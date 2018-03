Suomen hauskin mies -elokuvaa kannattaa katsoa poliittisten tendenssien yli — uutuusleffassa on viitteitä Enson punapäälliköstä vuodelta 1918 Ohjaaja Heikki Kujanpää käsittelee elokuvissaan yhteisöllisyyden, sovituksen ja armon teemoja. Suomen hauskin mies perustuu osin Jalmari Parikan tarinaan. Veera Aaltonen Heikki Kujanpää sanoo, että historian realismi ja elokuva ovat eri asioita. Suomen hauskimmalla miehellä on anturoita faktoissa, mutta se on tehty draaman ehdoilla.

Naurattakaa yleisöä, tai teidät ammutaan! Sanoihin tiivistyy Suomen hauskin mies -elokuvan ajatus.

Eletään vuotta 1918, sisällissota on päättynyt, monarkistit koettavat tehdä Suomesta kuningaskunnan, ja punavankien joukossa kuolemantuomion täytäntöönpanoa odottaa myös joukko teatterilaisia. He saavat tilaisuuden pelastaa elämänsä, jos he onnistuvat viihdyttämään vankisaarensa vartijoita ja siellä vierailevaa saksalaisjoukkojen komentajaa.

— Nyt on aika katsoa myös isojen poliittisten tendenssien yli ja nähdä, miten ihmiset elivät. Elokuvassa yritetään katsoa sitä, millaisia ihmisten väliset suhteet olivat, eikä sitä, kumpi puoli oli oikeassa, sanoo ohjaaja Heikki Kujanpää.

Suomen hauskin mies on kuvattu Kotkassa ja Haminassa, mutta on tarinana kansallinen ja teemaltaan universaali.

Vuosi 1918 ansaitsee sen, että aikaa käsitellään. — Heikki Kujanpää

Yksi sysäys elokuvanteolle on ollut Mikko-Olavi Seppälän työväenteattereiden historiaan liittyvä teatteritieteen väitöskirja. Siinä on maininta vangitusta teatterinjohtajasta, jonka johdolla ruvetaan tekemään pilkkanäytelmää Suomen kuninkaasta.

— Minua rupesi kiinnostamaan, miten oli mahdollista, että sellaisissa kammottavissa oloissa tehtiin komediaa, Kujanpää kertoo.

Ehkä näin on tapahtunut kaikilla keskitysleireillä ja monenlaisissa äärioloissa, mutta näin on tapahtunut myös Suomessa, nälän, sairauksien, väkivallan, kuolemanpelon ja kuoleman keskellä.

Historiallisista lähtökohdista huolimatta Suomen hauskin mies on kuvitteellinen elokuva.

— Halusimme kirjoittaa elokuvan, joka kulkee täysin draaman ehdoilla, vaikka se onkin tietyillä anturoilla kiinni faktoissa.

Vapauksien ottamisesta huolimatta Kujanpää halusi tutkia aikakautta.

— Se oli vihan ja koston aikaa. Ihmisten välinen juopa oli aivan hirvittävä. Vuosi 1918 ansaitsee sen, että aikaa käsitellään ja sisällissotaan uskalletaan katsoa.

Sama käsikirjoitus myös teatterissa juuri nyt

Elokuva menee näytelmänä Helsingin kaupunginteatterissa. Kummankin pääroolissa on Martti Suosalo. Kujanpään mukaan rooli on nimenomaan Suosalolle kirjoitettu. Toisenoloinen mies ei voisi esittää elokuvan tai näytelmän Toivo Parikkaa.

Toivo Parikka on sepite. Esikuvien joukossa on ollut Jalmari Parikka (1891—1959), näyttelijä, Enson työväenteatterin ja Imatran teatterinjohtaja sekä Enson (Vuoksenlaakson) komppanioiden punapäällikkö vuonna 1918 ja rintamapäällikkö Viipurissa.

Suomen hauskimman miehen ohella Parikan vaiheet ovat esillä Koston kevät -näytelmässä, joka tulee ensi-iltaan Kehruuhuoneella huhtikuussa.

Heikki Kujanpään tähän saakka tunnetuin teatterielokuva on Putoavia enkeleitä, joka kertoo Aila Meriluodon ja Lauri Viidan avioliitosta.

Kujanpää arvelee olevansa ohjaaja, jonka kanssa näyttelijät tykkäävät työskennellä. Hän uskoo tietävänsä, miten toimia, koska on itse ensimmäiseltä ammatiltaan näyttelijä.

Suomen hauskin mies -elokuvan ensi-ilta 16.3.