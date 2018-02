Hyvä, Aino, pääsit pakoon! — Kalevalan neidon kohtalon voi lukea myös sankaritarinana Kalevalaseuran toiminnanjohtaja Ulla Piela sanoo, että Gallen-Kallelan maalausta ei enää voi katsoa liittämättä sitä me too -kampanjaan. Juha Rika

Hyvä, Aino, pidit pääsi!

Siinä on yksi tulkinta kalevalaisesta Aino-myytistä. Aino kieltäytyy ryhtymästä vanhan Väinämöisen puolisoksi, vaikka veli on luvannut naittaa hänet tälle ja vaikka äiti maanittelee suostumaan mahtimiehelle.

Koska Väinämöisen torjuminen ei muuten onnistu, Aino vaihtaa olomuotoaan. Veteen vierähtänyt Aino kyllä hukkuu, mutta hänestä tulee kala tai vedenneito. Väinämöinen ei enää tunnista tyttöä, ja tämä saa elää rauhassa. Muodonmuutos on ikään kuin uuden henkilöllisyyden ottaminen.

Aino on oman elämänsä sankari.

Tulkinta riippuu silmälaseista

Hahmot ovat sen takia niin kiinnostavia, että ne ovat ihan kuin me, hyvät ja hävyttömät.

Voi myytin tulkita toisinkin. Aino-parka! Hänen on pakko luopua kaikesta siitä, mitä hänellä on ollut. Kalana tai vedenneitona hänen on unohdettava unelmansa.

Jotkut tutkijat tulkitsevat, että Aino tekee itsemurhan. Joka tapauksessa Väinämöisen lähentely tuhoaa herkän nuoren tytön tulevaisuuden.

Jos myyttiä katsoo miehisestä näkökulmasta, kyse on monissa kulttuureissa tutusta tarinasta: vahva, arvostettu mies toivoo kumppanikseen nuorta naista.

— Riippuu niin lukutavasta ja silmälaseista, mitä siinä näkee, sanoo Kalevalaseuran toiminnanjohtaja, filosofian tohtori Ulla Piela.

Ainossa näkyy Lönnrotin kädenjälki

Aino-taru on ollut viime viikkoina kiihkeän keskustelun aiheena. Akseli Gallen-Kallela maalasi tarusta triptyykin. Sen keskimmäistä osaa, jossa tyttö pakenee veteen ja Väinämöinen kurkottelee häntä veneestä, on peilattu metoo -kampanjaan.

Keskustelu todistaa myytin voimaa. Ulla Piela arvelee, että nyt Ateneumissa oleva maalaus tuo katsojansa mieleen ahdistelun sekä sen vastaisen kampanjan ja ahdistelusta puhuminen tuon maalauksen.

Piela pitää tosi kiinnostavana sitä, että myytin avulla voi käsitellä vakavaa ongelmaa. Mutta jokseenkin outoa hänen mielestään on, että jotkut keskustelijat ovat kyseenalaistaneet taideteoksen paikan, konkreettisesti. Jos tauluja ruvettaisiin siirtelemään, mitä pitäisi tehdä muille ikiaikaisia tarinoita peilaaville teoksille, vaikka elokuville? Pielan mielestä myyttiä hyödyntäen voi ottaa vahvastikin kantaa, mutta hän toivoisi, että siihen tukeutujat selvittäisivät, mistä siinä on kyse. Esimerkiksi lukisivat Kalevalan kolmannen, neljännen ja viidennen runon.

Pielan mukaan Kalevalan henkilöhahmoista Ainossa ja Joukahaisessa näkyy eniten Elias Lönnrotin käsiala. Teoksessa Kalevalan hyvät ja hävyttömät (SKS 1999) Piela luonnehtii, kuinka Lönnrot kokosi ”ikuisen neitsyen, kaltoin kohdellun ja omasta tahdonvapaudestaan tinkimättömän nuoren naisen tarinan”. Sellaisenaan hän ei ollut kuullut tarinaa koskaan laulettavan.

