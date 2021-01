Lappeenrantalaiset laulavat, tanssivat ja soittavat sahaa Talent Suomi-ohjelmassa, televisiossa kykyjään esittelevät muun muassa Vilma Putro ja Dance Mixin oppilaat

Diana Bourtovskin soolon ohella lappeenrantalaisesta Dance Mix -koulusta on vuoden kyvyksi tarjolla sekä laulava että tanssiva duo ja trio.

Talent Suomen helmikuussa käynnistyvällä seitsemännellä tuotantokaudella on mukana tukku lappeenrantalaisia kykyjään esitteleviä lahjakkuuksia.

MTV3:n ohjelman ensimmäisessä jaksossa laulaa Diana Bourtovski, 14. Hän kilpailee jatkoon pääsystä jaksossa muiden laulajien ja soittajien sekä myös boffaajien, huutotaiteilijan, ilma-akrobaatin, sirkustaiteilijan ja surmanajajan kanssa.

Musiikkiluokalla opiskeleva Bourtovski on tottunut kisaaja, sillä hän on laulanut aiemmin muun muassa Lasten euroviisujen semifinaalissa vuonna 2019.

Talent Suomen kuusi ensimmäistä jaksoa esittelevät laajan kirjon erilaisia esiintyjiä, ja myöhemmissä jaksoissa on Bourtovskin lisäksi kaksi muutakin lappeenrantalaisen Dance Mix -koulun oppilaiden esitystä.

11-vuotiaat Daria Hanke, Elina Lakko ja Sofia Syrjäntö muodostavat showtanssiryhmän, jonka esitykseen kuuluu tanssin ohella laulu. 10-vuotiaat kaksoset Veronika ja Sergei Rebitva ovat puolestaan duo, joka laulaa ja tanssii.

Talent Suomi Kaksoset Sergei ja Veronika Rebitva ovat Double Non Trouble -duo Talent Suomen 7. tuotantokaudella. Kuva ohjelman kuvauksista.

Vilma Putro esillä kakkoslajillaan

Dance Mix -koulu ei ole ainoa kyvykkäitä esiintyjiä vilisevä paikka Lappeenrannassa. Neljännessä jaksossa 28. helmikuuta esiintyy Rebitvan kaksosten Double Non Trouble -duon ohella Street Culture Clubin 9-henkinen breakdanceryhmä, jonka tanssijoiden ikähaarukka on 12–33 vuotta.

Samana sunnuntaina esillä on myös Lappeenrannan kaupunginteatterin osaamista. Näyttelijä Vilma Putro, 32, osallistuu tv-ohjelmaan kakkoslajissaan ja soittaa sekä tuomareille että televisionkatsojille kykyjään sahansoitossa.

Hänen aiempia meriittejään instrumentin kanssa on Suomen mestaruus vuonna 2017.

Voittajalle 30 000 euroa

Talent Suomi on suomalaisversio Got Talent -ohjelmaformaatista. Ohjelman ideana on etsiä lahjakkaita ja lupaavia viihdekykyjä. Talent-kilpailun ensimmäinen kausi Suomessa alkoi syyskuussa 2007, ja edellinen tuotantokausi esitettiin keväällä 2020.

Kuudesta ensimmäisestä jaksosta kolmeen, suorana lähetyksenä esitettävään semifinaaliin etenee 24 esiintyjää. Jokaisesta semifinaalista yleisö äänestää finaaliin kaksi esitystä ja tuomarit yhden.

Alkavan kauden tuomareita ovat Ernest Lawson, HP Parviainen, Krista Siegfrids ja Jorma Uotinen. He päättävät, ketkä ensimmäisten kuuden jakson esiintyjistä pääsevät semifinaaleihin.

Ohjelman juontaa Mikko Leppilampi. Kauden päättävään finaaliin pääsee yhdeksän esiintyjää. Voittajalle on tarjolla 30 000 euron pääpalkinto.

Talent Suomi MTV3:ssa 7.2. kello 19.30 alkaen.