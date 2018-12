Lappeenrannan kaupunginorkesterin syksyn viimeinen konsertti esittelee yhdeksän musiikkiopiston kasvattia. Kaikki soittavat, koska se on kivaa, ja jotkut tahtoisivat musiikista ammatin: "Haluaisin jonain päivänä soittaa Helsingin kaupunginorkesterissa", kertoo Ada Forsell.

Lappeenrannan musiikkiopiston perustamisesta tulee 60 vuotta ensi vuonna. Kuin jonkinlaisina juhlavuoden etkoina kahdeksan taiteen perusopetusta antavan oppilaitoksen oppilasta esiintyy kaupunginorkesterin solistina torstaina. Orkesterin edessä on kaikkiaan yhdeksän musiikkiopiston entistä tai nykyistä oppilasta, sillä orkesteria johtaa konsertissa opiston kasvatti, harmonikkataiteilija ja kapellimestari Janne Valkeajoki.

Kahdeksan solistia yhdessä konsertissa on lukumääräisesti paljon, ja myös solistinumerot tarjoilevat Valkeajoen mukaan varsinaisen runsauden sarven.

— Kappaleet ovat paitsi hienoja myös keskenään erilaisia.

Kai Skyttä Harmonikkataiteilija Janne Valkeajoki, 26, tekee tohtorin tutkintoa harmonikansoitossa ja maisterin tutkintoa orkesterin johtamisessa Saksan Würzburgissa.

Musiikin ohella kirjoa on poikkeuksellisen paljon myös instrumenteissa. Jousisoittimia on neljä, kaksi viulua ja selloa, ja puhaltimia kaksi, oboe ja saksofoni. Niiden lisäksi solistisoittimina ovat harmonikka ja piano.

Valkeajoki opiskelee orkesterin johtamista Saksassa, ja tahtipuikon piteleminen on hänelle tuttua, mutta nuorten solistien kanssa tehtävä matka orkesterin edessä sisältää silti jotakin erityistä.

— On uusi tilanne huolehtia nuorista solisteista ja rakentaa hyvää fiilistä, jotta meillä kaikilla on kivaa keskenämme.

Etelä-Saimaa kysyi nuorten solistien ennakkotuntoja konsertista ja musiikillisia tavoitteita sekä heidän näkemyksiään niin soittimestaan kuin solistinumerostaankin.

Kai Skyttä Aamira Demirel, 11, on soittanut pianoa 5-vuotiaasta.

Aamira Demirel, 11, piano

Miksi harrastat musiikkia?

— Se on klassinen taiteenlaji ja kivaa sekä mielenkiintoista.

Miten kuvailisit soitintasi?

— Piano herättää minussa innostuneisuutta. Kaikkia eivät tykkää siitä eikä soittamaan voi pakottaa, mutta itse soitan sitä ilolla.

Entä solistikappalettasi?

— Haydnin Pianokonsertto on iloinen ja reipas kappale, jossa on myös surullisia paikkoja.

Mikä on tavoitteesi musiikissa?

— Haluaisin olla ammattipianisti ja osallistua kilpailuihin. Neljässä kilpailussa, joihin olen osallistunut, olin Turussa ja Riikassa ensimmäinen sekä Italiassa ja Pietarissa toinen.

Kai Skyttä Saaga Pola, 11, on soittanut selloa 5-vuotiaasta.

Saaga Pola, 11, sello

Miltä tuntuu astella orkesterin eteen?

— Ihanalta, koska on hauskaa.

Miksi harrastat musiikkia?

— Se on niin kivaa.

Miten kuvailisit soitintasi?

— Sellon ääni kuulosti pienenä niin ihanalta, että siksi valitsin sen soittimekseni.

Entä solistikappalettasi?

— Squiren Tarantella sellolle ja orkesterille on nopea ja hieno biisi.

Mikä on tavoitteesi soittajana?

— Tärkeintä on pitää hauskaa ja oppia lisää.

Kai Skyttä Veera Lönnblad, 12, sai ensimmäisen viulunsa 3-vuotiaana.

Veera Lönnblad, 12, viulu

Miltä tuntuu astella orkesterin eteen?

— Se jännittää, mutta on kokemuksena varmasti kiva.

Miksi harrastat musiikkia?

— Musiikki kuulostaa kivalta, ja sen soittaminen pienissä ryhmissä on mukavaa. Siihen on tottunut, kun musiikkiluokalla monilla on soitin.

Miten kuvailisit solistikappalettasi?

— Massenetin Meditaatio viululle ja orkesterille on kiva ja rauhallinen kappale. Olen kuullut sen ennen konsertissa aiemmin ja on hyvä, että saan itsekin soittaa sen.

Mikä on tavoitteesi soittajana?

— En ole ajatellut. Soitan, koska pidän soittamisesta ja koska se kuulostaa hyvältä.

Kai Skyttä Ada Forsell,12, on soittanut oboeta 7-vuotiaasta.

Ada Forsell, 12, oboe

Miltä tuntuu astella orkesterin eteen?

