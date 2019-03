Kirka-musikaali nähdään lauantaina Imatralla — Pääroolissa on Voicestakin tuttu Ilari Hämäläinen

Kun The Voice of Finlandista tuttu Ilari Hämäläinen saapuu lauantaina kulttuuritalo Virran takahuoneeseen, ja alkaa valmistautua esitykseen, riittää, että hän laittaa peruukin päähänsä.Siitä syntyy Kirka.

Hämäläinen laulaa Hetki lyö -nimisessä musikaalissa pääosaa, eli Kirkaa. Ja vanhenee lavalla vuosikymmeniä. Musikaali nimittäin alkaa siitä, kun Kirka on vasta 12-vuotias poika, ja päättyy siihen, että hän on yli viisikymppinen esiintyjä Mestarit lavalla -konsertissa.

— Olen melkein koko ajan lavalla, eli maskiin en siinä välillä pääse. Vanheneminen on tehtävä näyttämöllisin keinoin, Hämäläinen kertoo.

Kirill ”Kirka” Babitzin oli Suomen ensimmäinen oikea rocktähti. Venäläisen emigranttitaustansa vuoksi mies oli eksoottinen ilmestys, tummine hiuksineen ja sinisine silmineen.

Rooliin valmistautuessaan Hämäläinen muun muassa kuunteli paljon tarinoita, joita Kirkasta muusikkopiireissä liikkuu.

— Oli hienoa kuulla, kuinka lojaali hän oli bändilleen.

Suomessa tanssilavapuolella on toisinaan aika kummallinen kulttuuri, Hämäläinen kertoo. Toisinaan muusikkoja pidetään siellä pohjasakkana — ja koska Kirka esiintyi hyvin monipuolisesti, konserttisaleista yökerhoihin ja rokkiklubeista tanssisaleihin, hän näki esiintyjien kohtelun erot eri paikoissa.

— Kirka piti esimerkiksi tarkkaa huolta siitä, että keikkajärjestäjät kunnioittavat esiintyjien raideria, listaa asioista, joita soittajat toivovat itselleen takahuoneeseen.

Raiderin tarkoitus ei ole keikkajärjestäjien kyykyttäminen, Hämäläinen muistuttaa. Vaan käytännön toimivuus. Kun orkesteri on reissun päällä, niin perustarpeiden hankkiminen aina uudestaan, uusilta paikkakunnilta, on hankalaa.

— Eräänkin kerran soittokeikka oli ruokaravintolassa. Vaikka sopimuksessa niin luki, keikkajärjestäjä ei ollut järjestänyt muusikoille ruokaa. Kirka ilmoitti silloin kovaan ääneen, että selvä, kannetaan kamat takaisin autoon.

Suhtautumiseen ei vieläkään ole tullut täydellistä muutosta. Hämäläinen kertoo tuoreen esimerkin Kengurumeininki -bändinsä kanssa soittamalta lastenkeikalta.

Soittajat olivat toivoneet ulkokeikalle lämmittimiä, sillä pakkasella, paljain sormin, metallikielisiä soittimia on mahdoton kovin kauaa soittaa. Järjestäjä toi paikalle pienen, sisätiloihin tarkoitetun rakennuspuhallinparin, josta ei ollut mitään hyötyä. Keikka loppui lyhyempään kuin oli suunniteltu.

Kirka-musikaalia tekee Suomen musiikkiteatterista tuleva kymmenpäinen esiintyjäjoukko. Heidän kauttaan lavalla vierailevat myös Sammy ja Muska Babitzin, Danny, Katri Helena, Kassu Halonen, Hector ja Pave Maijanen.

— Myös se oli minulle yllätys, kuinka hirveän määrän töitä Kirka teki vielä viimeisenä vuotenaan, vaikka kunnon heikkeneminen alkoi keikoillakin jo näkyä.

Hämäläinen itse fanitti Kirkaa etenkin lapsena legendaarisen Hittimittari -televisio-ohjelman siivittämänä. Musikaalin kappaleista hänellä on yksi selkeä suosikki.

— Kahden hullun matka -niminen kappale. Se on 1980-luvun tuotantoa, ja siinä on jännä hiipivä tunnelma. Jonkun mielestä kappale ei etene mihinkään, mutta minusta se menee salakavalasti minne vain.

Luvassa on paljon muitakin hittejä Hetki lyö -kappaleesta Leijoihin ja Daada Daadasta Krokotiilirockiin.

Suomen musiikkiteatterin Hetki lyö -musikaali kulttuuritalo Virrassa lauantaina 9. maaliskuuta klo 19.