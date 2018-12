Näyttävä, hauska ja sydämellinen supersankarianimaatio

Spider-Man: Kohti hämähäkkiversumia (Spider-Man: Into the Spider-Verse, Yhdysvallat, 2018).

Ohjaus: Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman. Käsikirjoitus: Phil Lord, Rodney Rothman.

Alkuperäisissä äänirooleissa: Shameik Moore, Jake Johnson, Hailee Steinfeld, Mahershala Ali, Lily Tomlin, Zoë Kravitz, John Mulaney, Nicolas Cage, Liev Schreiber.

Kesto: 117 min. K-12.

Uusia Hämähäkkimies-elokuvia tulee niin usein, että satunnainen katsoja voi olla hetkittäin ulalla siitä, liittyvätkö elokuvat toisiinsa.

Viimeisin näytelmäelokuvien Hämis-inkarnaatio esiteltiin valkokankaalla, kun edellisestä oli kulunut vasta kaksi vuotta.

Uusin versio ikonisesta supersankarista erottuu muista olemalla animaatio ja käsittelemällä samalla nokkelasti hahmon monien kasvojen luomaa hämmennystä.

Sarjakuvissa on totuttu vuosikymmenien aikana siihen, että eri taiteilijat, kirjoittajat ja päätoimittajat voivat viedä hahmoja uusille urille, vaihtaa näiden identiteetin tai kuvitella nämä täysin uusilla tavoilla.

Kohti hämähäkkiversumia -elokuva särkee eri todellisuuksien väliset muurit. Aivan kun joku olisi ottanut kasan Hämähäkkimies-sarjakuvia niiden yli 50-vuotisesta historiasta ja koonnut kollaasin siitä, mitä hahmo lopulta merkitsee.

Idea voi kuulostaa korkealentoiselta ja hankalasti seurattavalta ollakseen perinteinen piirretty. Sitä se ei selkeästi toivokaan olevansa. Kyseessä on eri tyylien sekamelska, jonka ei pitäisi toimia. Ei ainakaan näin saumattomasti.

Miles Morales on nuori poika, jolla on hankala suhde isäänsä. Milesillä on myös erikoislaatuisia voimia. Hän kaipaisi elämäänsä mentoria, jotakuta, jolle voisi kertoa kyvyistään.

Vastaus saapuu Hämähäkkimies Peter Parkerin muodossa. Milesin omassa maailmassa Parker on menehtynyt ja inspiroinut häntä alkamaan Hämikseksi. Tämä uusi Parker on keski-iän kriisiä ja burn outia läpikäyvä supersankarihomman vanha tekijä.

Tieteen laeilla leikkiminen on repinyt meta-universumin seinät ja singonnut eri todellisuuksien Hämähäkkimiehet (ja -naiset ja -possut) samaan paikkaan. Heitä kaikkia tarvitaan palauttamaan tasapaino maailmaan.

Elokuva on tarinaltaan ja tyyliltään raikas verrattuna pelikenttään, joka on ahdettu täyteen turvallisen kaavamaisia ja visuaalisesti samasta puusta veistettyjä animaatioita. Kohti hämähäkkiversumia sekoittelee tyylejä, tekstuureja ja jopa kuvataajuuksia.

Lopputulos on eläväisempi ja häikäisevämpi kuin mikään animaatioelokuva vuosikausiin.

Tyyli ei kuitenkaan ole korvaamassa elokuvan sisältöä. Mukana on läjäpäin huumoria ja näyttäviä toimintakohtauksia, mutta tämän kaiken takana sykkii aito sydän. Elokuvan tunteelliset kohtaukset yllättävät hetkittäin.

Ei räikeän ja vauhdikkaan supersankaripiirretyn pitänyt koskettaa näin voimakkaasti.

Timo Alho

NELJÄ TÄHTEÄ

Hyvää: Visuaalisesti kiehtova. Todella hauska. Aitoja tunteita.

Huonoa: —

Erityistä: Stan Leen viimeinen äänirooli. Elokuva on omistettu Hämähäkkimiehen toiselle luojalle, Steve Ditkolle. Hän menehtyi tämän vuoden kesäkuussa.

Sukellusveneen viimeiset hetket

Kursk (Belgia/Luxemburg, 2018).

Ohjaus: Thomas Vinterberg. Käsikirjoitus: Robert Rodat.

Rooleissa: Colin Firth, Léa Seydoux, Matthias Schoenaerts, Max von Sydow, Michael Nyqvist.

Kesto: 117 min. K-16.

Venäjän laivaston pahimmassa sukellusonnettomuudessa menehtyi 118 henkeä. Kursk edusti Neuvostoliitolta perittyä kalustoa, maailman suurimpia ydinsukellusveneitä. Niiden uskottiin olevan uppoamattomia.

