Kaupunginteatteri esittää hyviä syitä elää syksyn ohjelmistossa — Lehmusten kaupunki -näytelmässä kuuluu Pave Maijasen syksyinen tasavuosijuhla

Anna Krogeruksen 9 hyvää syytä elää käsittelee ajankohtaista ilmiötä, ja on kirjailijalta toinen näytelmä Lappeenrannan kaupunginteatterissa.

Lappeenrannan kaupunginteatterin syksyn 2020 toinen ensi-iltanäytelmä on 9 hyvää syytä elää. Kirjailija Anna Krogeruksen käsikirjoittama, herkkyydestä ja masennuksen voittamisesta kertova näytelmä sai kantaesityksensä Ryhmäteatterissa syksyllä 2018.

Näytelmän ohjaa kaupunginteatterin pienelle näyttämölle Ilmari Pursiainen. Ennen Lappeenrantaa 9 hyvää syytä elää nähdään myös Joensuussa talvella 2020.

9 hyvää syytä elää on toinen kuopiolaislähtöiseltä Krogerukselta nähtävä näytelmä Lappeenrannan kaupunginteatterissa. Nykyinen teatterinjohtaja Iiris Rannio ohjasi Krogeruksen hoivakotiin sijoittuvan näytelmän Kuin ensimmäistä päivää (2007) teatterin suurelle näyttämölle syksyllä 2016.

Toivoa ja yhteiskunnan ajankohtaisia ilmiöitä käsittelevän 9 hyvää syytä elää -näytelmän ensi-ilta kaupunginteatterissa on 7. marraskuuta.

Etelä-Saimaa on aiemmin kertonut, että Rannio ohjaa Laila Hirvisaaren kirjoittaman Lehmusten kaupunki -näytelmän kaupunginteatteriin syksyksi. Helena Anttosen dramatisoima, 1920-luvun rakkaustarinan Lappeenrannassa kertova näytelmä avaa teatterin syyskauden 19. syyskuuta.

Lehmusten kaupunki on Hirvisaaren vuonna 1972 ilmestynyt esikoisromaani ja dramatisoitu kaupunginteatteriin aiemmin syksyllä 1997.

Uuden version juju on sen toteutus musiikkinäytelmänä, jossa lappeenrantalaislähtöisen Pave Maijasen musiikki on merkittävässä roolissa. Musiikin monitoimimies Maijanen täyttää 70 vuotta 3. syyskuuta.

Kaupunginteatterin kevään ensi-illat aloittaa Timo Parvelan lastenkirjoihin perustuva Maukka, Väykkä ja syntymäpäivä ensi viikolla. Sen ohella pienen näyttämön ensi-iltoja keväällä on Teatteri Kesyn kanssa toteutettava Framilla-revyy.

Suuren näyttämön ensi-iltoja ovat Sisko Istanmäen romaaniin perustuva Liian paksu perhoseksi ja Agatha Christien Idän pikajunan arvoitus, jonka esityskausi jatkuu myös syksyllä 2020.

Teatteri kertoo tiedotteensa mukaan syksyn 2020 muusta ohjelmistosta ja vierailuesityksistä myöhemmin.

Kaupunginteatterin vuosittaisten ensi-iltojen määrä on ollut seitsemän viime vuosina, ja teatteri on toistaiseksi kertonut kuudesta ensi-iltanäytelmästä vuonna 2020. Kaupungin kulttuuritoimen kuluvan vuoden talousarviossa teatterille on merkitty tuotettavaksi seitsemän ensi-iltanäytelmää.