Kumaus-festivaali vie lappeenrantalaiset sokkotreffeille musiikin kanssa — Nuoret orkesterimuusikot järjestävät uutta tapahtumaa, koska haluavat jakaa osaamistaan kotikaupungissaan myös työpaikkansa ulkopuolella

Kumaus-festivaalin konserteissa ennakkoluuloton yleisö kuulee harvoin esitettyjä kappaleita. Uuden tapahtuman tavoite on saada säännöllinen paikka kalenterissa ja avartaa kuulijoiden käsityksiä taidemusiikista sekä sen tarjoamista erilaisista mahdollisuuksista.

Leffateatterissa on mysteerinäytöksiä, matkatoimisto järjestää sokkomatkoja ja ravintola illallisia pimeässä. Kumaus-festivaali laventaa palettia ja tarjoilee konsertteja, joiden ohjelmisto paljastuu musiikin soidessa.

— Tarkoituksemme on, ettei yleisöllä ole minkäänlaisia ennakkoluuloja, joita biisien tai säveltäjien nimet mahdollisesti tuottavat, Lauri Pekkarinen valaisee ideaa.

Pekkarinen on Lappeenrannan kaupunginorkesterin lyömäsoittaja ja ensimmäistä kertaa kaupungissa järjestettävän taidemusiikkitapahtuman järjestäjä yhdessä orkesterin kontrabasistin Helka Seppälän ja harmonikkataiteilija-kapellimestari Janne Valkeajoen kanssa. Sokkokonsertit ovat tapahtumajärjestäjien oma idea, ja kolmikko kertoo, ettei ole missään törmännyt vastaavaan.

Sikaa säkissä yleisön ei sentään tarvitse hankkia. Tapahtuman verkkosivuilla on kryptinen luonnehdinta jokaisesta kolmipäiväisen festivaalin tapahtumasta, joiden joukossa musiikin ohella on lauantaitansseja ja lausuntaa.

— Meillä on selkeä visio, ja festivaalilla kuulee useita vähän soitettuja hyviä kappaleita, Valkeajoki vakuuttaa.

Taidemusiikki voi olla punkkia, rokkia ja tajuntaa räjäyttävää. — Janne Valkeajoki

Järjestäjät ovat alle 30-vuotiaita ja tuntevat toisensa sekä nuoruuden kesäkursseilta että erityisesti Sibelius-Akatemiasta, jossa into yhteistyöhön on tiivistynyt. Valkeajoki on Lappeenrannasta lähtöisin, Pekkarinen ja Seppälä kaupunkiin töihin tulleita.

Se on jutun avain.

— Olemme Helkan kanssa ottaneet kaupungin omaksemme ja haluamme jakaa osaamistamme täällä myös muuten kuin orkesterin kautta, Pekkarinen kertoo.

Jakaminen kuuluu paitsi musiikissa näkyy myös tapahtuman taiteilijoissa. Nuoren kolmikon verkosto tuottaa Lappeenrantaan pari bändiä ja kymmenen taiteilijaa, joista isoa osaa kuulee kaupungissa ensi kertaa. Aiemmasta tuttuja ovat sopraano Marika Hölttä, viulistit Matti Koponen ja Maija Wesslund sekä näyttelijä Vilma Putro. Myös jazzyhtye Quun rumpali Ville Luukkonen on alun perin kotoisin Lappeenrannasta.

Nousussa olevia nuoria säveltäjiä tapahtuma esittelee kaksi, Cecilia Damströmin ja Tuomas Kettusen, joilta molemmilta kuullaan kantaesitys.

— Toinen on Kumauksen tilausteos ja toinen tehty yhteistyössä Finlands svenska författareföreningin kanssa, Pekkarinen sanoo.

Kai Skyttä Nuijamies on Kumaus-festivaalien maksullisten tapahtumien paikka. — Teatterin taiteilijavetoinen suojelu on tehnyt vaikutuksen, Lauri Pekkarinen (oik.) kertoo. Helka Seppälä ja Janne Valkeajoki komppaavat näkemystä.

Festivaalin keskeinen sali on Nuijamies, mutta tapahtumia on myös Lappeen kirkossa, Satamatie 6:ssa, Satamatorilla ja Wolkoffin Viinikellarissa.

