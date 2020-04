Lappeenrannan musiikkiopiston uusi rehtori voi olla koulun oma kasvatti – Kokemus johtamisesta ja muusikkoudesta ovat merkittäviä kriteereitä valinnassa

Lappeenrannan musiikkiopiston uuden rehtorin valinnassa painottuu vahvasti aiempi kokemus toimesta. Rehtorin valintatyöryhmän 13 hakijasta haastateltavaksi kutsutuista neljä työskentelee parhaillaan musiikkiopiston johtamistehtävässä muualla Suomessa.

Nämä ovat musiikkiopiston apulaisrehtori Arto Häyrynen (Savonlinna) ja musiikkiopiston rehtorit Kari Kropsu (Savonlinna), Kaisa Kuula-Bullat (Rovaniemi) sekä Karri Perälä (Kemi). Heidän lisäkseen tointa varten on tarkoitus haastatella Suzukikoulun rehtoria Sini Lavastrea (Turku) ja Ritva Koistista (Pori).

Haastatteluun valituista Perälä on hakeutumassa tutulle tontille. Alttoviulisti on aloittanut musiikilliset opintonsa Lappeenrannassa, soittanut Meri-Lapin jousikvartetissa ja toiminut vs. rehtorina Kemissä viime vuodet.

Rehtorikokemuksen ohella jatkoon päässeitä yhdistää myös jousisoitin. Perälän ohella alttoviulu on Kuula-Bullatin ja Häyrysen instrumentti, ja Kropsun soitin on viulu, kun sekä Koistinen että Lavastre ovat pianisteja.

Myös muusikkoutta on hyvä olla takana. — Timo Lehtonen

– Aiempaa kokemusta hallinnosta ja työosaamista, mutta myös muusikkoutta on hyvä olla takana, musiikkiopiston vt. rehtori Timo Lehtonen linjaa paitsi oman näkemyksensä tulevasta esimiehestään myös valintaryhmän käsitykset.

Lappeenrannan musiikkiopiston rehtorin toimi tuli avoimeksi Hannele Piippo-Fairin siirryttyä viime syksynä samaan tehtävään toisaalle Suomeen. Lopuillaan olevan lukuvuoden rehtorin tehtävää on hoitanut Lehtonen.

Uuden rehtorin oli määrä aloittaa 1. kesäkuuta, mutta korona on pannut aikataulun uusiksi. Nyt tavoite on mahdollisuuksien mukaan haastatella ehdokkaat toukokuun viimeisellä viikolla. Tarkoitus on hoitaa haastattelut kasvokkain, mikä edellyttää nykyisten kokoontumisrajoitusten höllentymistä.

Lappeenrannan musiikkiopisto on yksityinen oppilaitos, eikä sen tarvitse valita toimeen ketään hakeneista. Uutta hakua ei kuitenkaan tehdä ennen kuin haastatteluun valitut ovat näyttäneet kykynsä.