Lamppu lopettaa legendaariseksi kasvaneen instituutionsa – Tietovisan mittaluokka oli ravintolalle liian iso ja tyyliltään ulossulkeva

Noin sata visailijaa jää kodittomaksi Lappeenrannassa syksyllä. Ravintola Lamppu on päättänyt lakkauttaa tietovisansa, jota se on pyörittänyt keväisin ja syksyisin huhtikuusta 2002 lähtien.

Lampun tietovisa on ollut kaikkien Lappeenrannan pubivisailujen äiti. Tietovisa on kerännyt yleistiedon mittelijöitä kahdeksan kertaa kaudessa noin kahden viikon välein (16 kertaa vuodessa), ja se käynnistyi jo ennen kuin nykyinen pubivisojen buumi oli monina myytävinä konsepteina edes olemassa.

Lampun visa on uusiin tulokkaisiin verrattuna ollut myös mittavin sekä kestoltaan että kysymyksiltään, mikä on yksi syy päätökseen lopettaa visailut Lampussa, ainakin toistaiseksi.

– Muiden paikkojen valmiina ostettavat visailuformaatit ovat huomattavasti huokeampia, nopeampi ja niissä on käytössä kuvaa sekä ääntä. Tietovisan lakkautus ei välttämättä ole lopullinen, mutta tässä muodossa ne eivät enää jatku, ravintolapäällikkö Jori Myllynen toteaa.

Lampun tietovisaa on alusta lähtien juontanut Sari "Saara" Ruotsalainen, joka on myös laatinut jokaista visailukertaa varten uniikit kysymykset oman työnsä ohessa.

Tietovisoja on vuosien varrella ehtinyt olla lähes 300. Visan rakenne eli alkuvaiheessa, mutta viime vuosina monivalinta-, vihje- ja väitekysymyksiä oli yhteensä 50 ja bonuskysymys päälle, joten valmisteltujen kysymysten määrä on runsaasti yli 10 000.

Heli Blåfield Sari Ruotsalainen ja Anu Nykänen tarkastavat Lampun tietovisan vastauslomakkeita tauolla tammikuussa 2013. Monivalinta- ja väitekysymysten jälkeen odottivat vihjekysymykset, jotka usein muuttivat joukkueiden sijoituksia.

Lopetuspäätös jo vuosi sitten

Päätös lopettaa Lampun tietovisa on tiettävästi tehty syksyllä 2019, ja viime kevään oli tarkoitus jäädä viimeiseksi visailukaudeksi ravintolassa. Korona sulki ravintolat, ja kausi katkesi kesken, eivätkä visailijat saaneet tietoa päätöksestä ennen kuin nyt syyskauden kynnyksellä.

Tietovisan lakkautus ei välttämättä ole lopullinen, mutta tässä muodossa ne eivät enää jatku. — Jori Myllynen

Surutyö lakkautuksesta on edelleen kesken, ja visan päättyminen on aiheuttanut laajasti mielipahaa sen osallistujien keskuudessa.

– Ravintolat ja niiden tarjonta muuttuvat aikojen myötä. Lappeenrannassa on paljon visoja monissa paikoissa, joista on mahdollista valita. Meidän ei tarvitse olla siinä joukossa, Myllynen sanoo.

Yli sata asiakasta arki-iltana ravintolassa ei riittänyt taloudellisesti

Lampun tietovisa on ollut suosittu alusta lähtien, ja se on parhaimmillaan kerännyt 30 nelihenkistä joukkuetta kilvoittelemaan tietämyksellään. Yli sata kävijää arki-iltana ravintolassa, jossa on 160 asiakaspaikkaa, kuulostaa hyvältä monella mittarilla, mutta taloudellisesti visailut eivät lopulta olleet riittävän kannattavia.

– Se on yksi syy lopettamisen taustalla.

Visailijat eivät juoneet ja syöneet tarpeeksi, ja Lampun tietovisojen formaatti oli Myllysen mukaan ulossulkeva.

– Huutoa ja älämölöä ei tarvitse ravintolassa olla, mutta visat olivat tunnelmaltaan hartaita, ja niissä oltiin hiljaa, mikä poikkeaa muista kaupungin visailupaikoista.

Ravintolapäällikkö myöntää, että perinteen päättyminen voi olla monelle kova paikka.

Lampulla ei toistaiseksi ole suunnitelmaa, millaisella ohjelmalla joka toinen syksyn ja kevään keskiviikkoilta mahdollisesti täyttyy. Myllynen muistuttaa, että ravintolassa on edelleen paljon ilmaiseksi tarjolla olevaa ohjelmaa verrattuna moneen muuhun paikkaan.