Teatteri Imatrassa valmistaudutaan poikkeusoloista huolimatta ensi kesän kesäteatterikauteen. Ohjelmistossa on menestyskomedia Pokka pitää, jos kesäteatteriesitykset ensi kesänä sallitaan.

– Odotetaan nyt, mitä hallitus keskiviikkona tiedottaa rajoitusten vapauttamisesta tai kiristämisestä, sen mukaan toimitaan, sanoo Teatteri Imatran johtaja Timo Rissanen.

Rissasen mukaan oman kesäteatterikautensa peruuttamisesta ovat jo päättäneet ainakin Seinäjoki, Pyynikki ja Turku.

– Heillä kausi olisi alkanut jo kesän alussa, meillähän ensimmäiset esitykset olisivat juhannuksen jälkeen. Toistaiseksi jatkamme valmisteluja sen mukaan, että esitykset järjestetään.

Kultalammen harjoitukset on aloitettu etänä

Syksyn näyttämökautta on jo pohjustettu pitkään Teatteri Imatrassa. Syksy lähtee liikkeelle Kultalammella, jonka pääparissa Ilmari Saarelainen vierailee Ulla-Maija Järnstedtin vastanäyttelijänä.

– Kultalammen harjoitukset on jo aloitettu ja niitä tehdään osittain etänä, Rissanen kertoo.

Teatterin pikkujoulukauden avaa maailmalla suurta menestystä niittänyt komedia 39 askelta.

39 askelta tunnetaan yhtenä mestariohjaaja Alfred Hitchcokin varhaisista menestyselokuvista. Jännityselokuvassa oli humoristisia piirteitä, mutta teatteriversioissa liikutaan aivan eri tunnelmissa.

─ Juonikuvio on elokuvasta, mutta kyseessä on parodia, jossa on höysteenä jännitystä, Rissanen kuvailee.

Näytelmän päähenkilö Richard Hannay on hyväkäytöksinen ja nuhteeton herrasmies. Hän löytää teatterista valloittavan, mystisen naisen, ja vie hänet kotiinsa illan päätteeksi. Herätessään hän löytää naisen hengettömänä. Alkaa hurja pakomatka ympäri Englantia, kun Hannay yrittää puhdistaa nimeään.

Viisi näyttelijää taituroi Teatteri Imatran näyttämöllä 39 askeleen suuressa rooligalleriassa.

Pääroolissa nähdään Antti Laine, muissa rooleissa Hanna Kaskela, Aki Honkatukia, Kari Kinnari ja Marko Kurikka.

Esityksen ohjauksesta vastaa vieraileva ohjaaja Anna-Maria Klintrup, lavastuksesta Karmo Mende ja puvustuksesta Marja Liukkonen.

39 askelta sai kantaesityksensä vuonna 2005, ja se palkittiin Lontoossa 2007 vuoden parhaana komediana.

Näytelmää on esitetty useissa Suomen teattereissa. Imatralla näytelmän harjoitukset aloitettiin jo maaliskuussa.

Ensi-ilta Teatteri Imatrassa on 24.10.2020.