Heidi Haikon Zicko-poni innostuu ratsastamisesta vielä yli 30-vuotiaana — lappeenrantalainen teatterintekijä palaa itse puolestaan Pulsaan kesä toisensa jälkeen

Heidi Haiko on harrastanut ratsastusta lapsesta. Teatteri-ilmaisunohjaaja ja Zicko-poni ovat kesät ulkona, Haiko Pulsassa ja hevonen Vitsaissa.

Kahvinkeitin prutruttaa viimeisten tippojen merkiksi. Heidi Haiko pitää taukoa keittiön pöytänsä ääressä. Lappeenrantalainen teatteri-ilmaisunohjaaja on vienyt Zicko-ponin kesälaitumelle Taipalsaarelle aamupäivällä.

Se ei ole ihan mikä tahansa juttu. Haiko sai hevosen 12-vuotiaana, ja Zicko oli tuolloin kymmenen.

— Yhteinen taival on pitkä, ja siksi ponia hyysää mielellään, hän kertoo.

31-vuotias Zicko on ihmisen iässä jo yli 120-vuotias, mutta saattohoidosta Haikon hevosharrastuksessa ei ole kysymys.

— Se on innokas ja pirteä eikä sitä satu mihinkään. Näkee sen edelleen nauttivan ratsastamisesta, hän sanoo sitkeästä eläimestään.

Hevosella pääsee lujaa, ja siihen liittyvät sekä oma tekeminen että vapaus. — Heidi Haiko

Hevosharrastus tuli Haikon elämään kaveriporukan myötä. Isossa eläimessä nuorta tyttöä kiinnosti yhteistyö sen kanssa.

— Hevosella pääsee lujaa, ja siihen liittyvät sekä oma tekeminen että vapaus, Haiko sanoo.

Kahvikupillisen jälkeen hän alkaa tehdä lähtöä näytelmäharjoituksiin Pulsan kesäteatteriin, omalle kesälaitumelleen. Rata-ryhmä on tehnyt teatteria Pulsan asemalla kesästä 2014, ja Haiko on ollut mukana alusta asti.

— Viikatoitiin ryteikköä ja yritettiin keksiä parkkipaikkoja, hän muistelee tienraivaamista tuolloin toiminnasta tyhjälle asemanseudulle.

Pulsaan Haikon vie näytteleminen, joka sanojen perusteella on kuin ratsastamista.

— Saa olla vapaa ja tehdä yhteistyötä ohjaajan sekä toisten kanssa.

Haiko on ohjannut talvisin teatteriharrastajaryhmiä, mutta tavoite on lisätä omia näyttelijäntöitä. Yksi keino on ilmastonmuutos-aiheinen lastenteatteriprojekti, johon hän kerää materiaalia alakouluissa ensi syksynä.

Marleena Liikkanen Heidi Haikon laiduntaa kesät Pulsassa ja Zicko-poni Taipalsaaren Vitsaissa. Parivaljakko kilpaili esteratsastuksessa aikoinaan aluetasolla. — Se oli paineen sietämisen ja katsotuksi tulemisen opettelua. Poni oli innokas ja auttoi ratsastajaakin olemaan rohkea, Haiko kertoo.

Teatteri ja näytteleminen ovat olleet Haikolle paitsi erilaisten roolien myös itsensä tutkimista. Hän puhuu tarkkailijan roolista lapsena, jonka sai rikottua näyttämöllä.

— Tunsin, että olen muutakin. Että on asiaa ja sanottavaa.

Intohimoa päästä esille kiritti saatu palaute.

— Toiset nauroivat ja reagoivat tekemiseen. Siitä sai rohkeutta.

Pulsassa Haiko on tehnyt vuosien varrella useita rooleja jokaisessa esityksessä.

Nyt rooleja on vain yksi, äiti perhetarinassa.

— Iso rooli on mukavaa vaihtelua lyhyiden ja ehkä simppelimpien jälkeen.

Se edellyttää erilaista heittäytymistä aiempaan verrattuna.

— Edellinen suutelukohtaukseni oli nuorisoteatterissa, enkä ole matkan varrella päässyt suutelemaan lavalla. Intiimien rajojen rikkominen vaatii rohkeutta.

Toinen Pulsan näyttämöllä eteen tuleva uusi ja treenattava asia on ollut laulaminen mikrofoniin.

Pulsan tämän kesän näytelmässä jokaisella roolihahmolla on oma soolo, ja esitykseen sävelletty musiikki on Haikosta niin kiinnostavaa, että sen haluaa vetää mahdollisimman hyvin.

— Se haastaa harjoittelemaan.

Juakse ko hullu! -näytelmän ensi ilta Pulsan aseman kesäteatterissa 4. heinäkuuta kello 18.30. Esityksiä 14, joista viimeinen 26.7.

Heidi Haiko

Teatteri-ilmaisun ohjaaja.

Syntynyt Lappeenrannassa vuonna 1986.

Asuu Kimpisessä, 1,5-vuotias poika.

Harrastaa hevosenhoitoa ja ratsastusta, käy kuntosalilla ja ryhmäliikuntatunneilla.

Käynyt näyttelijäntyön peruslinjan Suomen teatteriopistossa Tampereella, valmistunut teatteri-ilmaisun ohjaajaksi Kokkolan ammattikorkeakoulusta ja opiskellut fyysistä teatteria teatterikorkeakoulussa.