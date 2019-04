Tieto vakavasta sairaudesta sai säveltäjä-muusikko Astrid Swanin kirjoittamaan muistelmansa jo nyt. Hän on 37-vuotias ja sairastaa levinnyttä rintasyöpää.

Koska ennuste on huono, hän päätti toteuttaa unelmansa ja kirjoittaa kirjan. Samalla se on surutyö ja välitilinpäätös, lukemista tyttärelle, puolisolle ja meille kaikille.

Swan on taitava kirjoittaja, jonka tyyli on välillä suora, sitten lyyrinen.

Ennen kaikkea Viimeinen kirjani on kirjoituksia elämästä.

Perinteisistä muistelmista ei voi puhua, vaikka Swan käykin läpi lapsuuttaan ja nuoruuttaan sekä vuosiaan muusikkona, äitinä ja puolisona. Varhaiset vaiheet tallentuvat muistikuvina, kuin selaisi valokuva-albumia, joka herättää kaikki aistit.

Astrid Swan, oikealta nimeltään Eevi Joutseno, kasvoi epäsovinnaisessa perheessä, jota varjosti isän alkoholismi. Pieni tyttö toivoo vanhempiensa avioeroa tai isän kuolemaa. Sitten isä rakentaa makuuhuoneen ovesta liukumäen ja tytär tietää, että isä rakastaa häntä.

Myös Astridin taival kulkee omanlaisiaan polkuja. Hän ryhtyy muusikoksi, muuttaa kotoa 19-vuotiaana 16 vuotta vanhemman eronneen miehen luo, perustaa perheen, opiskelee.

Nyt hän pohtii valintojaan ja hakee vastauksia kaukaa suvun historiasta asti.

Parisuhteestaan ja läheisistään hän kertoo avoimesti ongelmineen ja kriiseineen, mutta suojelee lähimpiään eikä käytä näistä nimiä.

Syöpädiagnoosi, joka mullisti elämän, oli täydellinen yllätys niin Swanille kuin hoitohenkilökunnalle. Hänen kokemuksensa kuulostavat tutuilta meikäläisessä sairaanhoitosysteemissä: ensin oireita vähätellään ja tarjotaan särkylääkettä, mutta kun joku vihdoin paneutuu asiaan, hoito on laadukasta.

Sairaus uhkaa yhä henkeä jossain taustalla, mutta hoidot tepsivät. Paniikki muuttuu paranemiseksi ja kroonikon rutiineiksi. Tavalliseksi arjeksi, jossa syödään lettuja ja suunnitellaan lomaa. Välillä pelottaa ja ahdistaa. Kauanko on aikaa?

Kirjan viimeinen luku alkaa lauseella ”Olen poissa” ja on ehkä kauneinta, mitä olen lukenut pitkään aikaan.

Leena Härkönen

Hyvää: Syvä ja suorapuheinen pohdinta.

Kehitettävää: Jotkut sukutarinat polveilevat monimutkaisesti.

Erityistä: Astrid Swan jatkaa esiintymistä muusikkona ja kirjoittaa väitöskirjaansa.