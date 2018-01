Alan amerikkalaisguru Howie Weinberg masteroi imatralaisen Dark Ride Brothersin uutuusbiisin — Kuuntele se täältä Dark Ride Brothers julkaisi tänään maanantaina uuden biisinsä Our Song. Vesa Winberg Dark Ride Brothersille on ensisijaisen tärkeää luoda hyvä fiilis keikoille. Kuvassa keikkaselfie Kotkasta. Tämän talven aikana bändin kokoonpanoon on tullut uudistuksia.

Imatralaisen Dark Ride Brothersin uunituore biisi Our Song on kuin räätälöity piristämään maanantaita ja työviikon alkua. Menevä country-kappale kulkee iloisesti duurissa ja kannustaa arkipäivän ahertajia lakimiehestä tarjoilijaan.

— Here’s a song for a lawyer, song for a waitress, song for a hard-working man! Here’s a song for a fighter, song for a preacher, givin’ everyday the best that they can, imatralaisbändi laulaa.

Dark Ride Brothers syntyi nelisen vuotta sitten Sven Langbeinin ja Vesa Winbergin jammailun ja tuttavuuden seurauksena. Ohjelmistoon kuului alun perin etenkin covereita, mutta nykyään yhä enemmän omia biisejä.

Our Song on bändin omaa tuotantoa ja sitä on muhiteltu alan ammattilaisten kanssa. Tuotannosta vastasi Teemu Aalto.

— Tuottajamme Teemu heitti miksausten loppusuoralla, että tämä biisi pitäisi saada Howie Weinbergin masteroitavaksi, Langbein kertoo.

Bändi päätti tiedustella, olisiko tämä mahdollista. Heidän yllätyksekseen Weinberg vastasi yhteydenottoon ja antoi myöntävän vastauksen.

—Äkkiä olimmekin siinä tilanteessa, että biisi olikin alan legendan masteroitavana Los Angelesissa, Langbein sanoo.

Howie Weinberg on luonut soundia muu muassa Red Hot Chili Peppersin, Def Leppardin, Sheryl Crown, Metallican ja The White Stripesin levyillä. Weinbergin silauksella biisiin haluttiin autenttinen sointi.

Dark Ride Brothers julkaisee tämän kevään aikana kolme biisiä ja kesällä vuorossa on bändin ensimmäinen pitkäsoitto.

Dark Ride Brothers on vuosien varrella soittanut keikkoja pienistä baareista ja olohuoneista aina isoille festivaalilavoille. Viime kesänä bändi nähtiin muun muassa Lappeefestin esiintyjänä. Viime kesänä bändi teki myös lyhyen kiertueen Saksaan, missä se soitti muun muassa Hampurin legendaarisella Kaiserkeller-klubilla.