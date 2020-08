Muovipussikoruja ja tuhansia helmiä, galleria Pihaton näyttelyyn on kiire, taidekeskus Idässä uutta esillä

Galleria Pihaton itämaisia tunnelmia huokuvan At the crossroads – Risteyksissä -näyttely on auki vielä kaksi päivää, keskiviikon ja torstain.

Yhteisnäyttelyssä on esillä Lapin yliopiston taiteilijaprofessoreiden ja taiteen tohtoreiden Eija Timosen ja Heidi Pietarisen teoksia. Näyttelyssä nähdään neljä teoskokonaisuutta. Ne ovat Timosen Icy Visions – Hyiset Näyt, Pietarisen Reddish Orange – Ruskie ja yhdessä tehdyt installaatiokaksoset Sapporo ja Shanghai. Materiaalina teoksissa on käytetty valokuvaa, lasia, tuhansin taitoksin käsiteltyä kangasta, kolmea tuhatta erikseen kierrettyä paperipilliä ja helmiä, joita teoksesta löytyy noin 6 000 kappaletta.

Myös taidekäsityöläisten Täky gallerian elokuun näyttely Ihmemaa on viimeistä viikkoa auki.

Esillä on Birgit Pyykön ja Johanna Östermanin

veikeiksi ja huimiksi mainostettuja villaneuleita sekä nahkaisia asuja ja laukkuja.

Idässä korutaidetta syyskuulle

Taidekeskus Idässä kesä kääntyy syksyksi korutaiteen parissa. Keskiviikkoiltana Idässä vietetään Helena Lehtisen Please don’t wake me up from this wonderful dream -näyttelyn ja Wiebke Pandikowin By the Sea -näyttelyn avajaisia kello 18.

Lehtisen näyttely on eräänlainen rento katsaus taiteilijan 40-vuotiseen uraan. Pandikowin teoksissa materiaalina on ollut käytetty muovipussi, jonka työstämiseen hän on kehittänyt oman menetelmänsä.

Idän näyttelyt ovat avoinna 19. syyskuuta saakka.

Eija Timonen Eija Timonen massiivisen Shanghai-teoksen äärellä.