Lastenorkesteri Jousisoturit soittaa, laulaa, tanssii ja näyttelee Lelukaupan taikayössä Perjantaina ensi-iltansa saavassa musikaalissa kuullaan tuttuja ja perinteisiä lastenlauluja. Kai Skyttä Esiintyjät vaihtavat lennosta paikkaa orkesterista näyttämölle.

Kymmenenvuotias Marja-tyttö jää yöksi yksin lelukauppaan. Mikä lapsen unelma!

Yön aikana tyttö tapaa Frozenista tutut Elsan ja Annan, Barbien, Mikki Hiiren, Peppi Pitkätossun ja Mörrimöykyn sekä joukon muita leluja. Syvimmin hän ystävystyy vanhan nuken kanssa.

Lastenmusikaalissa Lelukaupan taikayö esiintyy Lappeenrannan musiikkiopiston orkesteri Jousisoturit.

— Orkesterilaiset soittavat, näyttelevät, laulavat ja tanssivat, kertoo käsikirjoittaja ja musiikin ohjaaja Marjukka Pola.

Kohtaukset vaihtuvat lennosta, jolloin lapset siirtyvät vauhdilla näyttämöltä takaisin orkesteriin soittamaan.

— Lavalla on yhtä aikaa jopa 15 esiintyjää. Oli hektistä hommaa ohjata niin, että tarina etenee biisien ja tanssien aikana, kuvailee ohjaaja Marika Kesseli.

Musikaalissa kuullaan tuttuja ja perinteisiä lastenlauluja, jotka Jani Pola on sovittanut jousiorkesterille, puhaltimille ja bändille.

Kaiken kaikkiaan produktiossa on mukana 26 esiintyjää. Keskeisessä vanhan nuken roolissa nähdään Saara Östman ja tanssijoina Sanni Kauppinen ja Karoliina Skyttä.

Lavalla niin ohjaajat kuin vanhempia

Myös kaikilla produktion ohjaajilla on rooli lavalla. Jani Pola nähdään poliisina, Marjukka Pola äitinä ja Marika Kesseli kauppiaana.

— Kokeilimme siipiämme myös lavastajina, Kesseli kertoo.

Joukko Lyseon lukion kuvataiteen opiskelijoita on ollut toteuttamassa lavasteita.

Nuorten soittajien vanhempia on myös mukana talkoomeiningillä. Lavasteita oli pystyttämässä yksi isä, ja iltanäytöksissä lavalla nähdään pari oppilaan äitiä.

— Soittajat hoitavat itse myös buffettarjoilun, Marjukka Pola kertoo.

Saadut pääsylippu- ja buffettuotot menevät suoraan nuorten esiintyjien hyväksi. He saavat päättää, mitä rahoilla tekevät.

Lelukaupan taikayö nähtiin ensimmäisen kerran vuonna 2008. Marjukka Pola kertoo, että useampikin silloin mukana ollut lapsi opiskelee nykyään ammattimuusikoksi.

Kai Skyttä Peppi Paananen laulaa myös soolon.



Lelukaupan taikayö

Lastenmusikaali Lappeenrannan musiikkiopistossa.

Ensi-ilta pe 2.2. klo 18.

Esiintyjinä Lappeenrannan musiikkiopiston Jousisoturit ja muutama vahvistus.

Käsikirjoitus Marjukka Pola.

Ohjaus Marika Kesseli.

Kapellimestari ja musiikin sovitus Jani Pola.