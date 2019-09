Pappa ja musiikkiopisto ohjasivat Konsta Kurosen valintoja lapsena — Nyt sähkötekniikkaa Skinnarilassa opiskeleva kitaristi valikoi itse esiintyjät Lappeenranta Jazz Clubille, joka tavoittelee nuorennusleikkausta myös yleisössään

Lappeenranta Jazz Clubin perustamisasiakirja on päivätty lokakuulle 1979. Yhdistys lähtee tasavuosijuhlaansa sukupolvenvaihdoksella. Klubin ohjelmistosta vastaavat Oscar El Husseini ja Konsta Kuronen ovat yhdessä häthätää yli 40 vuotta.

— Klubin tarkoitus on tarjota monipuolisia kokemuksia, ja uudet henkilöt tuovat uudenlaisia näkemyksiä, Kuronen (s. 1998) perustelee klubin aloitteesta tehtyä nuorennusleikkausta.

Ensimmäiseksi Jazz Club sai uuden virallisen Facebook-sivun, jolla on Kurosen mukaan tarkoitus tiedottaa verkkosivuja aktiivisemmin toiminnasta. Klubi hakee parempaa näkyvyyttä, terhakkaampaa markkinointia ja uutta nuorempaa yleisöä kohdennetusti alennetuilla pääsylipuilla.

Esimerkiksi syksyn ensimmäiseen iltaan saa jäsenhintaisen lipun opiskelijakortilla, ja muunkinlaisia tarjoushintaisia yhteistyökuvioita on viritteillä.

Minulla oli raudat hampaissa, ja joku sanoi, ettei ne suussa voi soittaa saksofonia. Konsta Kuronen

Jazz Club on Kuroselle tuttu paikka nuoresta iästä huolimatta. ”Pappa” (Matti J. Kuronen) on ”raahannut” häntä klubi-iltoihin pienestä asti, ja harjoittanut muutenkin aktiivista käännytystä.

— Syntymäpäivälahjaksi sain yleensä Django Reinhardtin ja Miles Davisin levyjä.

Kuronen ei luokittele itseään pelkästään ”jazzmieheksi”, mutta kertoo olleensa lajityypin ympäröimä aina. Se saattaa selittää oman instrumentin valintaakin.

— Alun perin halusin soittaa saksofonia, mutta minulla oli raudat hampaissa, ja joku sanoi, ettei niillä voi soittaa.

Musiikkiopisto ohjasi kitaransoittoon. Ensimmäisenä oppilasvuotena Kuronen huomasi, että opistolla liikkui fonioppilas hammasraudoissa.

— En ole varma, mikä ohjauksen taustalla oli, mutta olen tyytyväinen.

Klassinen kitara vaihtui sähköiseksi, jonka opinnoissa painottuvat jazz ja blues vievät kaikkeen musiikkiin.

Mika Strandén Konsta Kuronen on Lappeenranta Jazz Clubin toinen ohjelmavastaava nykyisin. Alkava syyskausi käynnistyy harvinaisella ulkomaalaisvieraalla, mutta lappeenrantalaislähtöisten ja muiden paikallisten muusikoiden rooli korostuu ohjelmistossa. — Klubin nimi on Lappeenranta Jazz Club, ja tarkoitus on esitellä paikallista taituruutta.

Konsta Kuronen opiskelee toista vuotta sähkötekniikkaa Lappeenrannan—Lahden teknillisessä yliopistossa Skinnarilassa. Musiikki oli vakava ammatillinen vaihtoehto, mutta ”käytännönläheiseksi jalat maassa -tyypiksi” itseään luonnehtiva Kuronen halusi vakaan perustan, jota musiikki ei urana ehkä tarjoa.

Lisäksi hän tahtoi säilyttää elämässään henkireiän.

— Päivätyönä musiikkiin voisi leipääntyä. Nyt siihen uppoutuu, kun muu kismittää.

Toisaalta, sähkötekniikan opinnot ja musiikki eivät sulje toisiaan pois.

— Sähkötekniikassa on monella tavalla mahdollista yhdistää musiikillinen työskentely, kuten hifilaitteissa, syntetisaattoreissa, sähkösoittimissa,...

Sitten Kuronen irrottaa sormensa kieliltä. Hän on nuori ja keskittyy opiskelijaelämään syntymäkotikaupungissaan. Partio ja pesäpallo ovat jääneet, sillä musiikki, opinnot ja Skinnarilan harrastustoiminta vievät ajan.

Jazz Clubin syksy 2019

25.9. Mustard Brass Band (Bristol, UK).

17.10. Jatsia Niitty- & Kytömäellä, vierailijoina Kaisu Kuvaja ja Esa Niiva (Mariina Niittymäki, Kuvaja ja Niiva ovat lappeenrantalaisia muusikoita).

28.11. Olli Hirvonen ja New Helsinki (Hirvonen on lappeenrantalaislähtöinen New Yorkissa asuva kitaristi).

19.12. Aurora Hentunen Quartet (Hentunen ja kvartetin rumpali Ville Luukkonen ovat kotoisin Lappeenrannasta).

Keikat ravintola Lampussa kello 20 alkaen.