Näyttelijä kaatui pahasti kesken teatteri Imatran esityksen — Käsi leikataan, joten seuraava esitys on aikaisintaan 28. maaliskuuta

Teatteri Imatran näyttelijän Marika Huomolinin käsi murtui hänen kaaduttua pahasti portaissa kesken perjantain esityksen. Käsi leikataan ja ainakin koko alkavan viikon esitykset Yllätysten ovet -komediatrillerissä on peruttu.

— Jatko riippuu näyttelijän voinnista ja siitä, miten toipuminen etenee ja mitä lääkäri suosittaa, teatterinjohtaja Timo Rissanen kertoo.

Yllätysten ovien seuraava esitys on aikaisintaan 28. maaliskuuta.

Huomolinilla on näytelmässä keskeinen rooli prostituoitu Poopayna, joka temmataan tahtomattaan mukaan yllättävään ja vaaralliseenkin seikkailuun. Rissasen mukaan roolin paikkaaminen toisella näyttelijällä näin lyhyessä ajassa on sula mahdottomuus, joten ainut vaihtoehto on esitysten peruminen.

Teatteri Imatra on säästynyt viime vuosiin asti esitysten enemmiltä perumisilta. Viime vuosi oli poikkeuksellinen, sillä kymmenen esitystä jouduttiin perumaan sairaustapausten vuoksi. Nyt tiedossa on ainakin seitsemän esityksen peruuntuminen perjantaina kesken jäänyt esitys mukaan lukien.

— Marika kaatui portaissa todella pahan näköisesti ensimmäisellä puoliskolla. Teatteri on siitä kummallinen laji, että vaikka teki kipeää, adrenaliinia oli veressä niin paljon, että kipu jäi kakkoseksi ja Marika jatkoi urheasti väliaikaan saakka, vaikkei saanut kättä taivutettua. Tauolla kipu otti sitten vallan ja esitys keskeytettiin, Rissanen kertoo.