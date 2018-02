Lelukaupan taikayö -musikaalissa lasten laulaminen kolahtaa suoraan tunnekeskukseen — Esityksen ehtii nähdä vielä lauantaina, maanantaina ja tiistaina Teatteriarvio: Lelukaupan taikayö Lappeenrannan musiikkiopistolla 2.2.2018. Käsikirjoitus ja ohjaus Marjukka Pola, Marika Kesseli, ohjaus Marika Kesseli, kapellimestari ja sovitukset Jani Pola. Kai Skyttä Lappeenrannan Musiikkiopiston Lelukaupan taikayössä nähdään noin 30 esiintyjää.

Musiikkiopistolla on pitkät ja kunnioitettavat perinteet oppilaitoksena, joka tarjoaa korkeatasoista, tavoitteellista ja kunnianhimoista klassisen musiikin opetusta. Soittoa opiskelevan lapsen mielestä tämä voi välillä tuntua puuduttavalta puurtamiselta.

Lappeenrannan musiikkiopisto on jo pitkään tehnyt töitä sen eteen, että soitonopiskelu olisi myös kivaa. Siitä erinomaisena esimerkkinä on lastenmusikaali Lelukaupan taikayö, jonka ensi-ilta nähtiin perjantaina.

Projekti on taatusti ollut lapsille paitsi innostava myös pedagogisesta näkökulmasta antoisa. Poikkitaiteellisessa esityksessä lapset soittavat, laulavat ja näyttelevät, eli ilmaisevat itseään monipuolisemmin kuin tavallisissa oppilaskonserteissa pääsee koskaan tekemään.

Yksi musikaalin päätavoitteita onkin ollut opetella heittäytymään. Taidokkaimmankin viuluvirtuoosin on kuulijaa koskettaakseen uskallettava heittäytyä.

Kuten musikaalin pääkätilö Marjukka Pola ohjelmalehtisessä kirjoittaa, ilman heittäytymistä musiikki tai teatteri jää puolitekoiseksi, vieraaksi yleisölle.

Heittäytymisessä ryhmä onnistuu erinomaisesti. Esiintymisen ilo säteilee katsomoon.





Antelias runsaudensarvi

Viulusoiton lehtori Marjukka Pola ymmärtää, mikä lapsista on hauskaa. Hänellä on kuitenkin hyvä vainu myös siitä, mikä yleisön mielestä on kiinnostavaa ja viihdyttävää.

Kai Skyttä Musiikkiopistolaisista on treenautettu osaava ja monipuolinen orkesteri.

Yleisön näkökulmasta Lelukaupan taikayö on antelias runsaudensarvi.

Tarinaa vievät eteenpäin 13 tuttua lastenlaulua. Isossa orkesterissa on instrumentteja viuluista saksofoniin ja kontrabassoon, ja orkesteri pääsee tulkitsemaan Jani Polan raikkaita sovituksia.

Musikaalin tapahtumapaikasta, lelukaupasta asukkaineen, on lavastuksella ja puvustuksella loihdittu värikylläinen ja hieman satumainen kokonaisuus. Lisäksi esitystä rikastuttavat tanssikoreografiat. Käsikirjoituksessa viehätti erityisesti sen huumori.



Lasten kirkas ja kikkailematon laulu kolahtaa itselläni aina suoraan johonkin tunnekeskukseen. Niin myös tällä kertaa.

Lasten lauluäänet ovat erilaisia, mutta jokainen on omalla tavallaan kaunis, persoonallinen ja ilmaisuvoimainen. Sen takia olisin mielelläni kuullut, että vielä useampi esiintyjäkaartista olisi nostettu solistin rooliin.

Toki kaikkia lapsia parrasvaloihin astuminen yksin ei houkuta, vaan esiintymisen ilo voi löytyä paremmin osana isoa ryhmää.

Maija-nuken roolin tekevä, jo ylioppilaaksi kirjoittanut Saara Östman on lapsille hyvänä esimerkkinä siitä, miten lava otetaan haltuun hymyillen ja säteillen.



Lelukaupan taikayössä tempo ei jää missään kohtaa laahaamaan, vaan laulut, puheosuudet ja tanssikoreografiat etenevät saumattomasti kohti loppuaplodeja.

Siitä voi kiittää ohjaaja Marika Kesseliä, joka on viime vuosina näyttänyt osaamistaan etenkin Lukioteatterin projekteissa.

Alle tunnin kestävää esitystä voi suositella lämpimästi paitsi lapsiperheille myös esimerkiksi isovanhemmille ja lapsenlapsille.

Lastenlaulut Mörrimöykystä Mustan kissan tangoon ja Hyljättyyn nukkeen ovat tuttuja ja rakkaita monenikäisille.



Esityksiä jäljellä on la 3.2. klo 11 ja 15, ma 5.2. klo 12.30 ja klo 18 sekä ti 6.2. klo 12.30.