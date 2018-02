Koirista tuli miljoonabisnes—uutuuskirja kertoo monipuolisesti ja paikoin hätkähdyttävästi, millaista liiketoimintaa koirien ympärille on kehkeytynyt Kirja-arvio. Päivi Kerola, Esa Koivuranta, Kati Pehkonen, Tuija Sorjanen, Annina Vainio: Kaikenkarvainen kansa. Miten koirista tuli miljoonabisnes. 255 s., WSOY 2017. Riina Nokso-Koivisto Kaikenkarvainen kansa

Suomessa on peräti 800 000 koiraa. On luonnollista, että niiden ympärille on kehkeytynyt jos jonkinlaista toimintaa. Koira on paitsi lemmikki ja perheenjäsen, myös yhä houkuttelevampi kohde bisneksen näkökulmasta.

Koirat peilaavat yhteiskuntaa, sen eriarvoistumista ja urbanisoitumista. Eteläisessä Helsingissä koiria viedään päivähoitoon, ja muuallakin on tarjolla erikoissairaanhoitoa, muotivaatteita ja ammattivalmentajia.

Yhdelle mikään ei ole liian kallista, toisella ei ole varaa ostaa koiralle kunnon ruokaa saati hoitoa.



Viiden tutkivan toimittajan ryhmä on kaivautunut aiheeseen perusteellisesti ja selvittänyt koirabisnestä motiivinaan eläinten hyvinvointi. He käyvät läpi niin hyvät kuin huonot käytännöt ja haastattelevat asiantuntijoita puolesta ja vastaan.

Kirja on tehty journalistisesti, mikä helpottaa lukemista ja laajan fakta-aineiston sulattamista. Kunkin luvun alussa on esimerkkitapaus, josta edetään asiakokonaisuuteen, kuten jalostukseen, näyttelyihin tai ravintoon. Tapaukset tuovat tekstiin eloa, räikeimmät nostattavat hiukset pystyyn.

Huijatut koiranomistajat kertovat, kuinka pentu tuli ostettua halvalla auton takakontista ja mitä siitä seurasi. Näyttelykoirien kasvattaja esittelee rahaa vievää ja tuovaa harrastustaan palkittujen afgaaninvinttikoiriensa kera.



Koirien sairastaminen on oma kiinnostava lukunsa. Eläinlääkärien toiminta ja etenkin alan vauhdikas ketjuuntuminen on pengottu perin pohjin. Tiedosta hyötyvät muidenkin lemmikkien omistajat.

Kirjassa on Sabrina Bqainin ja Nina Karlssonin tasokkaat valokuvat. Niihin kirja myös päättyy luvussa lemmikin kuolemasta. Upeista uurnakuvista huolimatta olisin toivonut tästäkin aiheesta taustoittavaa tekstiä. | Leena Härkönen

Hyvää: Paljon tietoa koiran omistajille tai sellaiseksi aikoville.

Huonoa: Kuten usein tietokirjoissa, ajantasainen fakta vanhenee nopeasti.

Erityistä: Tekijöillä on itselläänkin useita koiria.