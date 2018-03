”Sain mieheltäni lahjaksi vuonna 1989 Opium-parfyymin — sekä hirvittävän migreenikohtauksen" — Näin naiset kertovat tuoksumuistoistaan Kirsti Savinainen rakensi säästämistään hajuvesipulloista näyttelyn yhdessä sisarensa Tuire Lyijysen kanssa. Joukko muita eri ikäisiä naisia kertoo, mitä tuoksumuistoja heillä on parfyymeistä. Marleena Liikkanen

Se oli kaunis ruskea pullo, jossa oli kullanvärinen korkki. Eläkeikään varttunut Tuire Lyijynen muistaa yhä, kuinka hän pikkutyttönä ollessaan ihaili kymmenen vuotta vanhemman sisarensa Kirsti Savinaisen hajuvesipulloa.

Savinainen voi puolestaan palauttaa mieliinsä sen hetken, kun hän osti 14-vuotiaana itse ensimmäistä kertaa parfyymiä, Nina Riccin tuoksun L'Air Du Temps. Perhe asui tuolloin Helsingin Munkkivuoressa, jossa oli pieni kivijalka-kemikalioliike.

Savinaiselle on jäänyt myös hyvin mieleen ensimmäinen Teneriffan reissu 1970-luvulla. Silloin hän oli huumaantunut lomapaikan parfyymivalikoimista ja edullisista hinnoista niin, että kahmi tuoksuja litratolkulla.

— Miehen kanssa levitimme kaikki ne pullot sängylle ja otimme kuvan. Niitä oli valtavasti, Savinainen muistelee hymyillen.

Lyijynen harmittelee, kun tuli heittäneeksi pois harvinaisen 1980-luvun pullon. Se oli sininen ja huulenmuotoinen Salvador Dali.

Jokaiseen tuoksuun ja pulloon liittyy oma tarinansa

Sisarukset asuvat nykyään Savitaipaleella. He ovat koonneet parfyymipulloista näyttelyn Savitaipaleen kirjastoon yhdessä kunnan kulttuurisihteeri Helena Hjerppen kanssa.

Pullot ovat etupäässä Savinaisen, joka on niitä varastoinut kaapeissaan.

— Aitassa olisi varmaan lisää pulloja, Savinainen kertoo.

Vitriinissä on pulloja, joiden tuoksut ovat klassikkoja, kuten Guerlainin Vol de Nuit vuodelta 1933 ja Diorin Diorissimo vuodelta 1956.

— Jokaiseen tuoksuun ja pulloon liittyy oma tarinansa, Lyijynen sanoo.

Molempien yksi suosikki on yhä Chanel 19, joka lanseerattiin vuonna 1970.

— Pidän raikkaista kukkaistuoksuista. Ruusu on aina yhtä ihana, Lyijynen sanoo.

Savinaista kiehtoo koivuinen vivahde.

Marleena Liikkanen Tuire Lyijynen (vas.) ihaili pikkutyttönä isosiskonsa Kirsti Savinaisen hajuvesipulloa. Nyt naiset ovat koonneet yhdessä parfyymipullonäyttelyn Savitaipaleen kirjastoon.

Suihkaus parfyymiä kuuluu juhlaan

Parfyymeillä oli roolinsa Savinaisen työuralla. Hän toimi kosmetologina ja työskenteli nuorena Ruotsin ja Tanskan väliä seilaavan laivan parfyymikioskissa.

Myös Lyijynen kertoo suhauttaneensa tuoksua töihin lähtiessään oli hän sitten hommissa ravintolassa tai kaupan alalla.

Sisarusten mielestä suihkaus parfyymia on yksi osa juhlaan valmistautumista. Parfyymi nostattaa arjen yläpuolelle.

— Nykyään ei vaan oikein uskalla käyttää parfyymejä, kun ihmisillä on niin paljon allergioita, Lyijynen sanoo.

Marleena Liikkanen Suihkaus parfyymiä kauniista pullosta tuo luksusta elämään.

Naiset kertovat: Chanel No. 5 tuoksuu äidille, Opium laukaisee migreenin ja Issey Miyaken miesten tuoksu huumaa



”Kun olin pieni, äidillä oli tapana suihkutella Chanel No. 5:ttä, kun oli lähdössä tansseihin tai juhliin.”

Katri, 40



”Lancomen Magie noire –pullo hajosi käsilaukkuun. Laukku haisi sen verran voimakkaasti, etten ole sen jälkeen kyseistä parfyymiä halunnut haistella.”

Mari, 50



”Äidillä oli käsilaukussa kangasnenäliina, jolla se kovakouraisesti niisti tai pyyhki nenääni milloin missäkin, esimerkiksi kirkonpenkillä. Nenäliina tuoksui äidin hajuvedeltä, mutta miellyttävään tuoksuun liittyi aina se epämiellyttävä niistämiskokemus.

Isä ja äiti toivat Leningradin ja Tallinnan matkoilta venäläistä hajuvettä 1970-luvun puolivälissä. Ihan karmean hajuista, mutta silti sitä piti hölvätä kirjeisiin ja korvan taakse.

Ensimmäinen oma hajuvesi oli Yves Saint Laurentin Rive Gauche. Se oli kova sana 1970-80-lukujen taitteessa. Siihen tuoksuun liittyvät muistot ovat muistoja itsenäistymisestä, vapaudesta ja vaarasta. Näyttää olevan edelleen samassa sini-musta-hopeapaukkauksessa.”

Tiina, 55



”Ostin 2000-luvun alkumetreillä silloiselle poikaystävälle lahjaksi ihanan ja huumaavan tuoksun. Se oli huumaava niin pitkään, kunnes tajusin, että oma setäni käyttää samaa tuoksua.”

