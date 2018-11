Lappeenrannan taidegallerioissa avautuu kaksi uutta näyttelyä marraskuun viimeisellä viikolla. Taidekeskus Idän vuoden viimeisessä näyttelyssä on esillä installaatio ja öljyvärimaalauksia. Galleria Pihatossa on joulun alla puolestaan näytteillä enkeleitä ja muuta adventtiaikaan liittyviä tunnelmantekijöitä. Imatran taidemuseossa puolestaan on vielä viikon verran esillä pari eri näkökulmaa kansanperinteeseen ja metsään.

Nelli Tanner Nelli Tanner on imatralaistaiteilija, joka työskentelee koru- ja julkisen taiteen sekä installaatioiden parissa. Kuvassa Asento-teos.

Nelli Tannerin ja Laura Ukkosen installaatio tuo lähietäisyydelle kodin ja työhuoneen. Taiteilijat havainnoivat arkeaan ja työskentelyään keskustelukumppaneinaan menneisyyden kuvataiteilijat Elin Danielson-Gambogi (1861—1919) ja Ellen Thesleff (1869—1964). Vuorovaikutus näkyy vanhojen teosten uudelleen tulkintoina ja uusien teosten lähtökohtina. Installaatio koostuu videoista, piirustuksista ja ääniteoksista.

Laura Ukkonen Laura Ukkonen on helsinkiläistaiteilija, joka työskentelee piirtäen, kirjoittaen ja liikkuvan kuvan keinoin. Kuvassa teos Kuuntelijat.

Tapio Mömmön Piilo-näyttelyn öljyvärimaalausten aiheet käsittelevät erilaisia tunnelmia, joita hän luo sekä yhdistelemällä että sulauttamalla erilaisia muotoja toisiinsa. Usein hänen teoksissaan on ihmishahmoja, jotka toimivat kokijoina omituisille tapahtumille ja asiamerkityksille. Myös Mömmön maalaushetket ovat kaoottisia tapahtumia, ja tekijä toivoo teostensa hämmentävän ja kummastuttavan myös niiden katselijoita.

Työhuoneena koti — Nelli tanner & Laura Ukkonen ja Piilo — Tapio Mömmö Taidekeskus Itä (Valtakatu 66, Lpr) 29.11.—21.12.

Imatran taidemuseossa jatkuu itsenäisyyspäivän jälkeiseen viikonloppuun Kaisu Häkkäsen ja Susanna Pälviän yhteisnäyttely. Häkkäsen teossarja Outness — Muilla alueilla kertoo metsään eksymisestä ja itsensä kadottamisesta. Kuvien keskeisiä teemoja ovat yksinäisyys ja vieraantuminen. Teossarja pohjautuu suomalaisen kansanperinteen kertomuksiin metsänpeitosta, jolla on kuvattu selittämätöntä metsään eksymistä.

Kaisu Häkkänen Kaisu Häkkäsen valokuvissa on pitkä valotusaika.

Häkkänen on valokuvataiteilija, joka työskentelee neulanreikäkameralla. Sen valotusaika on pitkä, mistä johtuen neulanreikäkamera esittää eräänlaisen optisen tiedostamattoman. Maailma neulanreikäkameran sisällä kääntyy ylösalaisin, eikä se esitä asioiden todellisia suhteita, vaan hämärtää maailmaa ja nyrjäyttää sen sijoiltaan. Sen myötä kuviin tulee häivähdys metsässä piilevistä voimista ja sen ikiaikaisesta olemassaolosta.

Kaisu Häkkänen ja Susanna Pälviä Imatran taidemuseo (Virastokatu 1) 8.12. saakka.

Susanna Pälviä Susanna Pälviän Kylmä koura -installaatio on puuta, lasia ja betonia.

Pihaton vuoden viimeinen näyttely rakentuu juhlallisesta joulutunnelmasta: kynttilän loisteesta, joulukuusista ja Päivi Laukkasen enkelimaalauksista. Tavoitteena on vain virittää katsoja sesonkiin liittyvään rauhaan.

Enkeleitä Pappilassa Galleria Pihatto (Valtakatu 80, Lpr) 27.11.— 22.12.