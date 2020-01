Finlandia-voitto on pitänyt Lappeenrannassa vierailevan Pajtim Statovicin kiireisenä, mutta kiire on ollut kirjailijan mukaan hengeltään hyvää eikä stressaavaa

Suomalainen kirjailija, syntynyt 1990 Kosovossa. Muutti Suomeen 2-vuotiaana tuolloin Jugoslaviaan kuuluneesta Kosovosta.

Koulutukseltaan filosofian maisteri. Opiskeli Helsingin yliopistossa yleistä kirjallisuustiedettä sekä Aalto-yliopistossa televisio- ja elokuvakäsikirjoittamista

Esikoisromaani Kissani Jugoslavia (2014) sai Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon. Siitä on tehty 2018 näytelmäsovitus Kansallisteatteriin.

Toinen romaani Tiranan sydän (2016) sai samana vuonna Toisinkoinen-palkinnon.Tiranan sydän (englanniksi Crossing) valittiin Yhdysvalloissa National Book Award -palkintoehdokkaana finalistien joukkoon käännöskirjallisuuden sarjassa vuonna 2019. Palkinto on maailman merkittävimpiä kirjallisuuspalkintoja.

Kolmas romaani Bolla ilmestyi 2019 ja sai Finlandia-palkinnon. Statovci on kaikkien aikojen nuorin palkinnon saaja

Statovcin romaanien käännösoikeuksia on myyty 20 kielialueelle. Hänen teoksensa ovat saaneet ylistäviä arvioita englanninkielisen maailman merkittävimmissä lehdissä, kuten The New York Timesissa, The Guardianissa sekä The New Yorkerissa.