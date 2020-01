Muistatko Carl J. Danhammerin, jonka petokset paljastuivat kielentutkimuksen avulla? Lapsena poliisiksi halunnut kielentutkija Roosa Rentola kertoo, miten kielenkäyttö paljastaa rikollisen

Muutama vuosi sitten suomalaisia puhutti värikäs persoona nimeltä Carl J. Danhammer. Hän tuli tunnetuksi kansainvälisistä kontakteistaan sekä julkkiksia vilisevästä ystäväpiiristään: hän ehti olla naimisissa Anu Saagimin kanssa, toimia Matti Nykäsen managerina ja kaveerata Vesa Keskisen kanssa. Danhammer oli myös häikäilemätön huijari ja rikollinen, ja näyttöä hänen rikoksistaan saatiin lopulta kielellisen tutkimuksen, forensisen lingvistiikan, avulla.

Muuan rovaniemeläismies oli päättänyt ryhtyä matkailuyrittäjäksi ja kääntyi ystävänsä Danhammerin puoleen, toivoen, että tämä voisi auttaa häntä käytännön toimissa. Danhammer tarttuikin työhön ja otti hoitaakseen kontaktit eri virkamiehiin.

Vuosien mittaan rovaniemeläinen maksoi monenlaisia viranomaismaksuja kaikkiaan 300 000 euron edestä. Laskut tulivat fakseina ja kirjeinä eri viranomaisilta. Rahaa tarvittiin muun muassa rakennuslupa-asioiden hoitamiseen, mainoskuluihin ja maanmittaukseen.

Danhammerin kanssa rovaniemeläinen kävi ostamassa poronlihaa ”etelän herrojen” voitelemiseen, sillä asioiden hoitaminen virkamiesten kanssa vaati Danhammerin mukaan palkkioita ja lahjuksia.

Samat virheet toistuivat jokaisessa viestissä

Poliisi alkoi tutkia tapausta vuonna 2011. Esitutkinnassa alettiin epäillä, että kaikkien laskujen takana oli yksi ja sama lähettäjä. Allekirjoittajien nimisiä henkilöitä ei ollut töissä kyseisissä virastoissa ja toisaalta fakseja ei tullut milloinkaan silloin, kun Danhammer oli ulkomailla.

Faksien sisältöä analysoi Kotimaisten kielten keskuksen tutkija Ulla Tiililä. Hän perehtyi yli sataan tekstiin ja kiinnitti heti huomiota erikoiseen seikkaan: viesteissä esiintyi paljon kirosanoja, joita ei tavallisesti näe viranomaisilta tulleissa kirjeissä.

Kiroilun lisäksi Tiililä huomasi muitakin outouksia: kaikissa viesteissä oli samanlaisia yhdyssanavirheitä ja esimerkiksi toistuva välilyönti aina sulkulausekkeen avaavan sulkumerkin jälkeen. Tiililän arvio oli, että viestit oli kirjoittanut yksi ja sama henkilö.

Danhammer tuomittiin törkeästä petoksesta vuoden ja kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeuteen.

Murhan jälkeen uhrin puhelimesta lähetettyjä tekstareita

Danhammerin tapaus on mukana yhtenä esimerkkinä Roosa Rentolan äskettäin julkaisemassa Kielestä kiinni -teoksessa, jossa hän esittelee rikostapauksia, joiden ratkeamisessa forensisella kielentutkimuksella on ollut merkittävä rooli. Kyseessä on ensimmäinen aiheesta kirjoitettu kirja Suomessa.

— Ihmiset käyttävät kieltä hyvin yksilöllisesti ja toiseksi ihmiseksi tekeytyminen on paljon vaikeampaa kuin uskoisi. Emme itse ymmärrä, kuinka paljon kirjoittamamme tekstit sisältävät persoonallisia maneereja ja miten helppo asiantuntijan on erottaa kaksi eri kirjoittajaa toisistaan, jos vain materiaalia on riittävästi käytössä, Rentola sanoo.

Soila Puurtinen Roosa Rentola työskentelee Poliisiammattkorkeakoulussa.

Rentola esittelee kirjassa tapauksia, joissa rikollinen oli koettanut hämätä poliisia väärennetyllä itsemurhakirjeellä tai lähettämällä tekstiviestejä uhrin puhelimesta henkirikoksen jälkeen. Kielentutkimuksen avulla oli selvinnyt, kuka viestit oli oikeasti lähettänyt.

— Tutkija saattaa kiinnittää huomiota esimerkiksi kirjoittajan käyttämään murteeseen tai ammattislangiin, isojen ja pienten alkukirjainten poikkeavaan käyttöön, erikoisuuksiin välimerkkien valinnassa tai toistuviin yhdyssanavirheisiin, Rentola luettelee.

Väärennettyjä itsemurhaviestejä

Soila Puurtinen Pikkutyttönöä Roosa Rentola haaveli poliisin ammatista, leikki poliisileikkejä ja luki Salapoliisin käsikirjaa. Haaveesta tuli totta.

