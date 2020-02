Aston Kalmari on bändiharvinaisuus Lappeenrannassa – Se saa keikkoja, vaikka soittaa itse tehtyä suomirockia eikä covereita

Aston Kalmarin perustivat marraskuussa paluumuuttajat ja työn perässä Lappeenrantaan tulleet nuorukaiset. Heillä on pitkä musiikkitausta bändeistä, joista osa on yhä aktiivisia.

Guns N' Rosesin You could be mine -biisin intro tunkee kaiuttimista loosiin ravintola Totemissa. Ennen kuin Axl Rose alkaa narista tarinaa naisesta Samu Pellikka riisuu paitansa ja esittelee intoa puhkuen käsivarttaan. Siinä sinertää tuore kuva jenkkiyhtyeen kitaristista Slashista.

Pöydässä on juuri käyty keskustelua Aston Kalmarin musiikillisista vaikutteista, ja nyt lappeenrantalaisen suomirock-bändin kitaristi pääsee välittömästi näyttämään, ettei jäsenten kuorossa vakuuttelema rockhenkisyys ole pelkkää pintaa, vaan neulottu paljon syvemmälle kudoksiin.

Lappeenranta on progekaupunki, Lappeenranta on punkkaupunki, Lappeenranta on metallikaupunki, ja Lappeenranta on räppikaupunki. Mutta että joku tekisi suomirockia? Vieläpä sellaista, että saa keikkoja soittamalla omaa musiikkia eikä läpikaluttuja ja -kuultuja cover-biisejä?

Aston Kalmari on tällainen bändi. Laulaja-kitaristi Aleksi Arolan sooloprojektiksi alun perin suunniteltu yhtye on perustettu marraskuussa 2018 ja kiertänyt ikäänsä nähden aktiivisesti keikkapaikkoja, Lappeenrannassa mutta erityisesti muualla Suomessa.

Yksi selitys on jalkatyö.

Pellikka on myynnin ammattilainen, mutta Kalmareilla oli alusta alkaen keikkasetin ohella valmiina lista baareista, joiden oven väliin panna jalkaa. Meilaus tuotti pari osumaa, ja keikkavaihdolla saatujen esiintymistilaisuuksien jälkeen yhteydenottoja on tihkunut yhtyeen sosiaalisen median tileille.

Kun ovi on saatu raolleen, musiikki on saanut keikanhaussa sille kuuluvan, tärkeimmän, roolin. Bändillä on kertsit kohdallaan.

– Keikoilla on huomattu, että yleisölle on jäänyt kertosäe mieleen jo ensikuulemalla, mikä on tärkeää, Arola toteaa harvinaisesta ilmiöstä.

Kari Hämäläinen Aston Kalmarin kokoonpano, kitaristi Samu Pellikka, rumpali Markus Tuhkalainen, laulaja-kitaristi Aleksi Arola ja basisti Ville Vuorio, löysi toisensa muusikoiden verkkosivulta Muusikoiden.net.

Aston Kalmarin musiikki, sävellykset ja sanoitukset, on toistaiseksi Arolan kynäilemää. Hän kertoo tempaavansa soinnut tuulesta ja viheltelevän niitä sitten puhelimeen.

– Sieltä jalostuvat sellaiset, jotka kuulostavat siltä, että niiden ympärille voi rakentaa toimivan biisin.

Sanoitukset eivät ole tuulesta temmattuja. Biisit kertovat elävästä elämästä, joko Arolan tai tämän kavereiden.

– Värikynää ei ole käytetty.

Kalmarit purkitti kymmenen tositapahtumiin perustuvaa laulua esikoisalbumiksi tammikuussa. Ensimmäinen singlejulkaisu ilmestyy helmi–maaliskuun taitteessa, ja koko albumi tulee kuultavaksi musiikin eri suoratoistopalveluihin viimeistään kesään mennessä.

Ville Vuorio kuulee levyssä läpäisevän teeman.

– Biisit käsittelevät parisuhdeongelmia, joista syntyy kierre, basisti tulkitsee.

Arola rakentaa synteesiä sanojen ja sävelten välille.

– Melankoliset teemat on verhottu duurisointuihin. Biisit on todettu keikoilla toimiviksi, ja ne voi julkaista.

Bändin vauhti on ollut melkoinen. Ensimmäinen keikka oli kuukauden päästä perustamisesta, ja debyyttilevy on purkissa vuoden jälkeen.

Äijät osui kerralla kohdalleen. — Aleksi Arola

Se onnistuu, jos ei ala nollasta.

– Allulla oli biisejä jo valmiina demoina, ja bändin kasaamisesta alkoi keikkasetin treenaaminen, Vuorio kertoo.

Kaikilta Kalmareilta löytyy myös aiempaa bänditaustaa.

Arola muutti töiden perässä Lappeenrantaan Kouvolasta kolme vuotta sitten, muttei halunnut tumpata rokkipoltetta. Vuorio soitti jo nuorempana lappeenrantalaisbändeissä ja halusi tekemisen meininkiä, kun paluumuutti tänne Tampereelta. Rumpali Markus Tuhkalainen on hakannut ääntä ilmoille Savitaipaleella alle 10-vuotiaasta. Ja Pellikka tunnetaan paikallisista punkyhtyeistä: imatralaisesta Sanktiosta ja lappeenrantalaisesta Lowlife Herosta.

Nippu on kasattu muusikoiden nettisivuston kautta, ja rusetti syntyi vaivatta.

– Ei tarvittu koesoittoja, äijät osui kerralla kohdalleen, Arola sanoo.

Hän on ammatiltaan ja koulutukseltaan rakennusinsinööri, ja laskelmia on tehty myös Aston Kalmarille.

– Ensin keikkamyynnin ulkoistaminen, sitten levytysdiili ja isommat lavat, kuuluu suunnitelma.

Digitaalisena julkaistavan esikoislevyn rooli on myydä bändiä keikoille, levyfirmoille ja yleisölle.

– Se antaa keikalle tulevalla porukalle mahdollisuuden saada tietää, mitä soitamme. Itselleni sellainen etukäteistieto on ollut tärkeää.

James Bond kulkee Aston Martinilla, kalmari on Atlantin itäosien mustekalalaji, ja Kalmarin unioni oli pohjoismainen valtioliitto keskiajan loppuvuosina. Hienoja mielleyhtymiä.

Pellikka inspiroitui amerikkalaisesta stadionrokista ja riisui paitansa ex tempore. Entä muut bändiläiset?

Löytyykö halukkuutta avata nimimysteerin napitusta? Mistä nimi Aston Kalmari tulee, ja mitä se mahtaa tarkoittaa?

– On sitä sekä avattu että jatkuvasti ihmeteltykin, Kalmarit kertovat.

Tuhkalainen ei ehdi edes pöytää rummuttaa, kun mystiikan verho alkaa avautua.

Arolan koko nimi on Aleksi Antti Kalervo, ja sitä on lapsena väännetty Almari Kalmariksi.

– Aston Kalmari on lempinimen jatkojaloste, joka toimii bändin nimenä tosi hyvin.

