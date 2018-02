Jarmo Nikku palaa juurilleen — Lappeenrannassa keikkaileva kitaristi työstää levyksi uransa aikana syntyneitä biisi-ideoita Nikun uusi bändi soittaa progressiivista rokkia kitaravetoisesti. Lappeenrannassa syntynyt kitaristi on siirtynyt studiotöiden jälkeen luontevasti teatterinäyttämölle. Jarmo Nikku Quartetissa soittavat pitkän linjan ammattilaiset kitaristi Jarmo Nikku (oik.), rumpali Topi Kurki, basisti Jari Heino ja kitaristi Jari Nieminen.

Kitaristi voi lähteä progesta mutta proge ei lähde kitaristista. Jarmo Nikku suunnittelee progressiivisen musiikin albumia 40 vuotta sen jälkeen, kun Farout voitti rockin Suomen mestaruuden progressiivisen rockin sarjassa vuonna 1978.

Lappeenrantalaislähtöinen Nikku on kitaroinut Suomessa kaikissa mahdollisissa ja mahdottomissakin yhteyksissä, mutta perusta nousee pintaan.

— Koko ajan olen väsännyt jotain. Idea sinne, toinen tänne ja talteen, hän kuvaa prosessia.

Nikku on liimaillut biisinpätkiä kasaan uuden bändinsä kanssa vuoden verran. Levy-yhtiö saa masternauhan jossain vaiheessa. Julkaisuaikataulu on avoin. Takaraja sillä on.

— Levyn on tarkoitus ilmestyä ennen lokakuista 60-vuotispäivää.

Jarmo Nikku Quartet on ollut kasassa vuoden verran, mutta keskittynyt keikkailun sijasta työstämään Nikun (toinen vas.) materiaalia levytyskuntoon.

Keikalle bändi, Jarmo Nikku Quartet, on ehtinyt vain kerran. Toinen keikka on vuorossa Lappeenrannassa torstaina, ja sen ohjelmistossa on pääosin Nikun säveltämää instrumentaalimateriaalia. Mitään suurta progenostatusta ei ole tulossa.

— Emme tee isolta, vaan pieneltä, vähän ilmavammalta pohjalta, kitaristi kertoo.

Bändiin on Nikun mukaan vaikuttanut Steve Gadd Bandin ja Mike Landaun tyyli.

— Se on uutta lajityypissä, muttei tekemäämme kamaa voi moderniksi sanoa.

Keikkailu on vähäistä jatkossakin. Kvartetin kalentereista löytyy harvoin yhtä aikaa tyhjää, ja bändi on päivätyön sijasta pikemminkin tyky-toimintaa.

— Kaikki olemme siinä onnellisessa asemassa, että töitä on ollut hitosti jo vuosikymmeniä.

Jarmo Nikku on uransa aikana ollut käytetty studio- ja televisiomuusikko, ja soittanut kitaraa lukuisissa bändeissä. Studiosessioita oli hurjina vuosina yksi päivässä, kaksi parhaassa, ja päälle tulivat vielä viikoittaiset suorat televisiolähetykset.

— Hommia tuli ovista ja ikkunoista.

Studiotyöt alkoivat vähentyä 2000-luvun alussa, kun artistit ja biisintekijät alkoivat äänittää musiikkia kotonaan ja kun koneet alkoivat korvata elävän soiton. Monipuolinen kitaristi löysi studiosta teatterilavoille.

— Teattereiden ohjelmistoihin ilmestyi kitaravetoisia musikaaleja, ja tuli tarvetta edustamalleni kitarismille, Nikku kertoo.

Hänen kitarisminsa on kykyä käyttää efektejä ja soittaa kattavalla soundimaailmalla kaikkia mahdollisia kieli-instrumentteja.

Nikku kitaroi parhaillaan Tampereen teatterin Cats-musikaalissa ja Turun kaupunginteatterin Sting-musikaalissa Last ship. Hän kertoo viihtyvänsä, sillä soittaminen ei ole virkatyötä.

— Orkesterit hakevat hyvää meininkiä ja kuulostavat svengaavilta bändeiltä.

Suomen äänitearkistossa Nikku on merkitty säveltäjäksi 37 kappaleeseen. Niiden joukossa progea ovat lähinnä Faroutin Further Out -levyn (1979) biisit, muut ovat pääasiassa studiovuosina iskelmäartisteille tehtyjä sävellyksiä.

Tunnetuin Nikun sävellyksistä on Samuli Edelmannin Peggy, jolla tämä osallistui Suomen Euroviisuihin vuonna 1991. Ne ovat taakse jäänyttä elämää.

— Bändeissä on niin hyviä biisintekijöitä, ettei ole hinkua kilpailla heidän kanssaan.

Sovittajana Nikku löytyy 80 kappaleesta, ja se työ jatkuu — kimpassa soittokavereiden kanssa.

— Sovituksen työstäminen, joka riittää luovaksi panokseksi korvauksiin, on paljon hauskempaa kuin alusta asti puurtaminen, hän perustelee.

Seuraava levy, jolla Nikun panos kuuluu, ilmestyy perjantaina: Esa Elorannan Jotain ilmassa -albumi.

— Musiikin tekeminen niiden kanssa, jotka soittavat oikeasti eivätkä ohjelmoi, on nastempaa. Olen ollut Esan kuudella viimeisellä levyllä.

Elorannan levybändin, teatteribändien ja oman kvartetin ohella Nikun kitarointia kuulee säännöllisesti ainakin Hectorin keikkabändissä, juurimusiikkia soittavassa Hoedownissa ja keikkailemaan palanneessa Broadcastissa.

Jarmo Nikku Quartet ravintola Lampussa 22.2. kello 20.