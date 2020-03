Jarmo Nikku jälleen lavalla synnyinkaupungissaan – Kitaristilla on ollut taukoa muista töistä, ja Lappeenrannassa käyminen ja soittaminen tuntuvat mukavalta

Kitaristi Jarmo Nikku soitti Lappeenranta Jazz Clubin lavalla ensi kertaa maaliskuussa 2015. Sitä voi pitää melkoisena päänavauksena, sillä sen jälkeen hän on kitaroinut ravintola Lampussa lukuisia kertoja niin jazz-, jami- kuin root star -illoissakin, mutta myös muilla syntymäkaupunkinsa stageilla.

Esiintymistiheys on kasvanut varsinkin kahden viime vuoden aikana.

– On kiva käydä kaupungissa ja on ollut enemmän aikaa, Nikku kertoo syyksi soittamisen ilon ohella.

Kitaristi oli aikoinaan käytetty studiomuusikko, joka vaihtoi levyteollisuuden leipäpuun teatterimusiikin työsarkaan, kun musiikkijakelun muutokset kuihduttivat studioduunit. Ja seuraavat teatterityöt odottavat vasta ensi elokuussa.

Nikku soittaa sekä Tampereen Työväen Teatterin Kinky Boots -tuotannossa että Helsingin kaupunginteatterin musikaaliversiossa Päivä murmelina -elokuvasta.

– Tukka putkella rampataan Helsingin ja Tampereen väliä, Helsingin Lauttasaaressa asuva muusikko arvelee.

Silloin saattavat keikat Lappeenrannassa jäädä vähän vähemmälle.

– Ei välttämättä ole yhtään viikonloppua vapaana elo- ja toukokuun välillä.

Hell of a Band Harri Ala-Kojola (vas.), Masa Maijanen, Patrik Eriksson, Jussi Turunen ja Jarmo Nikku ovat Hell of a Band, joka on tallentanut CCR:n musiikkia demonauhalle Astia-studiossa helmikuussa.

Jarmo Nikku on viime vuosien aikana musisoinut Lappeenrannassa Lampun ohella Kehruuhuoneella ja Old Cockissa. Usein alla on ollut eri bändi: Jarmo Nikku Quartet, Broadcast, Guitars... ja Hell of a Band, jonka soittajien kanssa kitaristi on viime aikoina tallentanut John Fogertyn CCR:n materiaalia analogisesti demonauhalle Astia-studiossa Harapaisessa.

– Se on markkinointimateriaalia yhteen proggikseen, josta ei vielä voi oikein puhua.

Hyvän tuulen meininkiä, eikä suurta junaonnettomuusmusiikkia. — Jarmo Nikku

Mistä voi puhua, on Nikun nimellä kulkeva, Line by Line -albumin loppukesästä 2019 julkaissut, kvartetista kvintetiksi kasvanut yhtye. Se esiintyy Lampun jazzillassa torstaina.

Soittolistalla on paitsi levyllinen omaa tuotantoa myös kitaristin "1970-luvun lopun länsirannikon instrumentaalimusiikiksi" luonnehtimaa sävelmateriaalia: Tony Scottia, Jan Hammeria, Larry Carltonia, ..., joiden biisejä bändi on muokannut näköisekseen.

Siis millaiseksi?

– Hyvän tuulen meiningiksi. Ei ole suurta junaonnettomuusmusiikkia, Nikku kertoo.

Jarmo Nikku Quintet Kosketinsoittaja Timo Pratskin (vas.) täydentää paikallisena soittajana Lampussa Jarmo Nikku Quintetia, jossa musisoivat kitaristi Jarmo Nikku, rumpali Topi Kurki, kitaristi Jari Nieminen ja basisti Jari Heino.

Kvintetti on Nikun kokoonpanoista aktiivisin tällä hetkellä, keikkailee säännöllisen epäsäännöllisesti ja suunnittelee myös toista julkaisua.

– Keikat ovat juhlahetkiä, ja levy helpotti niiden hankkimista, kun voi näyttää, miltä homma kuulostaa.

Yli 40 vuoden uran kitaristina tehnyt muusikko tarvitsee tuoretta promomateriaalia osaamisensa näytöksi?

– Kun ei enää ole telkkarissa ja kun ei soi radion soittolistoilla, niin kyl se vähän hankalaa on vakuuttaa jalankulkijat muuten.

Lappeenrannassa Nikku vakuuttaa kadunmiehiä torstain ohella mahdollisesti myös perjantaina osana Saimaa Rhytm Blues & Revueta. Myös kesän varalle on suunnitelmia, mutta sen jälkeen kitara soi pitkään teatterissa.

Jarmo Nikku Quintet Lamppu 12.3. kello 20.