Isossa-Britanniassa tutkittiin taannoin poliisimies Garry Weddellin tapausta. Hän oli murhannut vaimonsa, mutta lavastanut kuoleman itsemurhaksi jättämällä ruumiin lähelle jäähyväiskirjeen. Poliisi alkoi epäillä kirjeen aitoutta, sillä siitä ei löytynyt lainkaan sormenjälkiä. Kirje annettiin kielentutkijan luettavaksi.

— Tapaus on hyvä esimerkiksi siitä, mitä kielellinen lavastus voi olla. Ensinnäkin allekirjoituksessa oli vaimon koko nimi. Tavallisempaa olisi, että läheisille suunnattu jäähyväisviesti signeerattaisiin pelkällä etunimellä. Kun tutkija vertasi tekstiä uhrin ja epäillyn muihin teksteihin, hän huomasi, että vaimolla oli ollut tapana kirjoittaa todella pitkiä ja polveilevia lauseita, kun itsemurhaviesti taas sisälsi muutaman sanan pituisia virkkeitä — juuri sellaisia, joita poliisin ytimekästä kieltä kirjoittamaan tottunut aviomies tapasi käyttää.

Viranomaiskielestä poikkeavan viestin pitäisi soittaa kelloja

Kielentutkijoita ei Suomessa ole vakinaisesti poliisin palkkalistoilla, mutta ulkopuolisten kieliasiantuntijoiden apua pyydetään aika ajoin. Esimerkiksi niin sanotussa Ulvilan murhajutussa forensista fonetiikkaa hyödynnettiin Anneli Auerin soittaman hätäkeskuspuhelun analysoinnissa.

Rentolan mukaan tavallisetkin ihmiset tarvitsevat kykyä arvioida, ovatko erilaiset tekstit juuri sen tahon kirjoittamia kuin mitä antavat ymmärtää:

— Huijausyrityksiä tapahtuu valtavasti ja siksi oudon sähköpostin tai tekstiviestin saajan on hyvä pysähtyä miettimään: Lähettäisikö poliisi tosiaan kirjeen, jossa on näin paljon kirjoitusvirheitä? Voisiko pankki oikeasti lähestyä minua näin tuttavallisella viestillä?

Soila Puurtinen Novascotiannoutaja Rocy on Roosa Rentolan uskollinen seuralainen.

— Tyypillisestä viranomaiskielestä poikkeavan viestin kohdalla hälytyskellojen pitäisi soida, varsinkin, jos viestissä pyydetään rahaa.

— Medialukutaito on kaikille hyvin tärkeä kansalaistaito. On hyvä osata hahmottaa eri kielenkäyttötilanteiden erot: mikä on uutiskieltä, mikä mainoskieltä, miten puhumme kavereiden kanssa, kuinka taas työnantajan seurassa. Onneksi medialukutaidolla on iso rooli koulujen äidinkielenopetuksessakin, Rentola kiittelee.

Leikistä tuli totta

Pikkutyttönä Roosa Rentola haaveili poliisin työstä. Savonlinnalaistyttö leikki poliisileikkejä, opiskeli Salapoliisin käsikirjaa ja katseli televisiosta Poliisi-tv:tä.

Saatuaan valkolakin Rentola hakeutui kuitenkin yliopistoon suomen kielen opintoihin.

— Poliisihaaveiden ohella olin myös hyvin kiinnostunut kielistä ja kirjallisuudesta, hän kertoo.

Haave poliisin ammatista kyti kuitenkin edelleen ja heti suomen kielen maisteriksi valmistumisen jälkeen hän haki ja pääsi Poliisiammattikorkeakouluun. Poliisityössä hän ehti toimia Imatralla jonkin aikaa, ennen kuin onnistui yhdistämään kaksi koulutusalaansa ja toimii nyt Poliisiammattikorkeakoulussa poliisiviestinnän lehtorina.

— Opetan tuleville poliiseille suomen kieltä ja viestintää. Perehdymme muun muassa siihen, miten kirjoitetaan hyviä esitutkintatekstejä, kuten kuulustelupöytäkirjoja, Rentola selittää.

Vaikka unelmien työpaikka on nyt Tampereella, on Rentolan koti kuitenkin edelleen Savonlinnassa. Täällä ovat vanhemmat, ystävät, harrastukset ja riittävä määrä palveluita.

Vaikka matka työmaalle on pitkä, ei Rentola valita.

— Isoissa kaupungeissa ihmiset elävät omissa ympyröissään, eikä siellä törmää tuttuihin vahingossa, kuten täällä. Savonlinna on kotoisen pieni ja siksi niin viihtyisä.

Fakta: Kuka Roosa Rentola?

31-vuotias, elänyt lapsuutensa ja nuoruutensa Savonlinnassa.

Opiskeli lukion jälkeen ensin suomen kielen maisteriksi ja sen jälkeen poliisiksi. Työskentelee nyt Poliisiammattikorkeakoulussa Tampereella poliisiviestinnän lehtorina.

Julkaisi viime syksynä forensista lingvistiikkaa käsittelevän kirjan Kielestä kiinni.

Kodit Savonlinnassa ja Tampereella.