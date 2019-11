Kalle-Pekka Koposen ura on nousukiidossa, vaikkei hän ole päässyt Lappeenrannassa hyppyrimäkeen — Sellistin toinen soitin trumpetti pölyttyy käytön puutteessa, mutta hyppyhaalarille ja mäkisuksille hän arvelee löytyvän vielä tarvetta

Kalle-Pekka Koposen elämässä on vahva etunoja. Sellisti on tullut isäksi, hän on solistina ensi kertaa ja ponnistaa sen myötä isompiin ympyröihin.