Kommentti: School`s Out ei mennyt överiksi — Mutta onko oikein totuttaa alaikäistä alkoholiin tarjoamalla sitä kotona? Valistaminen on vaikea asia, toteaa toimittaja Kaisa Juntunen. Kaisa Juntunen.

Valistaminen on vaikea asia. Miten kertoa nuorille alkoholin vaaroista niin, ettei se vaikuta saarnaamiselta?

Katja Reposen käsikirjoittama ja ohjaama School’s out —elokuva onnistuu tehtävässään hyvin. Sitä voi katsoa lyhytelokuvana, joka kertoo nuorten arjesta.

School’s out ei osoittele, eikä vedä hommaa överiksi. Pahempaa näkee, jos menee uudenvuodenaattona minkä hyvänsä kaupungin tai kylän pelipaikoille. Elokuvassa ei yrjöillä, kuseksita kadulle, kaatuilla ajoradalle tai vedetä ketään turpaan. Silti ei jää epäselväksi, mitä vaaroja kännissä toikkaroimiseen sisältyy.

Elokuva herättelee myös pohtimaan vanhempien roolia. Onko oikein totuttaa alaikäistä alkoholiin tarjoamalla sitä kotona?

Luonteva lyhytelokuva

Lyhytelokuvana School's out on luonteva. Nuoret amatöörinäyttelijät selviävät hienosti rooleistaan.

Elokuvassa on myös muita tuttuja nuoruuden teemoja: ystävyys, ihastuminen, sisaruussuhteet ja vaikeat vanhemmat.

School’s out on löytänyt jo katsojansa Youtubessa. Perjantaihin mennessä se oli kerännyt yli 250 000 näyttökertaa.

