”Ilmaiselle palvelulle oli tarve” — Elokuvakerhot kiinnostavat, kun joku muu tekee valmistelevan työn

Popcorn tuoksuu aulassa ja elokuvan alkuun liittyvä odottava puheensorina täyttää Nuijamiehen salia. Valot himmenevät pian ja Harry Potter -filmatisointi Azkabanin vanki heijastuu valkokankaalle. Syyslomalaisia varten rakennettu ilmainen leffasarja vetää penkeille niin lapsia, vanhempia kuin isovanhempiakin.

— Jotain mielekästä tekemistä, kiteyttää monen tunnot Kimmo Federley, joka on tullut elokuviin tyttärensä kanssa.

Juuli Federleylle ja hänen kavereilleen Potterit ovat tuttuja kirjoina ja elokuvina, mutta Eero Tuomainen on katsomassa ensimmäistään. Hänet on kuviin tuonut isoisä Pentti Peltomäki. Peltomäki on pitkäaikainen elokuvaharrastaja, joka on käynyt säännöllisesti maakunnan elokuvakerhoissa.

— Yle Teema on paikannut vajetta, mutta kaupallisella puolelle pienelle huomiolle jäävälle tarjonnalle on tarvetta, hän sanoo.

Miten on?

Teemallisia sarjoja olisi hyvä mahdollisuus tuoda tarjolle. Ilkka Kuukka

Lappeenrannassa entinen elokuvateatteri on vuokrattu kulttuuritoimintaa varten. Nuijamiehen tapahtumissa on ollut yksittäisiä elokuvaesityksiä, televisiodokumenttisarjan suoratoistoa ja parhaillaan ilmainen leffasarja syyslomalaisille. Mitä suunnitelmia kulttuuritilalla on kerhotoiminnalle tai maksullisille säännöllisille esityksille?

— Kiinnostusta Finnkinosta poikkeavan tuotannon tarjoamiseen on, elokuvavastaava Ilkka Kuukka kertoo.

Hänen mukaansa TV-dokumenttien striimauskokemukset olivat yleisömäärän valossa ja kerhotoiminnan vinkkelistä rohkaisevia. Kulttuuritila on puhunut alustavasti Pirkanmaan elokuvakeskuksen (PEK) kanssa sen levityksessä olevien elokuvien kerhotyylisestä esittämisestä. PEK on ollut ja on edelleen keskeinen levittäjä toimintaansa jatkaville kotimaisille elokuvakerhoille. Myös Saimaa Films -videoharrastajien kanssa on juteltu.

— Teemallisia sarjoja olisi hyvä mahdollisuus tuoda tarjolle, Kuukka sanoo.

Säännöllistä leffatarjontaa haittaa, ettei Nuijamies voi ladata levityksessä olevia elokuvia nykytyyliin netin kautta teknisten ongelmien vuoksi.

Kai Skyttä Kari Salmela oli elokuvakerho Pennittömien sielu Imatralla. Kuva syyskuulta 2013.

Imatralla on toisenlaisia ongelmia. Elokuvaharrastajat ovat syksyn mittaan oppineet, että yhdistystoiminta kaipaa yhtä miestä.

Elokuvakerho Pennittömien pitkäaikainen sihteeri Kari Salmela kuoli heinäkuussa, eikä Etelä-Karjalan ainoan yhdistyspohjaisen elokuvakerhon syksyn esityskausi ole toistaiseksi käynnistynyt. Yhdistyksen hallitus on kokoontunut muutamia kertoja, nyt tehtävät on jaettu ja tulevaisuuden verhokin auennut.

Kerholla on syksyllä vain yksi esitys. Täyttä ohjelmistoa ei enää saa aikaiseksi, ja toiminnalle tarpeellinen kaupungin avustus jäi hakematta. Näytöksessä esitettävä elokuva on poliittinen satiiri Death of Stalin (2017).

— Se oli Karin oma toive, kun syksyn ohjelmistoa suunniteltiin toukokuussa, Sanna Ilonen kertoo.

Ilonen on elokuvateatteri Bio Vuoksen yrittäjä ja Pennittömien hallituksen jäsen. Neuvostoliiton Isä Aurinkoisesta kertovasta komediasta voi hakea Salmelan merkitykseen kerholle liittyvää symboliikkaa, mutta se valottaa myös hänen leffamakuaan.