Melko epätasaisen uran tehnyt Thomas Vinterberg on ottanut tapauksen käsittelyynsä tositapahtumien dramatisoinnissa, jossa on mukana valtavasti spekulaatiota ja erikoisia perspektiivejä aiheeseen.

Eurooppalaisella rahalla tuotettu elokuva tuntuu siltä, että aiheen ympärillä on sipsuteltu varovaisesti. Kyseessä oli Venäjälle nolo tapahtuma, joka sattui Putinin presidenttikauden alkupuolella.

Tuottaja Luc Besson myönsi ääneen, että tarinan keskus siirrettiin politiikasta pelastustehtävään. Huhut kertoivat hakkeroinnin peloista.

Tässä ilmapiirissä syntynyt elokuva keskittyy täten pelastusoperaatioon, jota ei koskaan tapahtunut.

Matthias Schoenaerts näyttelee aluksen päällikköä Averia, joka yrittää pitää moraalin kasassa samalla kun klaustrofobinen tunnelma yltyy vuotavan sukellusveneen viimeisellä osastolla.

Pinnan yläpuolella kuvataan jämähtänyttä diplomatiaa ja Averin vaimon (Léa Seydoux) epätoivoisia vetoomuksia miehensä pelastamisen puolesta.

Elokuva seuraa tapahtumia pääpiirteittäin mutta myös kehittelee juonta omiin tarkoitusperiinsä. Jännitys pysyy tasaisena muttei koskaan nouse intensiiviseksi. Hahmoista oppii välittämään juuri sen verran, että vastoinkäymiset tuntuvat.

Vinterberg osaa luoda vaikuttavia kohtauksia, mutta kolkko dialogi on upottaa koko laivan.

Timo Alho

KOLME TÄHTEÄ

Hyvää: Vinterberg osaa luoda vaikuttavia kohtauksia.

Bidibul Productions Kuningatar Margaretan ja Apollo-sirkan puhkeava romanssi joutuu vallankaappauksen keskipisteeseen.

Huonoa: Kolkko dialogi. Osa tarinasta tuntuu täytemateriaalilta.

Erityistä: Näyttelijä Michael Nyqvistin viimeinen elokuva.

Ötököiden hovidraamaa

Taikapuutarhan pikkuötökät (Drôles de petites bêtes, Ranska/Luxemburg, 2018).

Ohjaus: Antoon Krings, Arnaud Bouron. Käsikirjoitus: Antoon Krings, Arnaud Delalande, Christel Gonnard. Suomenkielisissä äänirooleissa: Joonathan Kettunen, Saara Lehtonen, Heljä Heikkinen, Bruno Lähteenmäki, Petri Hanttu, Emma Louhivuori. Kesto: 88 min. K-7.

Kuningatar Margaretalle on langennut vastuu huolehtia pikkuötököiden valtakunnasta. Pitää huoli siitä, että pesän mesivarannot pysyvät täysinä ja silti harmoniassa ympäröivän kukkaloiston kanssa.

Margareta kuitenkin haaveilee toisenlaisesta, yksinkertaisemmasta elämästä. Yhteys vaeltavaan ja boheemiin Apollo-sirkkaan lupailee jo uusia alkuja, mutta valtakunnan kulissien takana kehittyvät katalat juonet syöksevät nupulla olevan rakkaustarinan ja koko valtakunnan kohti turmiota.

Ilkeä Ansa Ampiainen nimittäin janoaa valtaa ja onnistuu lavastamaan Apollon kuningatar Margaretan sieppaajaksi.

Kukapa lapsi ei nauttisi hovidraamasta ja allegorioista vallan janon tuhoisasta voimasta.

ON Animation Studiosilla on takanaan kauniisti animoituja nuorten ja lasten elokuvia, kuten Pikku Prinssi ja Milo — Kuun vartija. Siksi onkin pettymys, miten tylsältä Taikapuutarhan pikkuötökät näyttää. Pinnat ovat keinotekoisen sileitä ja valaistus tulvamaista. Hahmojen suunnittelussakin ollaan menty sieltä missä aita on matalin.

Juuri mikään ei nouse erityisen muistettavaksi ötököiden hovidraamassa. Se muistuttaa niin läheisesti niin montaa muuta samankaltaista teosta.

Toisaalta tarina on ehyt ja pitää sisällään sopivasti terveitä opetuksia.

Piirretyn laadun keskinkertaisuuden viimeistelee hieman irrallisen oloinen suomalainen dubbaus.

Timo Alho

KAKSI TÄHTEÄ

Hyvää: Mukavia opetuksia. Tarina toimii.

Huonoa: Epätasalaatuinen. Unohdettava.

Erityistä: Perustuu Ranskassa suosittuun Antoon Kringsin kirjasarjaan.