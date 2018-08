Joutseno, Lauritsala, Voisalmi ja Ylämaa saavat omatoimikirjastot syksyllä — kirjastotoimi säästää varustelua varten

Myös Lappeenrannan museotoimi on säästänyt uudistuvien näyttelyiden vuoksi. Orkesteri ja teatteri lähtevät sen sijaan takamatkalta syyskaudelle.

Lappeenrannan kulttuuritoimen alkuvuosi on talouden näkökulmasta sujunut aiempaa paremmin. Takamatkalta tilejä tasapainottamaan lähtevät toimialoista kaupunginorkesteri ja -teatteri, mutta niidenkin miinus on paljon viime vuotta pienempi. Orkesterilla on kiinni kurottavaa 15 000 euroa ja teatterilla 44 000, kun kirjasto ja museo puolestaan ovat yli 100 000 euroa plussalla.