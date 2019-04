Kirja-arvio: Mika Mäkeläisen Kimlandia on naseva ja suorasukainen kurkistus maailman tarkimmin vartioidun maan kulisseihin

Pohjois-Korea lienee maailman tarkimmin vartioitu maa, mikä tekee siitä erityisen kiinnostavan. Kuinka voi pitää pystyssä järjestelmää, joka muistuttaa suurta avovankilaa? Miten poliisivaltio taistelee nettitikkuja ja kännyköitä eli vapaata tiedonkulkua vastaan?

Ylen ulkomaantoimittaja Mika Mäkeläinen on työnsä puolesta vieraillut useaan otteeseen Pohjois-Koreassa. Hänen reportaasimainen tietokirjansa kurkistaa elämänmenoon diktatuurissa niin hyvin kuin se valvovien silmien alla on mahdollista.

Kulissit rapistuvat, oli kyse sitten kansalaisten arkielämästä tai valtion taloudesta.

Kirjan alaotsikko luonnehtii näkymiä kulisseiksi, ja niiden takaa paljastuukin yllätyksiä. Jo se hämmästyttää, että Mäkeläinen onnistui ennen maahan pääsyään kiikaroimaan ja kuvaamaan rajan yli Kiinan puolelta. Suomen ja Venäjän välillä on leveä rajavyöhyke, mutta tuolla rajakaupunkeja erottaa vain joki.

Valtio esimerkiksi joutuu katsomaan läpi sormien yksityisyritteliäisyyttä, johon kansalaiset ryhtyivät 1990-luvun nälänhädän seurauksena.

Määräykset sanovat yhtä, käytäntö on toista. Pelon ja rangaistusten ilmapiiristä huolimatta kiertoteitä löytyy ja korruptio rehottaa. Tästä Mäkeläisellä on useita esimerkkejä.

Erityisen paljastavia ovat havainnot ihmisten arjesta.

Kiellettyjä tv-ohjelmia katsotaan nettitikulta, radioasemia kuunnellaan salaa, ja dvd-soittimessa on yllätystarkastusten varalta isänmaallista viihdettä.

Maan eliittiin kuuluvan rouvan luksuskodissa seinällä olevat jännitemittarit kertovat sähkökatkoista. Toimittaja käy Pjongjangissa tavarataloissa ja parturissa ja pääsee videoimaan valtion sisäistä tietoverkkoa.

Mäkeläinen kirjoittaa nasevasti ja suorasukaisesti ja ottaa ahkerasti kuvia, joita kirjassa on runsaasti.

Hän valottaa politiikkaa, joka henkilöityy Kimien sukudynastiaan ja juche-ideologiaan. Mäkeläinen huomauttaa, että nykyinen johtaja Kim Jong-un on oikeastaan looginen toimissaan. Mielikuva epävakaasta johtajasta on eduksi, jos takataskussa on toimiva ydinase.

Kirjasta saa hyvän kuvan myös ulkomaantoimittajan monipuolisesta ja riskialttiistakin työstä. Lopussa on kiitettävän laaja lähdeluettelo yksityiskohtaisine linkkeineen.

Leena Härkönen

Hyvää: Ajantasainen ja mielenkiintoinen reportaasi.

Kehitettävää: —

Erityistä: Mäkeläisen juuret ovat Etelä-Karjalassa, ja hän viettää lomansa mökillä Saimaalla.