taiteen tekeminen saattaa olla yksinäistä työtä.

Etelä-Karjalan taiteilijaseuran sihteeri Susa Walve ja taiteilija Heidi Suikkanen toivovat myös entistä enemmän eri kulttuuritoimijoiden yhteistyötä. Walveen mukaan kulttuuripiireissä vallitsee jo hyvä yhteishenki, voisi jopa puhua kulttuuripöhinästä.

Mika Strandén Heidi Suikkanen (vas.) ja Susa Walve ahkeroivat teoksia paikoilleen alkuviikosta. Walve toimii näyttelyn kuraattorina. Teosten esillepanossa tärkeää on paitsi taiteilijan oma näkemys, myös käytännölliset asiat turvallisesta ripustuksesta alkaen.

— Monet puhuvat kuin eri kulttuurialojen pitäisi alkaa kilpailemaan, mutta sehän olisi vain huono, Walve toteaa.

Nuijamies vilahtaa Walveen, Suikkasen ja Scharinin keskustelussa useaan otteeseen. Syksystä 2017 lähtien toiminut Kulttuuritila Nuijamies innosti myös muita kulttuurintekijöitä. Helmikuusta 2018 Taidekeskus Itä on täydentänyt Lappeenrannan kulttuuritarjontaa. Galleria Pihatto sai tänä kesänä uuden toimijan Kulttuuri- ja taidetilayhdistyksestä. Ne ovat muutamia esimerkkejä kulttuurikentän pöhinästä.

Jonkinlainen valotaideteos vesitornin kylkeen voisi olla hyvä. — Heidi Suikkanen

Walve heittää ilmoille ajatuksen Valtakatua mukailevasta kulttuurisuorasta, jonka varrelle Nuijamies, Itä ja Pihatto sijoittuvat. Vielä kun Lappeenrannan vesitorniin saisi elämää, olisi kulttuurikehto vielä valmiimpi.

— Jonkinlainen valotaideteos vesitornin kylkeen voisi olla hyvä, Heidi Suikkanen ideoi.

Kun taidekeskus Itä avautui, muutti Itään myös Etelä-Karjalan taiteilijaseuran taidelainaamo. Uudet tilat ovat madaltaneet kynnystä taidelainaamoon, ja sen toiminta on Walveen mukaan vilkastunut.

— Taidelainaamo on monelle vielä vieras käsite, mikä on harmi, sillä se on helppo ja melko edullinen tapa saada taidetta kotiin, Walve toteaa.

Mika Strandén Enni Vekkelin teoksen taustalle piirtyy ikkunasta avautuva maisema vesitornilta.

Kiintopiste kannustaa taiteilijaa jäämään

Innostus ruokkii innostusta. Kun kulttuuripöhinää löytyy, on uusien kulttuuritoimijoiden luontevampi löytää oma paikkansa alueelta. Uusia toimijoita Etelä-Karjalan kuvataidepiireihin tuo muun muassa kuvataiteen koulutus Saimaan ammattikorkeakoulussa.

Tänä syksynä muun muassa kuvataiteen opinnot siirtyivät Imatralta Lappeenrantaan, kun Saimaan ammattikorkeakoulun toiminta keskitettiin Skinnarilaan. Osittain kuvataidepiirit siirtyivät samalla. Siirtymään vaikutti myös se, että vuosi sitten kesällä Imatran Taidekeskuksen vanhat talot muuttuivat parkkipaikaksi. Niissä oli Kulttuuriyhdistys Krimin koti, ja nyt Krimi on jättänyt aukon Imatralle.

Taiteen elinehto on se, että siihen saa tukea ja kannustusta, sillä pelkällä hengen palolla ei loputtomiin jatketa, Walve ja Suikkanen pohtivat. Krimi oli Walveen mukaan kiintopiste, jonka vuoksi esimerkiksi kuvataiteen opiskelijat jäivät alueelle. Vaikka taidekeskus Itä, Nuijamies ja Pihatto ovat positiivisia kannuksia kulttuurille, tarvitaan Walveen mukaan myös ihan fyysisiä työhuoneita taiteilijoille.

Mika Strandén Eva Mäkelän teoksessa esiintyy kaksi hahmoa.

Tausta: Pilkahduksia tekijöiden mieliin

Etelä-Karjalan taiteilijaseuran uusien jäsenten näyttely taidekeskus Idässä (Valtakatu 66, Lappeenranta) 19.12.2019—11.1.2020.

Näyttelyssä on esillä Tuija Halosen, Pauliina Heiskasen, Kaisu Häkkäsen, Ville Ilmarannan, Essi Immosen, Taru Juvakan, Anne Leppäsen, Eva Mäkelän, Aki Scharinin, Heidi Suikkasen, Reeta Suvannon, Onni Takkisen, Olli Tammin ja Enni Vekkelin töitä.

Suurin osa uusista jäsenistä on valmistunut Saimaan ammattikorkeakoulusta ja asuu Etelä-Karjalassa.