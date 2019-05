Silla Pöyry karsii Tangomarkkinoiden finaalipaikasta — lappeenrantalaisteiniä on kuultu aiemmin muun muassa Footloosessa

Lappeenrantalainen Silla Pöyry karsii pääsystä Seinäjoen Tangomarkkinoiden finaaliin. 17-vuotias Pöyry on yksi 16 laulajasta, jotka on valittu tangokuninkaallisehdokkaaksi.

Finaaliin karsinta -kilpailukonsertti järjestetään Keravalla 8. kesäkuuta. AlfaTV ja Järviradio lähettävät tapahtuman suorana lähetyksenä. Tangomarkkinat järjestetään 10.—14. heinäkuuta.

Silla Pöyry on Lappeenrannan lyseon lukion oppilas, joka julkaisi esikoisalbuminsa 14-vuotiaana. Livenä häntä on kotikaupungissaan voinut aiemmin kuulla alkuvuodesta kaupunginteatterissa, jossa hän esiintyi Rustyn roolissa kaupunginteatteri ja Lukioteatterin yhteistuotannossa Footloose-musikaalissa. Pöyry on laulanut myös paikallisen salsabändin Oscar El Husseini & Tulenarka solistina.

Pöyry on kiertänyt myös lavatanssi- ja joulukirkkokeikoilla Eino Grönin kanssa ja heitti myös oman keikan Villalan lavalla viime kesänä.