Venla, 37



”Nuorempana tykkäsin parfyymeistä, mutta herkistyin ajan mittaan tuoksuille. Eräässä työpaikassa viereisessä työtilassa istunut kollega käytti vahvaa parfyymia, josta sain nenäni tukkoon ja päänsäryn. Jouduin avaamaan ikkunaa saadakseni raitista ilmaa, jolloin toinen puolestaan valitti vetoa.

Tuoreempi kokemus: voitin arpajaisissa pullon parfyymia, jota suihkautin pienen määrän ranteeseeni. Katku oli niin kauhea, että pesin käsivartta moneen otteeseen, mutta haju ei lähtenyt vielä seuraavanakaan päivänä. Heitin pullon menemään!

Hyvä kokemus vielä: seurustelin ihanan miehen kanssa, joka asui toisella paikkakunnalla. Hän käytti tosi hyvän tuoksuista miesten parfyymiä. Ostin silloin samaa tuoksua itselleni, jotta kaipaus olisi lievempi. Vieläkin, vuosien jälkeen, muistan hänet siitä tuoksusta, jos se osuu jossain nenään.”

Leena, 62



”Issey Miyaken miesten tuoksu on paras. Siihen liittyy voimakkaita muistoja ja huippukokemuksia, koska kaikkein mieleenpainuvimmilla tyypeillä on sattumoisin ollut sitä. Se on kiehtova ja siihen liittyy paikkoina Lontoo, Helsinki, Kanariansaaret, Etelä-Afrikka ja Islanti.”

Susanna, 45



”1990-luvulla oli kaksi hajuvettä, jotka aiheuttivat takuuvarmasti päänsäryn: Red Door ja Tresor! Jotkut hajuvedet ovat olleet hankalia löytää, kuten Estee Lauderin Spellbound. Samoin sain opiskeluaikaiselta poikaystävältä pommin muotoisen hajuvesipullon, joka oli ihanan tuoksuinen. Merkki on vuosien saatossa unohtunut, mutta pullon musta olemus ja pyöreä muoto eivät.”

Raila, 48



”Ala-asteella tupakoitsijat yrittivät peittää tupakan hajua laittamalla hirveesti hajuvettä päälle.”

Essi, 31



”Sain mieheltäni lahjaksi vuonna 1989 Opium-parfyymin—sekä hirvittävän migreenikohtauksen. Pullo on edelleen muistona.”

Paula, 56



”1980-luvun Opium-villitys oli kamala. Se todella pisti pään pyörälle, ikävällä tavalla. Semminkin, kun tuoksun fanit suorastaan kylpivät tuoksussa, eivät malttaneet pisaraan tyytyä.

Ihania parfyymimuistoja on monia. Ostan yleensä aina maailmanmatkoiltani pienen hajuveden tai vartalovoiteen heti alkupäivinä matkakohteessa tai jo mennessä lentokentältä, ja aloitan tuoksun käyttämisen kohteessa. Kuten tutkimuksetkin todistavat, tuoksut ovat ihmisen vahvin aistimuisti. Reissutuoksun avulla pääsen nopeasti ja helposti takaisin virtuaalimatkalle ja monet mukavat muistot palaavat mieleen.”

Ulla, 54



”Käytän parfyymeitä tosi vähän ja samoin kaikki kaverini. Tuntuu, että nykyään ollaan tosi tarkkoja eri aineista ja vältetään kaikkia ylimääräisiä kemikaaleja.”

Vilhelmiina, 20

Marleena Liikkanen Christian Diorin pulloja on näkynyt naisten piironkien päällä vuosikymmeniä.

Parfyymien historiaa

4000 eaa.

Muinaiset mesopotamialaiset uhrasivat jumalilleen polttamalla uhrieläimiä ja peittivät hajusteilla palavan lihan hajua. Nimitys parfyymi (per=kautta välityksellä, fumar=savu) tuleekin tästä rituaalista.



3000 eaa.

Muinaiset egyptiläiset lepyttelivät jumaliaan uhrimenoissa mirhaa ja hartsia sisältävillä tuoksuöljyillä.



51–30 eaa.

Kleopatralla oli erikseen jalka- ja käsituoksut, ja hänen laivojensa purjeetkin tuoksuivat. Tarinan mukaan hän vietteli Marcus Antoniuksen tuoksuöljyjensä avulla.



0–100-luku

Roomalainen ylimystö lotrasi parfyymeillä. He kylpivät parfyymivedessä, uittivat siinä vaatteensa ja hajustivat jopa hevosensa.



800–900-luvuilla

Arabit keksivät tislauksen ja nykyisenkaltaisten hajuvesien valmistus alkoi.



1190

Varsinainen parfyymiteollisuus sai alkunsa Ranskassa.



1600-luku

Ludvig XVI rakasti hajusteita ja määräsi valmistettavaksi uuden tuoksun joka viikonpäivälle.



1709

Johann Maria Farina perusti maailman ensimmäisen hajuvesitehtaan Farina-Hausin Kölniin. Ensimmäinen tuote oli Eau de Cologne, jota Napoleon Bonapartekin käytti.



1792

Saksalainen Wilhelm Mülhens kehitti Kölnissä sitrushedelmistä, rosmariinista ja laventelista Eau de Cologne 4711:n, joka on yhä suosittu. Kölninveden ystäviä olivat mm. Katariina Suuri ja Englannin kuningatar Viktoria.



1800-luvulla

Alettiin kehittää synteettisiä tuoksuja.



1925

Julkistettiin kuuluisa Chanel No. 5. Marilyn Monroe kertoi pitävänsä yöasunaan vain pari tippaa Chanel No. 5:sta.



1940-luku

Muodikkaita Christian Diorin tuoksuja alettiin käyttää ympäri maailmaa.