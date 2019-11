Rakuunasoittokunta soittaa itsensä sisälle uusiin pukuihin — Uuden univormun jälkeen esiintymisasuja on viisi, katso tästä ne kaikki ja äänestä paras

Rakuunasoittokunta ottaa käyttöön uuden esiintymisasun. Luurankotakki on kuosiltaan rakuunoiden perinneasua kevyempää materiaalia.

Rakuunasoittokunta uudistaa vermeitään. Soittokunta ottaa perjantaina käyttöön uuden esiintymisasun m/17, joka korvaa orkesterin aiemmin pitämän edustuspuvun, Uudenmaan rakuunoiden perinneasun m/22.

Luurankotakki on keskeinen elementti myös uudessa esiintymisasussa, mutta käyttöön tulevaa univormua on muokattu nykyaikaiseen suuntaan, ja sen kuosimateriaali on aiempaa pukua hengittävämpi ja kevyempi.

Muutos aiempaan on pieni, mutta silti sekä käsinkosketeltava että silminnähtävä. Uudistuksen tavoitteena on lisätä niin esiintymisasun käytettävyyttä kuin yhdenmukaistaa sotilasmuusikoiden vaatekaappien sisältöäkin.

— Aiemmin oli sotilasarvon mukaisia pieniä eroja. Uusi puku muistuttaa muita käytössä olevia univormuja, Rakuunasoittokunnan päällikkökapellimestari, musiikkimajuri Riku Huhtasalo kertoo.

Uudesta esiintymisasusta tulee käyttöön kaksi versiota. Molempiin kuuluvat luurankotakki ja keltainen olkapunos. Toisessa kokonaisuudessa on niiden lisäksi housut, lakki ja puolikengät, toisessa puolestaan saapashousut, kesälakki ja saappaat.

Uusi puku korostaa soittokunnan perinteitä, ja sitä on tarkoitus käyttää soittokunnan itsensä järjestämissä tilaisuuksissa, kuten konserteissa ja ratsuväen perinteisiin liittyvissä tapahtumissa, mutta myös juhlallisuuksissa.

Uutta asua ei pueta kaikille keikoille, ettei se menetä viehätystään. — Riku Huhtasalo

Ratsuväen perinneasu jää pois Rakuunasoittokunnan käytöstä, mutta uuden esiintymisasun kahden version rinnalle muusikoille jää käyttöön kolme muuta asua: juhlapuku m/87, jääkäripuku m/03 ja palveluspuku m/58.

— Uutta asua ei pueta kaikille keikoille, ettei se menetä viehätystään, Huhtasalo perustelee.

Palveluspuku on se todennäköisesti kaikkien tuntema armeijan harmaa, josta sukeutuu esiintymisasu nyöreillä ja paraatipuku kunniamerkeillä ja jota soittokunta yhä käyttää paljon pienimuotoisissa juhlatilaisuuksissa. Jääkäripuku on puettu päälle juhlavampiin tilaisuuksiin, mutta jää jatkossa, uuden univormun myötä, todennäköisesti kokonaan pois esityskäytöstä.

Jos uusi edustuspuku korvaa jääkäripuvun juhlavissa tilaisuuksissa, mitä virkaa on juhlapuvulla, josta siitäkin on kaksi eri versiota?

— Toinen vastaa smokkia, ja valkoisen pystykauluspaidan sekä valkoisen vyöliivin kanssa puku vastaa frakkia.

Soittokunta käyttää juhlapukua konserteissa, ja puku yhdistää kaikkia puolustusvoimien ammattisotilaita. Luurankotakki ja jääkäripuku sen sijaan ovat pelkästään muusikoiden esiintymisasuja, joita ei ole muilla sotilailla.

Huhtasalo selittää käytössä olevien pukujen kirjoa Rakuunasoittokunnan tiloissa Opistonmäellä. Hänen päällään on harmaan kevyen palveluspuvun sijasta käyttöön yleistynyt maastopuku.

— Tämä on elastisempi ja rennompi.

Mika Strandén Rakuunasoittokunnan käyttöön jää kolme muutakin pukua. Kuvassa jääkäripuvussa on sotilasammattihenkilö ja trumpetisti Sami Kaalinpää, palveluspuvussa vääpeli ja pasunisti Olli Palomäki sekä juhlapuvussa kersantti ja saksofonisti Annika Toivonen.

Uusi esiintymispuku on ensi kertaa julkisesti päälle puettuna Lappeenranta-salissa perjantaina. Rakuunasoittokunta esiintyy Kohti joulua -konsertissa yhdessä iskelmälaulaja Anne Mattilan kanssa.

Ensimmäisen adventin alla soiva konsertti sisältää nimensä mukaisesti tuttuja jouluisia säveliä. Huhtasalo kertoo tehneensä paljon yhteistyötä Mattilan kanssa aiemmassa komennuspaikassaan ja uudistaa nyt yhteyden laulajaan.

— Anne ei ole kovin usein itäisessä Suomessa viime vuosina ollut, päällikkökapellimestari perustelee.

Hänen mukaansa orkestereiden on hyvä vaihtaa solistejaan säännöllisesti, ja Rakuunasoittokunta toimii tässä esimerkkinä.

Kohti joulua -konsertin jälkeen soittokunta esiintyy Etelä-Karjalassa vielä kerran ennen vuodenvaihdetta. Lappeen Marian kirkon Ilta isänmaalle -konsertin solistina laulaa sopraano Päivi Pylvänäinen.

Rakuunasoittokunnan Kohti joulua -konsertti Lappeenranta-salissa 29.11. kello 19 ja Ilta isänmaalle -konsertti Lappeen Marian kirkossa 4.12. kello 19.