Lönnrotin Aino perustuu useisiin runoaiheisiin. Yksi niistä oli Hirttäytynyt neito, jota on osattu erityisesti Vienassa. Kansanrunossa tyttö kuolee. Sen sijaan Kalevalan Aino esimerkiksi Pielan mielestä kokee muodonmuutoksen ja jatkaa elämää — omassa maailmassaan ja myös kansalliseepoksen ulkopuolella.

Kullervo on kovan onnen lapsi

Elämäänsä Kalevalan ulkopuolella jatkaa moni muukin, erityisesti Kullervo.

— Kullervo on se kovan onnen lapsi, jolta mikään ei onnistu. Hän on Kalevalan henkilöistä se, jota on populaarikulttuurissa käsitelty eniten. Kullervoja voi nähdä kaduilla kuljeskelemassa.

Käsitykset siitä, mitä kukin hahmo edustaa, muuttuvat ajan mukana. Louhi on ehkä joskus nähty pahana akkana, vihollisena. Mutta jos häntä ei tarkastele Väinämöisen vinkkelistä vaan Pohjolan kansan näkökulmasta, hän näyttäytyykin vahvana omiensa puolustajana.

— Louhi on aikaisemmin ollut sopimaton nainen. Vielä 1990-luvullakaan ei ollut oikein soveliasta, että nainen olisi ollut äänekäs tai parempi kuin mies.

Ajankohtamaininnallaan Piela viittaa muun muassa Riitta Uosukaiseen, joka tuolloin oli ministeri ja eduskunnan puhemies. Uosukainen on nähty eräänlaisena Louhi-hahmona, ja myös hän itse on kertonut, että Louhi on hänelle Kalevalan hahmoista läheisin.

— Hahmot ovat sen takia niin kiinnostavia, että ne ovat ihan kuin me, hyvät ja hävyttömät.

---------------------------

Miten Aino päätyy veden valtakuntaan

Joukahainen lupaa sisarensa Väinämöiselle, jotta itse pääsisi pinteestä:

”Kun pyörrät pyhät sanasi, luovuttelet luottehesi,

annan Aino siskoseni, lainoan emoni lapsen

sulle pirtin pyyhkijäksi, lattian lakaisijaksi,

hulikkojen huuhtojaksi, vaippojen viruttajaksi,

kutojaksi kultavaipan, mesileivän leipojaksi.”

Siitä vanha Väinämöinen ihastui ikihyviksi

kun sai neion Joukahaisen vanhan päivänsä varaksi.



Väinämöinen ja Aino tapaavat. Väinämöinen toivoo, että Aino vastedes kaunistautuu vain hänelle:

Neiti tuon sanoiksi virkki: ”En sinulle enkä muille

kanna rinnanristilöitä, päätä silkillä sitaise.

Huoli on haahen haljakoista, vehnän vilpoista valita;

asun kaioissa sovissa, kasvan leivän kannikoissa

tykönä hyvän isoni, kanssa armahan emoni.”



Aino ei taivu äitinsä suostutteluun, että ottaisi Väinämöisen. Hän lähtee meren rantaan:

Kivi oli kirjava setällä, paasi kullan paistavainen:

kiistasi kivellen uia, tahtoi paaelle paeta.

Sitte sinne saatuansa asetaiksen istumahan

kirjavaiselle kivelle, paistavaiselle paaterelle:

kilahti kivi vetehen, paasi pohjahan pakeni,

neitonen kiven keralla, Aino paaen palleassa.



Veden valtakuntaan siirryttyään Aino tapaa Väinämöisen, mutta mies ei tunne tätä. Aino huutelee:

”Ohoh, sinua, ukko utra, vähämieli Väinämöinen,

kun et tuntenut piteä Vellamon vetistä neittä,

Ahon lasta ainokaista!”



Katkelmat Kalevalan 3., 4. ja 5. runosta

Kalevalaa vaikka missä

Paraikaa Keravan taidemuseossa on kansainvälinen Ajan kaikuja -näyttely, joka kuuluu Kalevalaseuran Taiteilijoiden Kalevala -projektiin.

Vaikutuksia näkyy myös monissa muissa taiteenlajeissa, kuten kirjallisuudessa, musiikissa ja sarjakuvassa.

Kalevalan päivää vietetään 28.2.