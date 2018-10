Välijoen nuorisoseura näkee pahaa unta Kuolimosta — Teatteriharrastajat tekivät lastennäytelmän, joka hyppää järveen

Välijoen nuorisoseuran uusi ensi-ilta sukeltaa savitaipalelaiseen järvitodellisuuteen. Ohjaajan mukaan tarkoitus on viihdyttää, ei saarnata.

Kuolimo on vähäravinteinen mutta runsaslähteinen ja siksi kirkasvetinen järvi Savitaipaleella. Ismo Tuhkalainen on asunut kunnassa 16 vuotta, ja Kuolimo on melontaa harrastavalle miehelle tuttua ympäristöä.

Järven vesi on kesäisillä retkillä alkanut näyttää tummemmalta ja sen kivet limaisemmilta kuin ennen. Tuhkalainen ei ole luonnonsuojelija eikä paneutunut kunnan ja Pro Kuolimon järvenhoidolliseen toimintaan, mutta on teatterinharrastajana kirjoittanut ja ohjannut Kuolimoa käsittelevän ja kaikille sopivan lastennäytelmän Urmaksen uskomaton uni. Siinä kallisarvoista järvivettä sotkee pahantahtoinen velho porukoineen.

Tarkoitus on hauskuuttaa ja viihdyttää. — Ismo Tuhkalainen

— Käsikirjoitus on vanhempaa perua, ja barrikadeille nousemisen sijasta tarkoitus on hauskuuttaa ja viihdyttää, Tuhkalainen kertoo.

Näytelmä ei ole kannanotto, ei lyö nyrkkiä pöytään eikä saarnaa, mutta sen sanoma rakentuu jännittävien elementtien varaan, ja niissä on kuntapoliittinen aspekti kuitenkin vahvasti läsnä: näytelmän päähenkilö on Lapista tullut kuvitteellinen Savitaipaleen kunnanjohtaja Urmas Morottaja.

Näytelmässä sen nimihenkilö sukeltaa vaihtoehtoiseen todellisuuteen ja päistikkaa keskelle kauhua.

Kunnanjohtaja näkee unta, jossa kohtaa jokapäiväiset tuttunsa, kanssakuntalaiset ja työkaverit, vedenalaisessa maailmassa vedenalaisina hahmoina. Vastaan tulee esimerkiksi nieriäperhe, jonka lapsi sairastaa, ja muita kalahahmoja sekä veden asukkeja.

— Pieni huudahdus, joka alleviivaa nieriän tilaa, Tuhkalainen toteaa.

Unen logiikkaa seuraavaa tarinaa kuljettavat Välijoen nuorisoseuran teatteriharrastajat. Seuran edellinen ensi-ilta, kesällä 2017, sijoittui sekin Kuolimolle, sillä aiheena oli järven saaressa elänyt Antti Matikka.

Urmaksen uskomaton uni -näytelmän ensi-ilta 2.11. kello 9 (koululaisille). Julkiset esitykset Savitaipaleen koulukeskuksen auditoriossa (Koulutie 7) 3.—4.11. kello 12 ja 14.