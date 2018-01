Elokuva-arvio: Labyrintti-trilogian päätösosa on yllätyksetön, mutta näyttävä Joe Alblas Dylan O'Brien, Giancarlo Esposito ja Rosa Salazar (edessä) tähdittävät kirjasarjaan perustuvan elokuvatrilogian viimeistä osaa.

Labyrintti — Tappava lääke (Maze Runner: The Death Cure, Yhdysvallat, 2018). Ohjaus: Wes Ball. Käsikirjoitus: T.S. Nowlin perustuen James Dashnerin kirjaan. Rooleissa: Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster, Walton Goggins, Aidan Gillen, Nathalie Emmanuel, Patricia Clarkson, Giancarlo Esposito, Rosa Salazar. Kesto: 142 min. K-12.

Suosittuun young adult -kirjasarjaan perustuvan elokuvatrilogian viimeinen osa viivästyi vuodella, kun päätähti Dylan O’Brien loukkaantui pahasti stunttia suorittaessaan.

Voi olla, että tauon aikana elokuvasarjan suosion liikevoima on hieman tyssännyt. Edellisten osien tapahtumia joudutaankin kertaamaan elokuvan alussa. Se on hyvä, koska mitään niistä ei enää muista.



Labyrintti-sarjassa, monien muiden young adult -tarinoiden tapaan, maailma on tuhoon tuomittu ja nuorisoa käytetään hyväksi aikuisten hallitseman järjestelmän toimesta. Suuresta labyrintistä paenneet nuoret ovat immuuneita tuhoisalle virukselle. Nuori voima ja totalitarismi ottavat yhteen.



Thomaksen (O’Brien) avulla joukko nuoria jatkaa kapinaansa. Elokuvan päähenkilö ei ole kaikista fiksuin tai edes mielenkiintoisin, mutta ainakin karismaattinen ja atleettinen.

Jälki on pätevää, mutta kaikki tuntuu jo niin monesti nähdyltä.

Ylipitkä elokuva yltyy parhaimmillaan teiniversioksi Mad Maxista ja pahimmillaan jumittuu tuskastuttaviin moraalinäytelmiin. Jälki on pätevää, mutta kaikki tuntuu jo niin monesti nähdyltä.

Sarjan päätöstä odottaneet fanit kuitenkin varmasti tyydytetään. | Timo Alho

* *

Hyvää: Näyttävää…

Huonoa: …mutta jo kuluneen tuntuista kuvastoa.

Erityistä: Dylan O'Brien kärsi kasvomurtumista ja lievästä aivovammasta suorittaessaan stunttia, jossa hän siirtyi liikkuvasta ajoneuvosta toiseen.