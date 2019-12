Veeti Kallio tarjoaa pakopaikan joululauluihin kyllästyneille — 12 leukaa heittämällä vetävä laulaja-hieroja esiintyy Lappeenrannassa roots-illassa torstaina

Veeti Kallio on löytänyt itsestään jouluihmisen. Koti Paimiossa on täynnä piparkakkuja ja jouluradio on soinut tauotta kuun alusta asti.

— Askartelimme juuri tervatonttuja ja teimme joulukortit itse. Yhdessä askarteleminen on mukavaa. Aiemmin en ollut jouluihminen, mutta maailman ihanin nainen osaa rakentaa joulutunnelmaa niin stressittömästi, että nykyisin pidän joulusta, Kallio kertoo.

Kallio pitää pienen tauon jouluvalmisteluista torstaina, kun hän esiintyy Lappeenrannassa Lampun Rootstar-illassa. Keikka tarjoaa pienen hengäshdystauon jouluhössötyksestä itse kullekin, sillä siellä tuskin joululaulut soivat.

— Soitamme rootsia, mitä kaikkea se ikinä sitten tarkoittaakaan. Ainakin yksi suosikeistani, Ray Charlesin versioima Unchain my heart vedetään. Joulukipaleita vedetään korkeintaan yksi jos innostutaan, mutta todennäköisesti ei, Kallio sanoo.

Edellisestä Lappeenrannan visiitistä Kalliolla on vierähtänyt jo tovi. Viimeksi hän pistäytyi kaupungissa viitisen vuotta sitten levyttäessään viimeisintä Vereslihalla -soololevyään Astia-studiolla.

Veeti Kallion kotialbumi Veeti Kallion jouluaskarteluihin kuului tänä vuonna muun muassa tervatonttu, jonka voi ripustaa vaikka saunan oveen.

Laulajana, näyttelijänä ja juontajana tutuksi tullut Kallio nousi julkisuuteen Veeti & The Velvets -yhtyeellään 1990-luvulla. Hän on ollut mukana myös Leningrad Cowboysissa sekä Veeti & Elastic Familyssa, joka Kallion mukaan suunnittelee muutaman keikan mittaista paluuta lähitulevaisuudessa.

Kallio on ollut otsikoissa naisiin vetoavana hurmurina kuin viinapirun puraisemana alkoholistina. Viime vuosina Kallio on viettänyt perhe-elämää maailman ihanimmaksi naiseksi kutsumansa Jennin ja 7-vuotiaan tyttärensä kanssa.

—Olen tosi onnellinen, Kallio sanoo.

Parisuhdetta hurmurin maine ei Kallion mukaan ole rasittanut.

— Sehän on hyvä vaan, jos pystyy hurmaamaan läheisensä joka päivä uudelleen, Kallio sanoo naurahtaen.

— Ihailijoilta olen saanut olla aika rauhassa. Suoria ehdotuksia ei ole kauheasti tullut, ikävä kyllä (nauraa). Olen imarreltu, jos joku yli viisikymppiselle jotain ehdottelee, hän jatkaa.

Veeti Kallio lupaa, että Lampun torstaisesta keikasta ei tule joulukonserttia.

Tammikuussa Kallio täyttää 54 vuotta, mutta viidenkympin kriisi alkaa olla jo paremmalla puolella.

— Ikä tekee hyvää henkisesti, mutta ei fyysisesti. Olen viimeisen viiden vuoden aikana ollut useaan otteeseen leikkuupöydällä, Kallio sanoo.

Hän kertoo kärsineensä lievästä ikäkriisistä vähän ennen kuin 50 tärähti mittariin.

— Aloin sitten kuntoilemaan enemmän. Käyn salilla, punnerran ja vedän leukoja. Vedän heittämällä 12 leukaa, ja se on aika hyvin, kun pitää nostaa sata kiloa maasta, Kallio toteaa.

Kallio esiintyy nykyisin harvakseltaan. Päivätyökseen hän toimii hierojana, joksi valmistui tänä syksynä.

—Tykkään tehdä työtä, jossa voi auttaa ihmisiä.

Rootstar-klubi ravintola Lampussa, Kauppakatu 27, torstaina 19.12. kello 20.

FAKTA

Veeti Kallio

Syntynyt 1.1.1966.

Naimissa. 7-vuotiaan tytön ja 19-vuotiaan pojan isä.

Laulaja, näyttelijä, juontaja ja hieroja.

Yhteitä mm. Veeti & The Velvets ja Veeti & Elastic Family.

Haaveilee terveydestä, rohkeudesta ja rikkaudesta.

Lempijouluruoka vaimon tekemä porkkanalaatikko.

Lempijoululaulu Heinillä härkien kaukalon.

3 x Tiedän, että

1. Ammatin vaihtamisessa auttaa itseluottamus. Muiden neuvoja voi kysyä, mutta jokainen tekee omat päätöksensä.

2. Päihteistä eroon pääsemisessä auttaa vieroitushoito. Esimerkiksi Rehappi ja AA-kerhot ovat hyviä.

3. Onnelliseksi voi tulla, kun ei usko omia lannistavia ajatuksiaan. Onnellista on jo se, että on hengissä.