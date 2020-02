Jatkossa Lappeenrannan Possuklubeille pääsevät myös kokeneemmat karjut ja emakot testaamaan uusia juttujaan, mutta tilaa on myös aloitteleville koomikoille

Kevään ensimmäinen Possuklubi on torstaina 13.2. Hullussa Ukossa, jonne tulee kolme helsinkiläistä koomikkoa treenaamaan. Kolme muuta kevään Possuklubia ovat Birrassa, Satamatie 6:ssa ja Nuijamiehessä.

Lappeenrannan seudulta löytyy Lauri Talikan ja Jani Aution laskujen mukaan kymmenkunta tyyppiä, jotka periaatteessa voisivat nousta Sikahauskan Possuklubin eli aloittelevien stand up -koomikoiden iltoihin esiintymään. Käytäntö on kuitenkin ollut monta kertaa toista mieltä.

– Yhdellä saattaa olla just sinä iltana työvuoro, toinen on muuten estynyt eikä kolmas halua tällä kertaa esiintyä, joten ei meillä sitten olekaan tarpeeksi esiintyjiä eikä koko Possuklubia, Autio toteaa arjen realiteeteista.

Tämän takia aloittelijat ovat päässeet esiintymään Lappeenrannassa vain säännöllisen epäsäännöllisesti. Tänä vuonna tilanne kuitenkin muuttuu, kun Possuklubeja aletaan järjestää säntillisesti kerran kuussa: kevätkaudella neljä ja syyskaudella toiset neljä kertaa.

Esiintyjätkään eivät lopu kesken, sillä Possuklubin lavalle pääsevät aloittelejoiden lisäksi kokeneemmat koomikot, jotka voivat treenata Lappeenrannassa uusia juttujaan. Talikka ja Autio ovat kutsuneet kullekin klubille kolme koomikkoa, jotka tulevat testaamaan uusien juttujen uppoamista oikeaan yleisöön.

Ensimmäisen uudenlaisen Possuklubin vierailijat torstaina 13.2. ovat Vuoden tulokas -kilpailun finalisti Niko Metsänkylä sekä Sakke Korhonen ja Markus Försti. He ovat kaikki Helsingistä ja keikkailevat säännöllisesti ympäri Suomea.

Toiseen Possuklubiin Autio ja Talikka ovat pyytäneet koomikoita Kuopiosta, kolmanteen Tampereelta ja neljänteen Joensuusta.

Liisa Kukkola Marraskuun 23. päivänä vuonna 2013 Lauri Talikan käsivarsia pakotti, ja olo oli muutenkin kamala. Hän ei kuitenkaan ollut menossa lääkäriin vaan elämänsä ensimmäistä kertaa Possuklubin lavalle nyt jo edesmenneessä Golden Apple -ravintolassa. Vieläkin lavalle noustessa jännitys tuntuu, mutta kokemuksen myötä hän on oppinut hallitsemaan sitä. (Arkistokuva ei ole ensimmäiseltä keikalta.)

Talikka ja Autio vuorottelevat isäntinä

Kokeneita ovat tietysti myös Autio ja Talikka itse, jotka nähdään kaikilla kevään klubeilla testauttamassa uusia juttuja oikealla yleisöllä.

Tai siis harjoittelemaan he pääsevät vain joka toisella klubilla, sillä joka toisella klubilla toinen heistä toimii illan isäntänä eli MC:nä. Se onkin Possuklubin kolmas muutos, sillä enää ei yleisöä lämmittelekään Sikahauskan tuottaja Panu Kärri, joka on jakanut klubin järjestelyvastuuta Talikalle ja Autiolle. Sikahauska-klubit jatkavat entiseen tapaan

Uusilla Possuklubi-isännillä on myös hyvä syy organisoida itselleen treeniklubi Lappeenrantaan.

– Helpottaahan se elämää ja vähentää edes hieman matkustamista, kun treeniklubi löytyy 300 metrin eikä kilometrin päästä. Lähimmät treeniklubit ovat tähän asti olleet Lahdessa, Joensuussa ja Helsingissä, Talikka sanoo.

