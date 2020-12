Lappeenrannan kaupunginteatteri seikkailee Robin Hoodin seurueessa keväällä – Koko perheen teatterin ohella ensi-iltaan tulee kaksi muuta näytelmää, ja myös improklubit jatkuvat

Unelmia & pelkoja -esitys on ajankohtainen, mutta sen sisältö muokkautuu vasta harjoituksissa.

Lappeenrannan kaupunginteatteri jatkaa lastenteatterin tekemistä keväällä 2021. Maukka, Väykkä ja syntymäpäivä -esityksen lennon katkaisi koronapandemia viime keväänä, mutta teatteri koukuttaa lapsia ja koko perhettä perinteisellä ryöväritarinalla Robin Hood huhtikuusta alkaen.

Musiikilla höystetyn seikkailunäytelmän nimihenkilö on lainsuojaton, joka ryöstää rikkailta ja antaa köyhille ja joka siksi piileksii Sherwoodin metsissä Nottinghamin sheriffiä paossa. Vuosisatoja vanha tarina on pitänyt teatterinjohtajaakin pihdeissään jo pitkään.

– Pidän sen ajatuksesta ja teemasta. Se on aina ollut rakas tarina, Iiris Rannio kertoo.

Robin Hoodin tarina perustuu 1400-luvulta periytyneisiin balladeihin, mutta kaupunginteatterin suurella näyttämöllä vanhasta tarinasta nähdään moderni versio. Jukka Kittilän käsikirjoittama näytelmä on aiemmin esitetty Turun Vartiovuoren kesäteatterissa kesällä 2019.

Vauhtia siitä ei puutu.

– Olen haaveillut miekkailuista ja taisteluista osana näytelmiä ja näyttämöliikuntakoulutusta, ja Robin Hoodissa se toteutuu.

Näytelmän taistelukoreografioista vastaa Oula Kitti, joka on aiemmin tehnyt Robin Hoodista kymmenen eri teatteriversiota.

Robin Hoodin ohjaa Ilmari Pursiainen ja lavalla Robinia, sheriffiä ja muita muistettavia hahmoja Pikku-Johnista Munkki Tuckiin ja Prinssi Juhanaan esittää kaupunginteatterin oma näyttelijäkaarti ja muutama avustaja.

Mika Strandén Kaupunginteatterin edellinen iso lastenteatterisatsaus suurella näyttämöllä oli Iso paha susi keväällä 2016. Samuli Punkka esitti pääroolia ja Sami Lanki kettua sekä monia muita rooleja. Näytelmän täyttöaste oli vaatimaton, mutta teatterinjohtaja Rannio näkee lastenteatterin muuna kuin riskinä ohjelmistossa. – Se on arvovalinta, ja Robin Hoodin esitykset jatkuvat syksyllä, hän pohtii loppukevääseen ajoittuvan ensi-illan mahdollista hankaluutta.

Kollegoihin pitää luottaa

Kaupunginteatterilla on kevätkaudella kaksi muutakin ensi-iltaa. Anna Krogeruksen 9 hyvää syytä elää -näytelmän ensi-ilta siirtyi koronarajoitusten vuoksi tammikuulle 2021. Senkin ohjaa Pursiainen, ja Rannio puolestaan valmistelee työryhmän kanssa helmikuussa ensi-iltaan tulevaa näytelmää Unelmia & pelkoja.

Devising-menetelmällä toteutettavan esityksen harjoitukset alkoivat keskiviikkona. Menetelmässä esityksellä ei ole tiukkaa käsikirjoitusta ja se saattaa muuttua matkan varrella.

– Aihe ja teema ovat valmiina, mutta muoto ja teksti syntyvät menetelmässä vähitellen harjoitusten myötä ja yhdessä työryhmän kanssa, Rannio kertoo.

Pienellä näyttämöllä 9 hyvää syytä elää -esityksen lailla nähtävää näytelmää rakentavat ohjaajan kanssa näyttelijät Jarno Hyökyvaara, Sanna Kemppainen ja Jussi Lankoski.

Heittäytymistä, huumorintajua ja rohkeutta vaativaa menetelmää on aiemmin hyödynnetty Lappeenrannan kaupunginteatterissa muun muassa Janne Saarakkalan Vapaassa Lappeenrannassa (2009) ja Pirkko Saision Koivussa, sputnikissa ja tähdessä (2006).

Devising-menetelmä on Rannion mukaan hänelle tuttu opiskeluvuosilta, jolloin hän kertoo hyödyntäneensä sitä monia kertoja.

– Menetelmän toimintaedellytys on luja luotto kollegoihin.

Korona-aika on rukannut teatterin kalenteria uusiksi useita kertoja ja vaikuttanut myös ensi-iltojen määrään. Vuodelle 2021 on budjetoitu 4–6 ensi-iltaa, mikä on aiempaa vähemmän.

Lopullinen määrä ratkeaa myöhemmin, eikä Rannio kerro kesken olevista asioista enempää.

Yhden siirtyneen ja kahden uuden ensi-illan ohella teatterin ensemble jatkaa kevätkaudella syksyllä 2019 aloitettuja improklubeja. Teatterinjohtajan mukaan klubeja on helmi-huhtikuussa kaksi kertaa kuukaudessa.

Omien esitysten ohella keväällä on myös teatterivierailuja, jotka vahvistuvat kalenteriin myöhemmin.