Metallista ei tullut leipätyötä, joten rumpali markkinoi kaikkea kulttuuria — Lappeenranta saa tuta Ossi Välimäen ääntä ja vimmaa tammikuussa Ossi Välimäki vaihtoi rokkikukkounelmat kulttuurikentän yleispelaajaksi. Muusikon moniosaaminen on laveasti esillä Lappeenrannassa tammikuussa. Kuuntele tästä metalliyhtye Eevan tuore single. Kai Skyttä Rumpusetin takana istuminen on Ossi Välimäen muusikkouden mukavuusalue, mutta hän soittaa auttavasti muitakin bändisoittimia.

Ossi Välimäki istuu omatekoisen cajonin päällä, puhaltaa itse tehtyä didgeridoota ja rummuttaa djembeä Monarin bändikämpällä. Monitoimimiehen nimi on vilahdellut lukuisissa yhteyksissä viime aikoina, ja sen kaiku on kovin nyt tammikuussa.

Välimäki on metalliyhtye Eevan rumpali, Lappeenrannan tanssiteatterin muusikko ja Kulttuuritila Nuijamies -yhdistyksen puheenjohtaja. Bändiltä ilmestyy EP, tanssiteatterilla on ensimmäinen esitys ja Nuijamies-ryhmällä ensimmäinen tapahtuma.

— Paljon on tapahtunut lyhyessä ajassa, Välimäki tokaisee.

Lyhyt aika alkaa Pulsan aseman kesäteatterista kesältä 2016, jonne Välimäki halusi mukaan, muttei ehtinyt. Mies ja nimi jäivät ohjaaja Aapo Stavénin mieleen, ja tämä palasi asiaan.

— Tanssiteatteri tarvitsi muusikkoa, ja Aapo kysyi minua myös Pulsan Peer Gyntiin, Välimäki kertoo.

Gyntissä hän soitti, lauloi ja näytteli monia rooleja, hevostakin.

— Se oli ensimmäinen kertani teatterinäyttämöllä.

Tarina alkaa toki kauempaa.

Kai Skyttä Ossi Välimäen Australian-vuosi poiki muun muassa kiinnostuksen didgeridoohon, jonka hän versioi itse muoviputkesta. Sen soittamisessa tarvittavan kiertoilmahengityksen hän opiskeli netistä. — Youtube on usein paras opettaja, Välimäki sanoo.

Rumpusetin takana istuminen on Välimäen, 26, muusikkouden mukavuusalue. Hän soittaa auttavasti muitakin bändisoittimia, mutta pönttöjä on taottu vuosituhannen alusta.

— Kompin ehdin opiskella vanhassa bändikoulussa, Välimäki muistelee.

Musiikkiopistossa tuli tutuksi myös käyrätorvi, mutta bänditouhu ja eteläkarjalainen metallimusiikki veivät lopulta voiton vaskisoittimesta. Bändiasioihin hän koulii muitakin: Välimäki vetää bändipajaa Monarin bändikämpän viereisessä huoneessa.

— Biisien tekemistä, bändissä olemista ja soitonopetusta, hän listaa ohjaamistaan.

Bändissä on tavallisesti kyse toisten kanssa toimeen tulemisesta. Sitä Välimäki on treenannut Nuijamies-ryhmässäkin, jonka toiminta käynnistyi virallisesti.alkusyksystä.

— On ollut opettavaa tehdä yhdessä asioita erilaisten ihmisten kanssa, yhdistyksen puheenjohtaja sanoo.

Taiteilija-aktiivien nimelliseksi vetäjäksi Välimäki ryhtyi oman yhdistystaustansa vuoksi: toiminta tuli tutuksi harrastaja- ja opiskelijapiireissä.

Rocktähteys oli pienen pojan ensimmäinen unelma. Vanhemmat ja yhteiskunta koulivat Välimäkeä realistisemmille linjoille: tradenomin tutkinto valmistui jouluksi 2015.

— Kaupan alan töitä oli paljon paremmin tarjolla opiskeluaikana, hän kertoo.

Tutkinto on toki ollut hyödyllinen.

— Markkinointiosaamista on voinut käyttää kaiken kulttuurisen tekemisen edistämisessä, Välimäki kertoo.

Muusikkouden jatkeeksi tulleet teatterin tekeminen ja kulttuuriyhdistystoiminta ovat osa omaa realismia.

— Tajusin, ettei Eevasta ole leipätyöksi, Välimäki toteaa vuonna 2006 perustamastaan bändistä.

Intoa riittää yli yhtyeen, ja sen energian mies on siirtänyt suoraan kotipaikkakuntansa elävöittämiseen.

Mistä se innostus sitten alun perin pursuaa?

Välimäki jää pohtimaan kysymystä eikä osaa heti vastata.

Vastausta voisi etsiä didgeridoosta. Aboriginaalien puhaltimen perusääni on tasaista pörinää, ja tarkoittaa iiriksi puhaltajaa.

Eikö pörinän puhaltaminen kotikonnuille innosta ihan kaikkia?

Ossi Välimäki

Syntynyt Lappeenrannassa joulukuussa 1991.

Asuu Skinnarilassa.

Valmistunut tradenomiksi Saimaan ammattikorkeakoulusta joulukuussa 2015.

Metalliyhtye Eevan perustajajäsen ja rumpali.

Lappeenrannan tanssiteatterin muusikko.

Kulttuuritila Nuijamies -yhdistyksen puheenjohtaja.

Ohjaamo Lappeenrannan bändipajan vetäjä.

Välimäki kertaa kolme tammikuussa

Eeva, The Backstabbers ja Saved from Ourselves ravintola Lucky Monkeysissa 13.1. kello 22 alkaen. Metalliyhtye Eevan Mielen Puolivaltias-EP:n julkaisu. Aiemmin bändiltä on ilmestynyt demo, tuplasingle sekä muutama nettisingle. Tulevan EP:n nimikkokappaleen musiikkivideo löytyy osoitteesta: https://www.youtube.com/watch?v=X01c6hckUbw&feature=youtu.be

Lappeenrannan tanssiteatterin ensimmäinen esitys, Aino Kallaksen romaaniin pohjautuva Sudenmorsian, kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä. Ensi-ilta 19.1. kello 19. Kymmenen esitystä, joista viimeinen 10.2.

Kulttuuritila Nuijamies -yhdistyksen Ensimmäinen sammuttaa valot -tapahtuma Nuijamiehessä 26.—27.1. Lappeenrannan perinteisen elokuvateatterin aula avoinna galleriana ja kahvilana 23.1. alkaen.