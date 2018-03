Kirja-arvio: AC/DC:n kitaristi jää etäiseksi Jeff Apter: Angus Young — Kohtalona AC/DC. Suomennos Päivi Paju. 294 s. Minerva 2018. Minerva Kustannus

Rock-yhtye AC/DC:stä on kirjoitettu vuosikymmenien aikana teos jos toinenkin. Ei ihme, onhan AC/DC yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä yhtyeistä.

Yhtyeen keulakuvasta, lavalla koulupukuun sonnustautuvasta kitaristista Angus Youngista ei kuitenkaan ole aikaisemmin tehty kirjaa. Kirjailija Jeff Apter on ennenkin kirjoittanut rockia ja urheilua käsitteleviä kirjoja, mutta Angus Youngin kanssa mies onkin haasteen edessä: 157 senttinen kitaristi on hyvin vaitonainen henkilökohtaisista asioistaan, eikä anna haastatteluja kovin usein.

Young ei antanut haastattelua tätäkään kirjaa varten, vaikka Apter sellaista pyysi.

Apterin kirja ei ole varsinaisesti henkilökuva, vaan käytännössä AC/DC:n tarina kerrottuna Angus Youngin näkökulmasta. Tarina on kerrottu jo monissa kirjoissa aikaisemmin, joten yhtyeen faneille se tarjoaa vähänlaisesti uutta tietoa.

Mielenkiintoisinta kirjassa on sen tuoreus: yhtyeen traagisiakin piirteitä saanut vuoden 2016 Rock or Bust -maailmankiertue käsitellään kirjassa, kuten myös Angusin veljen, Malcolm Youngin, sairastuminen dementiaan ja sitä seurannut kuolema. Tämä on myös ainoa hetki, kun lukija saa edes hetkeksi kontaktin Angus Youngin persoonaan.

Angus Young ei yleensä pui haastatteluissa tuntojaan eikä paljasta juuri mitään henkilökohtaista. Sen vuoksi esimerkiksi miehen vaimokin mainitaan kirjassa vain muutamalla lauseella, eikä kitaristin arjesta yhtyeensä ulkopuolella kerrota oikeastaan mitään.

Kitaristi jää lukijalle etäiseksi, eikä kirjassa päästä samanlaiseen hienoon henkilökuvaan kuin esimerkiksi yhtyeen edesmennyttä laulajaa, Bon Scottia käsittelevässä Highway to Hell -teoksessa (Gummerus 2012).

Toisaalta Angus Youngin elämästä valtaosa on kulunut esiintymislavalla, joten tavallaan Apter onnistuu kertomaan kitaristin tarinan.

Hyvää: Käsittelee yhtyeen koettelemuksien täyttämät viimeiset vuodet.

Huonoa: Angus Young ei tule tutuksi.

Erikoista:Kitaristi on yhtyeensä viimeinen alkuperäisjäsen.