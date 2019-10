Teatteri Kesy vie kaupunginteatterin esityksensä kanavaristeilylle ensi keväänä — Lappeenrannassa on kevätkaudella neljä omaa ensi-iltaa, joista löytyy katsottavaa niin draaman, lastenteatterin kuin trillerinkin ystäville

Lappeenrannassa on neljä ensi-iltaa kevätkaudella. Teatteri Kesyn perinteisessä showssa on uusi kurssi. Lastennäytelmä avaa kevään, joka keskittyy perinteisiin puhenäytelmiin. Lajityyppeinä ovat draama ja trilleri.

Lappeenrannan kaupunginteatterin kevään 2020 ohjelmisto on vihdoinkin julkaistu. Julkaisukanava oli sangen teatraalinen, mutta toistaiseksi vähälevikkinen: Maaninkavaara-näytelmän käsiohjelman takakansi.

Ohjelmistossa on neljä ensi-iltaa, joista ensimmäinen ja kevätkauden aloittava lastennäytelmä Maukka, Väykkä ja syntymäpäivä on julkistettu jo aiemmin syksyllä. Kirjailija Timo Parvelan luomat eläinhahmot nähdään ensi kertaa kaupunginteatterissa. Teatterin omien näyttelijöiden roolittamaa eläinlaumaa ohjaa pienelle näyttämölle Lappeenrannassa varttunut ja nyt kaupunginteatterissa vieraileva Ilmari Pursiainen.

Toinen pienen puolen ensi-ilta, Framilla-revyy, on kaupunginteatterin ja Teatteri Kesyn uudenlaista yhteistyötä. Lappeenranta-aiheisia kaupunkihupailuja kahtena viime keväänä teatteriin tuottaneita kesyläisiä ohjaa teatterin oma ohjaaja Sirpa Riuttala, ja lavalla kesyläisten harrastajien kanssa on myös muutama teatterin oma näyttelijä. Käsikirjoitusta kesyläiset ja ohjaaja ovat työstäneet kesästä, jolloin yhteistyö alkoi.

Revyy on teatterinjohtaja Iiris Rannion mukaan irrallisten ohjelmanumeroiden sijasta jatkuvajuoninen tarina, joka sijoittuu Framilla-nimiseen laivaan.

— Kehyksenä on 50-vuotias nainen, joka lähtee viettämään syntymäpäiväjuhliaan kanavaristeilylle, hän kertoo.

Mitä sitten tapahtuu, ja millä tavalla naisen kotikaupunki Lappeenranta kytkeytyy mukaan, selviää kymmenessä loppukevään aikana nähtävässä esityksessä.

Liian paksu perhoseksi on draama, jossa on komediallinen lataus. — Iiris Rannio

Kaupunginteatterin suurella näyttämöllä kevään ensimmäinen ensi-ilta on Liian paksu perhoseksi. Näytelmä perustuu Sisko Istanmäen Finlandia-palkintoehdokkaana ilmestymisvuonnaan 1995 olleeseen romaaniin, josta vuonna 1998 muokatun televisioelokuvan ensisesitys rikkoi katsojaennätyksiä. Romaanista on tehty lukuisia näyttämösovituksia, ja myös niille on ollut tavallista suuri suosio yleisön keskuudessa.

Liian paksu perhoseksi on kertomus isokokoisen Kaisun ja hintelän sekatavarakauppias Ernin elämästä ja rakkaudesta.

— Se on hieno tarina. Haemme inhimillisiä ja koskettavia tarinoita. Liian paksu perhoseksi on draama, jossa on komediallinen lataus, Rannio sanoo.

Näytelmän ohjaa Sirpa Riuttala, ja sen pääroolissa Kaisuna vierailee helsinkiläinen, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa opiskellut Katariina Lantto.

Kanavan ohella kaupunginteatteri liikkuu keväällä myös rautateillä. Suuren näyttämön toinen ensi-ilta on Agatha Christien dekkariklassikkoon vuodelta 1934 perustuva Idän pikajunan arvoitus. Siitä on tehty useita näyttämö- ja televisiosovituksia, ja Lappeenrantaan sen ohjaa Rannio.

— Tarinassa on kiinnostava kuvio oikean ja väärän pohdinnassa, ja se on Christien muuta tuotantoa syvämietteisempi, mutta silti viihdyttävä teos.

Edellinen Christie-dramatisointi, Hiirenloukku, oli ensi-illassa kaupunginteatterissa keväällä 2018, ja myös sen ohjaaja oli Rannio.

— Olen dekkarifani, mutten ole nähnyt Pikajunaa elokuvana enkä näyttämöllä.

Idän pikajunan arvoitus ratkeaa kaupunginteatterin omalla taiteellisella ensemblellä, ja raidekyytiin on mahdollista päästä myös vuoden päästä, sillä näytelmän esitykset jatkuvat teatterissa syyskaudella 2020.

Kevätkauden ohjelmistossa kaupunginteatterin omasta tuotannosta on lisäksi Ray Cooneyn farssi Verkossa, joka saa ensi-iltansa suurella näyttämöllä ensi viikon lauantaina. Teatterin ohjelmistossa on keväällä myös Mielirunoilta, josta esimakua on saatavissa jo tänään keskiviikkona.

Mielirunoilta on kaikille avoin tapahtuma, johon yleisö on tervetullut lukemaan mielirunojaan ja jos ei halua itse lukea, voi antaa tekstin näyttelijän luettavaksi.

Idea on Rannion. Hän järjesti samanlaisen illan viimeksi, kun työskenteli teatterissa ohjaajana, ja toivoo siitä traditiota.

— Syntyy kiinnostavia kohtaamisia, kun hyvin erilaisia runoja luetaan vuoronperään.

Yleisö voi lähettää mielirunotoiveita ennakkoon sähköpostitse tai ottaa niitä mukaan. Mielirunoilta ei Rannion mukaan ole lausuntanäytös, vaan itselle tärkeiden runojen ja ajatusten jakamista toisten kanssa.

Avoin Mielirunoilta Lpr:n kaupunginteatterissa 9.10. kello 19. Toiveita voi lähettää ennakkoon otsikolla ”Mieliruno” osoitteeseen iiris.rannio@lappeenranta.fi.

Kevään 2020 ensi-illat kaupunginteatterissa

25.1. Maukka, Väykkä ja syntymäpäivä. Pieni näyttämö, ohjaus Ilmari Pursiainen.

1.2. Liian paksu perhoseksi. Suuri näyttämö, ohjaus Sirpa Riuttala.

4.4. Idän pikajunan arvoitus. Suuri näyttämö, ohjaus Iiris Rannio.

24.4. Framilla-revyy. Pieni näyttämö, ohjaus Sirpa Riuttala.