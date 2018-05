Matti Koposen mukaan Lappeenrannan kaupunginorkesterin ilmapiiri on muuttunut rennommaksi, mutta yleisötyön pitäisi olla entistä kekseliäämpää ja monipuolisempaa.

Lappeenrannan kaupunginorkesteri on suurten muutosten edessä. Parikymmenhenkisen orkesterin soittajistosta kolmannes on vaihtumassa. Lisäksi osa vakituisista soittajista on opinto- ja virkavapailla, joten heidän tilallaan soittavat sijaiset.