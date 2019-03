Etelä-Karjalan museon uusi perusnäyttely keskittyy maakunnan sotien jälkeisiin vuosiin. Museo on kerännyt ja pyytänyt asiakkailtaan sekä muistoja että valokuvia rakenteilla olevaa näyttelyä varten erityisesti Yhdessä enemmän -projektin avulla. Sen yhteydessä museo on saanut paljon 1950- ja 1970-luvuille painottuvaa materiaalia 1950—80-luvuilta, mutta uudempaa aineistoa, varsinkin 1990-luvulta, on tarjottu vähän.

— Lähihistoriaa ei välttämättä ajatella museota kiinnostavana aikana, Lappeenrannan museoiden intendentti Satu Ståhlberg arvelee.

1990-luvun aiheista hän nostaa erityisesti esille Neuvostoliiton hajoamisen ja sitä seuranneet ensimmäiset itäturistit, joiden sopivaa lukumäärää ohjailtiin muun muassa kauppojen ovissa.

— Silloinen itäturismi oli hyvin erilaista kuin nykyisin, eikä matkailun alkuajoista ole juuri materiaalia.

Varhaisen itäturismin muistojen ja valokuvien ohella muita toistaiseksi vähälle materiaalille jääneitä teemoja uuden perusnäyttelyn rakentamisessa ovat olleet Lappeenrannan teknillinen yliopisto 1970—90-luvuilla ja paikallinen Saimaan virkistyskäyttö.

— Kalastus, mökkeily, risteily ja veneily kiinnostavat, Ståhlberg listaa.

Niistä samoin kuin opiskelijaelämän arjesta Skinnarilan kampuksella lienee säilynyt ainakin kuvamuistoja.

Museo on hankkinut aineistoa Yhdessä enemmän -digitointiprojektin asiakastilaisuuksissa. Niihin on tuotu materiaalia ja käyty sitä läpi.

Seuraava tapaaminen on Lappeenrannan taidemuseolla 13. maaliskuuta, ja tavoitteena on saada tietoa 1980—90-lukujen Etelä-Karjalasta.

Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan ennakkoon 11.3. mennessä. Ilmoittautumisia vastaanottaa Sinikka Myyrä, sinikka.myyra@lappeenranta.fi.

Etelä-Karjalan museon uuden perusnäyttelyn ohella museon hyödyntää Yhdessä enemmän -projektin materiaalia Lappeenranta-aiheisessa näyttelyssä Taasha myö tavattii, tuutha sie vastakii, joka avautuu ensi lokakuussa ja joka on rakennettu kaupungin 370-juhlavuoden kunniaksi. Näyttely esittelee 1950—1990-lukujen elämää Lappeenrannan seudulla.

Materiaalia voi tarjota myös muulloin kuin asiakastilaisuuksissa.

Yhdessä enemmän -projektin tapaaminen Lappeenrannan taidemuseossa (Kristiinankatu 8—10) 13.3. kello 17—19.