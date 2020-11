Lappeenrannassa voi pian maalata taulun baarissa – Huvikonseptia toteuttaa ravintola Teerenpeli marras-joulukuussa

Ohjattuja illanviettoja on neljä. Maalaustarvikkeet sisältyvät osallistumishintaan, ja omaakin aihetta voi maalata annettujen sijasta.

Akseli Gallen-Kallela maalasi Suomen taiteen kultakauden tärkeät tekijät Symposion-teokseensa vuonna 1894. Gallen-Kallela, Oskar Merikanto, Robert Kajanus ja Jean Sibelius istuvat maalauksessa ravintolapöydässä ja pohtivat elämän sekä taiteen arvoitusta.

Symposion on kreikankielinen sana, joka tarkoittaa sekä juominkeja että (miesten) keskustelu- ja seurustelutilaisuutta.

Paint & Party on Good Vibes Finlandin luoma huvikonsepti, joka on kuluvan syksyn aikana kiertänyt Suomen Teerenpeli-ravintoloita ja joka seuraavaksi värittää Lappeenrannan ravintolasyksyä.

Paint & Party on vähän kuin symposion, mutta myös siveltimet kuuluivat pöytäkattaukseen.

Konseptissa on tarkoitus maalata ohjatusti vaihe vaiheelta oma taideteos ja nauttia sekä yhdessäolosta että virvokkeista. Siis lasi toisessa ja sivellin toisessa kädessä, eikä aiempi kokemus maalaamisesta ole tarpeen. Osallistumishintaan sisältyvät työn ohjaus alusta loppuun sekä maalaustarvikkeet.

Konseptin taustalla on pohjoisamerikkalainen maalaamisen äärellä tapahtuva rento yhteisöllinen illanvietto, joka on luotu 2000-luvun lopulla ja jota on alun perin myyty nimellä Corks N Canvas.

Lappeenrannassa ensimmäinen Paint & Party -ilta on 28. marraskuuta ja kolme seuraavaa 5., 12. ja 19. joulukuuta. Iltojen maalausteemana on ensin tislauspannu, sitten punatulkut ja viimeisissä revontulet, mutta myös omia aiheita voi maalata.

Kello 16 alkavien tapahtumien ryhmiin mahtuu 3–18 henkeä. Ennakkoilmoittautuminen ja lisätietoja sähköpostiosoitteessa heidi@goodvibes.fi.