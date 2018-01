Elokuva-arvio: Ote suurmiehen urasta Synkin hetki (Darkest Hour, 2017, Iso-Britannia) Ohjaus: Joe Wright. Käsikirjoitus: Anthony McCarten. Rooleissa: Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Lily James, Stephen Dillane, Ronald Pickup, Ben Mendelsohn. Kesto: 125 min. K-12. Jack English Oscar-ehdokas ja Golden Globe-voittaja Gary Oldman näyttelee Winston Churchillia.

Gary Oldman pokasi roolistaan Winston Churchillina Golden Globen, eikä mikään ihme. Oldmanin kasvot ja maneerit tuntevana on näyttelijää vaikea tunnistaa. Apunaan hänellä on vaikuttavat proteesit, mutta sitäkin vaikuttavampaa on se, kuinka Oldman on omaksunut Churchillin erikoisen puhetyylin ja liikehdinnän.

Synkin hetki ei ole vain ympäripyöreä henkilökuva brittien tunnetuimmasta pääministeristä. Elokuva ottaa käsittelyyn hyvin ratkaisevat hetket Toisesta maailmansodasta ja siitä, kuinka valtion kabineteissa tehtiin tiukkoja päätöksiä, jotka lopulta määrittivät koko Euroopan suunnan taistelussa natseja vastaan.

Churchill päätyi pääministeriksi hallituksen painostettua Neville Chamberlainin virasta. Maa on keskellä sotaa, ja joukot ovat ajettu ahtaalle kanaalin toisella puolella. Tällä hetkellä liittoutuneet harkitsevat jopa rauhaa Hitlerin kanssa.

Kärttyisen oloinen, alkoholisoitunut, entinen ammattisotilas osoittaa kuitenkin olevansa karismaattinen ja suorasanainen mies, joka saa koko maan ja Euroopan uskomaan voittoon.

Sopivan kiihkeää kerrontaa

Ohjaaja Joe Wright pitää kerronnan sopivan kiihkeänä, antaen muutaman intiimin hetken hidastaa rytmiä vain väliaikaisesti.

Lily Jamesin näyttelemän sihteerin on tarkoitus toimia katsojan sisäänpääsynä elokuvan maailmaan. Lopulta hahmo jää aika yhdentekeväksi, eikä onnistu juurruttamaan Churchillia arkipäiväisyyteen.

Parin tunnin elokuvaan mahtuu ehkä muutama kohtaus liikaa, joissa Churchill raivoaa sotakabinetilleen hämyisissä huoneissa. Oldmanin roolisuorituksen hohtokin kerkeää silloin ajoin unohtua.

Kolme tähteä



Hyvää: Oldman.

Huonoa: Vain hyvin pieni otos Churchillin urasta.

Erityistä: Oldman vietti elokuvan kuvauksien aika noin 200 tuntia meikkauksessa.