— Kari tykkäsi tragikomiikasta. Kevätkaudelle hänen valintansa oli Armomurhaaja.

Armomurhaaja (2017) on musta kotimainen komedia, joka kertoo sivutyönään lemmikkejä lopettavasta mekaanikosta. Elokuva kilpailee Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinnosta ja on Suomen Oscar-ehdokkaana.

Death of Stalin -esityksen päivämäärä on vielä avoin, samoin on tapahtuman luonne. Ilosen mukaan on todennäköistä, että kerho rakentaa näytöksestä isompaa, Kari Salmelan muistoa kunnioittavaa leffatapahtumaa.

Santeri Tynkkynen Sanna Ilonen tukee yrittäjänä elokuvakerhotoimintaa Imatralla.

Ilosella on Pennittömien pyörimisessä vähintäänkin Imatran kaupungin tuen kokoinen merkitys. Yrittäjä hankkii esitettävät elokuvat, lataa ne projektoriin ja antaa henkilöstönsä sekä tilansa ilmaiseksi kerhon käyttöön. Hänen olisi taloudellisesti järkevää pyörittää Pennittömiä itse, mutta kädenojennuksella sen toiminnalle on laajempikin yhteiskunnallinen tarkoitus.

— Haluan omalta osaltani olla tukemassa paikallista yhdistystoimintaa.

Pennittömien esityksissä on kauden aikana käynyt runsaat 300 katsojaa. Määrä on pieni, kun sitä vertaa maakunnan elokuvateattereiden vuosittaiseen kävijämäärään (170 000 vuonna 2017).

Leffakerhotoiminnan merkitys ja tärkeys näinä kansainvälisten elokuvaketjujen monisaliteattereiden ja lukuisten suoratoistopalveluiden aikana löytyykin kokonaan toisaalta. Kunnallisten kulttuurilaitosten elokuvakerhot pullistelevat kävijöistä.

Marleena Liikkanen Savitaipaleen kulttuurisihteeri Helena Hjerppe on näyttänyt elokuvia lapsille koko uransa ajan. Kuva heinäkuulta 2017.

Savitaipaleella kulttuurisihteeri Helena Hjerppe aloitti elokuvien näyttämisen alle kouluikäisille lapsille, kun tuli kuntaan töihin. 30 vuotta sitten leffat pyörivät ensin filmikeloilta, myöhemmin VHS-kaseteilta videotykin kautta. Nyt ne heijastuvat DVD-levyjä tarhaikäisille. Esityspaikkana olevasta Kivikoulusta varattu 60 katsojan tila on leffa-aamuina tiivistunnelmainen. 1980-luvulla ei vielä puhuttu mediakasvatuksesta, siitä on silti kyse.

— Teen näytöksiin aina liput, ja elokuviin liittyy aina tehtäviä, Hjerppe kertoo.

Esitykset ovat puolituntisia. Lyhyiden lastenelokuvien tarjontaa rajoittaa nykyisin pitkäaikaisen levittäjäkumppanin hiljattainen konkurssi.

Mediakasvatus on tavoitteena myös Lappeenrannan pääkirjastossa, jossa kouluikäisille lapsille tarkoitettu elokuvakerho käynnistyi tänä syksynä. Suosio yllätti kirjastossa, sillä toisin kuin monet muut kerhokokeilut sen kävijät voi laskea kymmenissä, ja silti mukaankin vielä mahtuu.

— Kerhossa on elokuvaan liittyviä tehtäviä ja joskus jotain pientä tarjottavaakin, kuten karkkia ja poppareita, palvelujohtaja Päivi Oikkonen sanoo.

Pääkirjaston lasten leffakerhossa moni elokuva perustuu kirjaan, mikä tukee myös lukuharrastusta. Lasten leffakerhoa ennen pääkirjastossa alkanut aikuisten elokuvakerho on ollut täynnä heti alkukuvista. Siellä ei tehdä tehtäviä, mutta leffoilla on elokuvakerhomaisesti selkeä teema, ja niihin liittyy alustus ennen esitystä.

Mikä voisi olla suosion salaisuus, kun elokuvia on tarjolla kaikkialla?.

— Ehkä ilmaiselle palvelulle oli tarve.