— Se on varmasti kivaa, eikä jännitä paljon, sillä olen ollut solistina kaksi kertaa aiemminkin.

Miksi harrastat musiikkia?

— Perheeni on musikaalinen, ja kaikki soittavat jotain.

Miten kuvailisit soitintasi?

— Se on helppo, jos opettelee kunnolla.

Entä solistikappalettasi?

— Marcellon Oboekonsertto ei ole liian nopea eikä liian hidas. Se on hyvä soitettava, kun on oikea tempo.

Mikä on tavoitteesi soittajana?

— Haluaisin jonain päivänä soittaa Helsingin kaupunginorkesterissa.

Kai Skyttä Anna Hietaranta, 13, on soittanut viulua 5-vuotiaasta.

Anna Hietaranta, 13, viulu

Miltä tuntuu astella orkesterin eteen?

— Ei se enää jännitä, kun on ennenkin soittanut ison yleisön edessä.

Miksi harrastat musiikkia?

— Tykkään kuunnella ja soittaa sitä.

Miten kuvailisit soitintasi?

— Sitä on kiva soittaa, ja onnistumisesta tulee hyvä fiilis.

Entä solistikappalettasi?

— Williamsin Remembrances viululle ja orkesterille on synkempi kappale kuin muut tässä konsertissa, mutta kuulostaa kivalta korvaan.

Mikä on tavoitteesi soittajana?

— Ammatillisia tavoitteita ei ole. Soitan, koska se on kivaa.

Kai Skyttä Matias Muhli, 19, aloitti saksofonin soiton viidennellä luokalla.

Matias Muhli, 19, saksofoni

Miltä tuntuu astella orkesterin eteen?

— En ole ennen soittanut jousiorkesterin edessä. Se on uutta ja jännittävää sekä mielenkiintoista ja kasvattavaa.

Miksi harrastat musiikkia?

— Soittaminen on haastavaa, ja siinä voi oppia kauheasti uutta. Se on myös kivaa.

Miten kuvailisit soitintasi?

— Se on rakas soitin, joka taipuu moneen tyylisuuntaan.

Entä solistikappalettasi?

— Glazunovin Saksofonikonsertto alttosaksofonille ja jousiorkesterille on mielenkiintoinen ja monipuolinen teos, hieno ja romanttinen kokonaisuus. Valinta oli helppo, sillä saksofonikonserttoja on varsin vähän.

Mikä on tavoitteesi soittajana?

— Hauskan pitäminen, itsen ilmaiseminen ja uuden oppiminen.

Kai Skyttä Ville Ryösö, 19, on soittanut harmonikkaa 6-vuotiaasta.

Ville Ryösö, 19, harmonikka

Miltä tuntuu astella orkesterin eteen?

— Se sekä jännittää että tuntuu hyvältä. Harmonikalla ei paljon soiteta ison orkesterin kanssa, joten se on vähän uutta.

Miten kuvailisit soitintasi?

— Vuosien saatossa olen oppinut ymmärtämään sen hienoutta. Harmonikalla on paljon käyttömahdollisuuksia, siitä saa irti erilaisia soundeja, ja sillä voi soittaa monenlaista musiikkia.

Entä solistikappalettasi?

— Olen kantaesittänyt Murron Harmonikkakonserton harmonikalle ja jousille. Uusi teos ja hieno, harmonialtaan kaunis konsertto. Tykkään luonnosta, ja se vie kuulijan korven kätköön ja luontoon osillaan Karhu, Kesäyö ja Vihuri.

Mikä on tavoitteesi soittajana?

— Kehittyä muusikkona ja oppia sekä ymmärtää enemmän musiikin tekemisestä. Ammatillisia tavoitteita ei ole, mutta haluaisin harrastaa musiikkia täysillä ja käyttää sitä asioissa, joita teen.

Kai Skyttä Annika Valkeajoki, 22, aloitti sellon soiton 6-vuotiaana.

Annika Valkeajoki, 22, sello

Miltä tuntuu astella orkesterin eteen?

— Esiintyminen on tuttua, mutta on harvinainen tilaisuus päästä soittamaan orkesterin solistina. Se jännittää varmasti, mutta olen samalla innoissani.

Miksi harrastat musiikkia?

— Olen musiikkiperheestä.

Miten kuvailisit soitintasi?

— Sello on hieno soitin, jolla on hieno, ihmisläheinen ja helposti lähestyttävä ääni. Sellolla on viulun ja basson hyvät puolet, iso rekisteri menee matalista äänistä korkeisiin ääniin. Jousisoittimella voi tehdä paljon erilaisia sävyjä.

Entä solistikappalettasi?

— Shostakovitshin Sellokonsertto on hieno. Soitan ensimmäisen osan, joka on niin ehdoton. Traaginen, mutta samalla todella rock’n roll.

Mikä on tavoitteesi soittajana?

— Ammattimuusikkous. Opiskelen kolmatta vuotta Sibelius-Akatemiassa.

Nuorten solistien konsertti Lappeenranta-salissa 13.12. kello 19.