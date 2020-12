Rock in the City palaa Lappeenrantaan ensi kesänä – Ensimmäiset artistit julki tammikuussa, katso tästä myös kesän muut varmistuneet musiikkitapahtumat

Rock in the City -festivaali soi Lappeenrannan Kansalaistorilla heinäkuussa 2021 vuoden tauon jälkeen. Festivaalikiertue pysähtyy Lappeenrannan ohella 10 muussa suomalaiskaupungissa kesällä.

Rock in the City -tapahtuma on lanseerattu vuonna 2019, jolloin Lappeenrantakin aloitti ringissä. Viime kesänä koronarajoitukset mahdollistivat tapahtuman järjestämisen vain Porissa ja Joensuussa.

Festivaalialue rakentuu Kansalaistorille 23.–24. heinäkuuta. Lappeenrannan tapahtuma aikaistuu aiemmista vuosista, sillä vuosina 2019–2020 se löytyi kiertuekalenterista heinä-elokuun vaihteessa.

Rock in the City on aikuisille suunnattu, raskaaseen rockiin keskittyvä festivaali. Sen ohjelmistoon on kahtena edellisenä vuotena kuuluneet eteläkarjalaiset bändit Kotiteollisuus, Mokoma ja Stam1na, mutta kesän 2021 festivaalikattaus on toistaiseksi vain järjestäjän tiedossa. Tiedotteen mukaan kiertuekaupunkien festivaalilavalle nousee yli 10 artistia, jotka ovat kotimaisia ja ulkomaisia esiintyjiä.

Festivaali julkistaa ensimmäiset artistikiinnitykset tammikuussa 2021. Tapahtuman lipunmyynti alkaa keskiviikkona. Viime kesän tapahtumaan ostetut liput käyvät sellaisenaan kesän 2021 festivaalilla.

Yksi uusi ja kestosuosikit

Rock in the Cityn ohella Lappeenrannassa ja muualla Etelä-Karjalassa on muitakin musiikkitapahtumia kesällä 2021.Toistaiseksi varmistuneita ovat Imatran Ajon yhteydessä järjestettävä Road Racing Rock -festivaali, joka on uusi tapahtuma maakunnassa, ja perinteisemmät tapahtumat Hakamäki Piknik Savitaipaleella, Kovan päivän ilta Parikkalassa, Lemin musiikkijuhlat sekä LprHCFest ja Puolustusvoimien kesäkiertue.

Kesätapahtumista esiintyjänsä ovat julkaisseet Kovan päivän ilta ja Puolustusvoimien kesäkiertue.

Särkisalmen Kisapirtissä soittavat Menneisyyden vangit, Black Devils & Ile Kallio ja Tinos, Lappeenrannan Satamatorilla puolestaan esiintyvät Ilmavoimien Big Band solistinaan Heikki Silvennoinen, Rakuunasoittokunnan Big Band ja Souls of Women -trio (Emilia Vihanto, Iina Mutikainen ja Klaara Koivunen) sekä Varusmiessoittokunnan Show Band.

Muiden festivaalien esiintyjien julkaiseminen käynnistyy tammikuussa.

Kalenteriin jo merkittyjen festivaalien lisäksi elävää musiikkia kuullaan todennäköisesti myös Big Band Campin yhteydessä Imatralla ja sekä Uus-festivaalilla että Kumaus-festivaalilla Lappeenrannassa. Big Band -tapahtuma on vuosikymmenien mittainen perinne Imatralla, ja kaksi lappeenrantalaista uudempaa festivaalia saivat viime kesän tapahtumaa varten mittavan apurahan, jonka käytön ne siirsivät vuodella eteenpäin.

Myös viime elokuulta Kansalaistorilta koronarajoitusten vuoksi peruttu uusi kotimainen musiikkikiertue, iskelmäpainotteinen Lappeenranta Soi, on kertonut kaupungin soivan kesällä 2021.

Stam1na levynjulkaisukiertueelle

Stam1na oli Rock in the Cityn kotimainen pääesiintyjä viime kesänä. Lemiläisen metalliyhtyeen vuosi 2020 on monen muun bändin lailla koostunut peruuntuneista keikoista, mutta myös uuden tekemisestä. Yhtye julkaisee yhdeksännen albuminsa Novus Ordo Mundi, 26. helmikuuta ja starttaa levynjulkaisukiertueensa 5. maaliskuuta. Kotimaakunnassa Stam1na ei sen tiimoilta konsertoi.

Juttua muokattu 16.12. kello 12.10: Lisätty Rock in the Cityn lisäksi tietoja muista maakunnan musiikkitapahtumista ja Stam1nan levynjulkaisukiertueesta.