Roope Kojo on soittanut kadulla, voittanut improliigassa ja lavastanut teatterissa —seuraavaksi hänet nähdään näyttelijänä Arkistossa Taijatuuli Louhivuori ohjaa näytelmän tyhjään liiketilaan entisen Citykirppiksen tiloihin. Minna Mänttäri Roope Kojon taustalla näkyvillä mapeilla on tärkeä rooli Arkisto-näytelmässä.

Roope Kojo esittelee mappirivistöä tyhjässä liiketilassa Lappeenrannan Valtakadulla. Punaiset ja siniset mapit ovat osa lavastusta näytelmässä Arkisto, jossa Kojo on mukana.

Arkisto on nelihenkisen työryhmän produktio, jonka ensi-ilta on perjantaina. Se on Taijatuuli Louhivuoren esikoisohjaus.

— Maagista realismia, Kojo kiteyttää.

Näytelmän päähenkilönä on Kaija, joka työskentelee arkistossa, ja jonka koko elämä arkisto on. Hän ei astu jalallaan sieltä ulos.

Kaija elää keskellä kaupunkia elämättä päivääkään omaa elämäänsä. Hän vain arkistoi.

— Kaupunkilaisten elämä virtaa hänen lävitsensä, Kojo kuvailee.

Pääroolissa Kaijana nähdään Enni Kilpeläinen, ja Kojo esittää hänen poikaansa. Kolmantena näyttämöllä nähdään Birgitta Taussi.

Käsikirjoituksessa oli mukana koko tiimi.

— Tarina kertoo yksinäisyydestä.

Näytelmän lisäksi tilaan nousee taidenäyttely

Kun tekijät asuvat eri paikkakunnilla, Arkistoa työstettiin parin intensiivijakson aikana.

— Marraskuussa kokoonnuimme viideksi päiväksi Havumäkeen Jyväskylän läheisyyteen ja joulukuussa samaksi ajaksi Tikkurilaan, Kojo kertoo.

Homma lyödään napakasti kasaan ennen ensi-iltaa. Kojo kertoo, että hän on saanut etsiä omia rajojaan jaksamisen suhteen. Päivätyön jälkeen illat ovat menneet myöhäisiksikin Arkiston harjoituksissa.

Työryhmää palveleva tila on ollut useamman vuoden tyhjillään. Viimeksi siinä on toiminut City-Kirppis.

Yksi produktion idea on se, että tuodaan kulttuuria tyhjään tilaan. Arkisto-näytelmän lisäksi tilaan nousee taidenäyttely. Lauri Tujula, Atro Linnavirta ja Maaria Jokimies pystyttävät näyttelyn nimeltään Näyttely 2018km/h.

Minna Mänttäri Roope Kojo istuu näyttämöksi muuttuvissa entisen City-kirppisen tiloissa.

Paikallisessa ryhmässä, Vastarannan teatterissa ja graffittiporukassa

Roope Kojoon törmää kaupungin kulttuurielämässä milloin missäkin yhteydessä.

Vastikään hän voitti improliigan osana Vastarannan teatteria. Aiemmin hän on tehnyt teatteria Studio teatterissa, Teatteri Willmanstrandissa ja teatteri Kriisiryhmässä.

Kaupunkifestivaali Kalevatronin teatteriesityksen valmistaminen on imaissut hänet mukaansa joka kerta.

Musiikkia hän tekee kokoonpanossa nimeltään Paikallinen Ryhmä. Kojon on voinut nähdä tämän porukan kanssa perkussioita ja melodikaa soittamassa niin Kontufolkissa kuin Ensimmäinen sytyttää valot -tapahtumassa Nuijamiehessä. Paikallinen Ryhmä on ilahduttanut kaupunkilaisia myös katusoittajina.

Lucky Monkeys -ravintolassa hänet on saattanut nähdä runoja lausumassa.

Entä muistatteko maalaukset ja graffitit purkutuomion saaneen Tapanaisen talon seinillä kuusi vuotta sitten? Kojo oli niitä maalaamassa.

Artenomiksi ammattikorkeakoulusta valmistunut mies työskentelee tällä hetkellä Taidekoulu Estradissa.

— Teen lavasteita, julisteita ja valoja, hän kuvailee hommiaan.

Aiemmin Kojo on työskennellyt Lappeenrannan kaupunginteatterin lavastamossa.

Entisen City-Kirppiksen tiloissa tapahtuu

Osoite Valtakatu 42 Lappeenranta.

Teatteri Kamikatse: ArkistoEnsi-ilta 9.3. klo 20.00.Seitsemän esitystä.

Ohjaus: Taijatuuli Louhivuori. Käsikirjoitus:Taijatuuli Louhivuori + työryhmä.

Rooleissa: Enni Kilpeläinen, Roope Kojo ja Birgitta Taussi.

Puvustus ja Lavastus: Ella Silvennoinen.

Esityksen live-musiikki: Ismo Monolan Kultaiset Sävelmät.

Esityksen rahoittaa Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Karjalan osasto.

Galleria Vapaapudotus: Näyttely 2018km/h Avajaiset 9.3. klo 18.

Kolmen taiteilijan yhteisnäyttely.Taiteilijat: Lauri Tujula, Atro Linnavirta ja Maaria Jokimies.