Kumpikin on tehnyt stand upia jo useita vuosia, mikä on tarkoittanut muun muassa kymmeniä tuhansia kilometrejä tien päällä.

– Viime vuonna auton mittariin kertyi 70 000 kilometriä. Siinä on tietenkin myös muita ajoja, mutta suurin osa on tullut keikoille ajamisesta. Esimerkiksi käy hyvin viime viikko: torstaina olin Kokkolassa ja lauantaina Iisalmessa, Autio sanoo.

Niin kauan kunnes koomikolla alkaa olla nimeä, matkakulut on maksettava omasta pussista. Oikotietä ei ole, koska koomikoksi ei tulla kuin esiintymällä.

Anu Kiljunen Huhtikuussa Possuklubi on Satamatie 6:ssa, jossa oli tänä vuonna Sikahauska-festivaalin keikkoja. Maaliskuussa Possuklubi on Birrassa ja toukokuussa Nuijamiehessä.

Paikanvaihdolla haetaan uusia yleisöjä

Torstaina Possuklubi tapahtuu ravintola Hullussa Ukossa, jossa possuklubilaiset esiintyivät ensimmäisen kerran viime syksynä.

Maaliskuussa klubi on Birrassa ja huhtikuussa Satamatie 6:ssa. Kevään viimeisen klubin pitopaikka on Nuijamies.

– Esiintymispaikan vaihdolla toivotaan, että paikalle löytää kaikilla stand up -keikoilla käyvien lisäksi aina uutta yleisöä. Satamatiellä käy erilaisia ihmisiä kuin vaikka Hullussa Ukossa, Autio sanoo.

– Paikkojen vaihdolla haetaan myös kokemusta erilaisista esiintymispaikoista koomikoille. Näin ei pääse syntymään sammaloitumista tai kotikenttä-fiilistä, Talikka lisää.

Stand upin yrittäjä

Ruokolahden Käringillä asuva Sami Riiali, 45, nauraa, että hänen arkensa on yhtä stand upia.

Siitä pitävät huolen vaimo, 5- ja 3-vuotiaat lapset, Imatralla asuva äiti, Kärinki-järven rantaan pari vuotta sitten rakennettu hirsitalo pihoineen sekä kassatyö Imatralla. Puhumattakaan vasta perustetusta toiminimestä Stand up Sami Riiali.

Hän keikkailee, aina kun pyyntöjä tulee ja se aikatauluihin sopii.

– Stand up on vaikea laji. Suomessa on kourallinen ihmisiä, jotka elävät sillä. En kuvittele, että stand upista tulisi koskaan itselleni päätyö, toteaa Riiali.

Eka keikka omissa häissä

Ensikosketuksen stand up -komiikkaan Riiali sai omissa häissään vuonna 2013. Kyseessä oli morsiamen ryöstö ja Riialilta tivattiin runoa. Runon sijasta Riiali ryhtyi latomaan yleisölle otteita elävästä elämästä. Kuulijat ulvoivat naurusta.

– Vaimo ehdotteli sen jälkeen monta vuotta, että kokeilisin stand upia. En kokenut olevani siihen valmis, vaikka tällainen moottoriturpa olenkin.

Reilu vuosi sitten Riiali rohkaistui kuitenkin ottamaan yhteyttä Panu Kärriin, joka lupasi noviisille mahdollisuuden ensiesiintymiseen. Se oli viisi minuuttia Sikahauskan Possuklubilla ravintola Birrassa helmikuussa 2019.

– Jännitti. Mietin, että jos kukaan ei naurakaan. Se olisi ollut kaikkein pahinta. Pidin esiintymisessä hiukan liikaa kiirettä, mutta jälkeenpäin sain palautetta, että jatka ihmeessä.

Ja Riiali jatkoi. Esiintymisiä on toistaiseksi takana reilut 20. Syntymäpäiviä, firmojen tilaisuuksia, baarikeikkoja, Sikahauskan Possuklubi sekä open mic -tapahtumia.

– Kaupan kassalla tapaa paljon hyviä hahmoja, ei vuoden, vaan kahden vuoden sketsihahmoja, nauraa Riiali.

Kirosanoja Riiali käyttää jutuissa kohtuudella, mutta navan alle ei mennä.

