Lappeenrannassa on Kumaus-festivaali elokuun puolivälissä. Kolmepäiväisen tapahtuman konserttien keskuspaikka on Nuijamies.

Kaupunginorkesterin nuoret muusikot rakentavat kamarimusiikkifestivaalia Lappeenrantaan. Kolmepäiväinen Kumaus-festivaali profiloituu uudempaan musiikkiin, kertoo tapahtuman taiteelliseen johtoon kuuluva lyömäsoittaja Lauri Pekkarinen. Hänen ohellaan uutta festivaalia taiteellisesti luotsaavaan trioon kuuluvat myös kontrabasisti Helka Seppälä ja Lappeenrannasta kotoisin oleva harmonikkataiteilija Janne Valkeajoki.

Kulttuuritila Nuijamies on festivaalikonserttien tärkein areena, ja siellä on konsertti jokaista tapahtumapäivää kohti, mutta viikonlopun 16.—18. elokuuta aikana ohjelmaa on myös muissa tiloissa Lappeenrannassa.

— Seitsemän suurempaa tapahtumaa ja joitakin pienempiä juttuja, Pekkarinen sanoo.

Tapahtuma julkistaa ohjelmistonsa huhtikuussa. Pekkarisella on oma neljän lyömäsoittajan yhtye Awake Percussion, joka esittää uudempaa kamarimusiikkia.

Nuijamies on johtotrion mukaan tehnyt tärkeitä asioita Lappeenrannan kulttuurielämälle, ja siksi heistä on hienoa saada järjestää paikassa tapahtumaa, jollaista siellä ei vielä lyhyen kulttuuritilakauden aikana ole ollut.

Festivaalin rahoitus on peräisen Koneen säätiöltä saadusta apurahasta, jota Pekkarinen luonnehtii ”ihan merkittäväksi”, mutta järjestäjät hakevat myös lisärahoitusta koko ajan.

— Pystymme aika lailla toteuttamaan tapahtumaan haluamamme visiot, lyömäsoittaja kertoo.

Festivaalin jatkuvuudesta on Pekkarisen mukaan käyty keskusteluja, mutta järjestäjät suhtautuvat ensimmäiseen kertaan nöyrästi.

— Tässä on ollut paljon opeteltavaa paperin pyörittämisestä lähtien, mutta on hienoa päästä luomaan jotain aivan uutta Lappeenrantaan.