Paikat inspiroivat uusia kaupunkilaisia.

— Taidemusiikkia ei juuri ole esitetty vanhoissa elokuvateattereissa, ja Nuijamies-yhdistyksen taiteilijavetoinen konsepti tärkeän paikan pelastamisesta on kiehtova, Seppälä kertoo.

Nuijamiehessä on avaamisen jälkeen ollut erilaista tarjontaa, ja Kumaus korkkaa sen klassisen musiikin osalta.

Tapahtumapaikkoja on Seppälän mukaan valittu tunnelma edellä, mutta osa, kuten tanssit Satamatorilla tai lyömäsoitinkonsertti kirkossa, perustuu fiiliksen sijasta järkeen.

— Kantaatti on esitetty kerran aiemmin, ja kuulostaa kirkossa parhaalta, Pekkarinen toteaa.

Biisin esittää lyömäsoitinkvartetti Awake Percussion, jonka jäsen Pekkarinen on ja joka esiintyy kaupungissa ensi kertaa.

Lyömäsoitinkvartetin vieminen kirkkoon on myös tietystä näkökulmasta normien rikkomista.

— Harvoin sellaiset soivat kirkkokonserteissa. Kaikissa konserteissa löytyy taatusti samanlaisia yllätyksiä, Seppälä lupaa.

Kai Skyttä Lauri Pekkarinen (vas.), Janne Valkeajoki ja Helka Seppälä sekä muut Kumaus-festivaalin muusikot esiintyvät kaikissa Nuijamiehen konserteissa, mutta kokoonpano ja ohjelmisto selviävät yleisölle vasta sisällä salissa.

Kumauksen tavoite on löytää vakituinen paikka Lappeenrannan tapahtumakalenterissa ja esitellä taidemusiikkia myös sellaiselle yleisölle, joka ei ole esimerkiksi käynyt orkesterin konserteissa.

Järjestäjät puhuvat taide- eivätkä klassisesta musiikista, koska konserttiohjelmiston tapaan se saattaisi sanella liikaa ennakkokäsityksiä.

— Konsertit näyttävät, että taidemusiikki voi olla punkkia, rokkia ja tajuntaa räjäyttävää, Valkeajoki uskoo.

Lappeenrannassa on vuosittain kitarafestivaali, mutta kolmikon mukaan kaupungissa on ollut tilaa säännölliselle taidemusiikkitapahtumalle sen jälkeen, kun Lemi-Lappeenranta-musiikkijuhla palasi pysyvästi Lemille.

— Mitään ei välttämättä puutu, mutta Lappeenrannassa tällaiselle on enemmän tilaa kuin kaupungissa, jossa se voisi hukkua muuhun tarjontaan, Seppälä muotoilee.

Lappeenranta on tapahtuman markkinoinnissa ollut keskeinen paikka, mutta järjestäjät uskovat, että kantaesitykset ja kiinnostava harvoin kuultu musiikki innostavat paikalle pitkämatkalaisiakin.

— Ohjelmisto on merkittävä myös valtakunnallisesti, Valkeajoki sanoo.

Kumaus-festivaali

16.8. kello 19 Kulttuuritila Nuijamies: Osa I. Kumaus-festivaalin taiteilijat.

16.8. kello 21.30 Wolkoffin Viinikellari: Iltapala. Vilma Putro, saha ja lausunta, Taavi Kiviranta, kitara.

17.8. kello 12 Kahvila Satamatie 6: Aikojen lopun brunssi. Kumaus-festivaalin taiteilijat.

17.8. kello 17 Kulttuuritila Nuijamies: Osa II. Jazzyhtye Quu ja Kumaus-festivaalin taiteilijat.

17.8. kello 20 Satamatori: Lauantaitanssit. Housebändissä ainakin Pekkarinen, Seppälä ja Valkeajoki.

18.8. kello 14 Lappeen Marian Kirkko: Kantaatti. Awake Percussion.

18.8. kello 18 Kulttuuritila Nuijamies: Osa III. Kumaus-festivaalin taiteilijat.

Lisätietoja www.kumausfestivaali.com